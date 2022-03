(foto: Diculgação)



A Drogaria Araujo comemora 116 anos neste mês. A data será comemorada com presentes aos clientes. Até 18 de abril, a cada R$ 60 em compras o cliente ganha a chance de rodar a Roleta de Prêmios e concorrer a vale-compras Araujo no valor de até R$ 500. Quem comprar pelo app, site ou Drogatel e optar por retirar suas compras pelo Clique Retire terá chances em dobro e ganhará dois giros na roleta. Para participar, basta cadastrar a nota fiscal da compra no site www.araujo.com.br . A Araújo chega em 2022 presente em 44 cidades do estado, com 280 lojas. A rede oferta um mix com mais de 20 mil produtos, entre eles mais de 130 itens da sua marca exclusiva, a Mió.





#ABSORVAESSAIDEIA

Os shoppings Del Rey e Estação BH estão juntos na campanha #AbsorvaEssaIdeia para combater a pobreza menstrual no Brasil. Até o dia 31, os empreendimentos receberão em seu SAC a doação de absorventes que serão destinados a instituições mineiras de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é uma parceria do Fluxo sem Tabu com cerca de 20 shoppings da brMalls em todo o país e tem o objetivo de levar mais dignidade a essas mulheres.





GIRO EM BARCELONA

O Banco Bmg vai premiar dois clientes com acompanhantes com uma viagem a Barcelona, na Espanha. Será uma grande oportunidade de conhecer as maravilhas da cidade e o universo de um dos maiores clubes de futebol do mundo. Para concorrer à viagem de cinco dias, com direito a visita ao Centro de Treinamento do Barcelona, ao Estádio Camp Nou e ao museu do time, é necessário ser cliente portador do cartão Barcelona Bmg. Os correntistas serão acompanhados na viagem pelo ex-jogador e Legend do clube, Belletti. O ex-lateral, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, foi o autor do gol do título do Barcelona na Champions League da temporada 2005-06.





COMO PARTICIPAR

Para cada R$ 10 gastos no crédito ou no débito com o cartão Barcelona Bmg, o correntista recebe um número da sorte para concorrer no sorteio que será realizado no dia 23 de abril de 2022. Os dois vencedores serão anunciados em 27 de abril de 2022 e a viagem está marcada para 8 de maio de 2022. A promoção é válida somente para correntistas do Barcelona Bmg, maiores de 18 anos, com compras realizadas entre 18 de março e 11 de abril de 2022.





CONEXÃO DELAS

No Mês da Mulher, o evento de conexão entre os segmentos da moda, beleza e gastronomia é uma das ações promovidas por Sebrae Minas e Fecomércio MG. A Pesquisa Perfil e Comportamento do Microempreendedor Individual de Minas Gerais, realizada pelo Sebrae Minas, revelou que entre os MEI mineiros, as mulheres empreendem mais por oportunidade que os homens (64% contra 59%). Para apoiar e estimular as mulheres a empreenderem e compartilharem experiências, o Sebrae Minas promove, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

de Minas Gerais (Fecomércio MG), nesta terça-feira, o Conexão

Delas: Moda, beleza e gastronomia, das 9h às 12h, no auditório da Federação. As inscrições são gratuitas e podem ser

realizados no site da Sympla. Informações e inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/conexao-delas-moda-beleza-e-gastronomia-sebrae-minas-e-

fecomercio-mg/1510417.

BHS KRIPTOS

Empresa mineira de TI, a BHS Kriptos acaba de receber o prêmio LATAM PARTNER OF THE YEAR 2021 da Tableau Software. A premiação ocorreu durante o evento Tableau's Partner Executive Kick-Off, que homenageia o desempenho e as conquistas significativas dos parceiros da Tableau em todo o mundo. O Tableau Partner Awards 2021 reconheceu contribuições de parceiros em 10 categorias regionais e cinco globais. Esses prêmios são baseados em vários resultados mensuráveis e os vencedores são deliberados e selecionados pelas equipes regionais de parceiros do Tableau. A BHS Kriptos, fundada por Helberth Cavalcanti Soares, é a única empresa na América Latina a conquistar essa premiação. O resultado é baseado em indicadores como aumento da meta da receita anual; novos clientes e mercados; renovação de contratos e crescimento de certificação de funcionários.





EMCCAMP

Para quem anda apertado e precisa de uma graninha extra, a Emccamp Residencial, empresa que atua há 45 anos no setor da construção civil, oferece uma oportunidade mesmo para quem não é corretor. Com o programa de indicação Ganhe Mais Emccamp, as pessoas podem ganhar até R$ 1.500. O programa é aberto ao público e também não precisa ser cliente da Emccamp para participar. Para participar, o interessado deve acessar o link https://ganhemais.emccamp.com.br/, fazer login ou se cadastrar, caso seja o primeiro acesso. Em seguida, ele deve escolher um apartamento Emccamp para indicar aos seus amigos e familiares.





OPÇÕES

São várias as opções em empreendimentos exclusivos para Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Cada participante terá um link único gerado pela plataforma, que deve ser usado para compartilhar com os indicados. Quando esses indicados finalizarem o processo de compra, a pessoa que fez a divulgação será creditada em pontos e poderá fazer o resgate de prêmios ou dinheiro. O regulamento completo pode ser acessado no https://ganhemais.emccamp.com.br/. Mais informações no link emccamp.com/ganhemaisvideo.





UNIVERSO DOS GAMES

O Brasil é o sexto país com maior média diária de tempo de jogo entre jogadores de videogame e três dos 10 maiores negócios na história da indústria de games foram fechados nos primeiros meses de 2022. O maior destaque fica para a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, por US$ 68,7 bilhões, em janeiro. Para entender esse cenário cada vez mais aquecido, a Kantar IBOPE Media – divisão da Kantar especializada em pesquisa de mídia – preparou o material "O mundo dos games". Trata-se da edição de março do Data Stories, conteúdo temático mensal da empresa. O relatório oferece visão geral a respeito dos gamers. Com ajuda da pesquisa Target Group Index Global Quick View 2021, além de dados das ferramentas Video Streaming Report e TG.Net, a empresa descobriu quem são eles, como se comportam e como se relacionam entre si e com outras atividades enquanto jogam. Assim, as marcas que investem ou pretendem investir no setor terão mais segurança. O setor é o que mais cresce para o mercado publicitário. Veja as informações em www.kantaribopemedia.com.