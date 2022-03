Influência da natureza

(foto: Amarante de Brasil/Divulgação)







O estilista mineiro Eduardo Amarante traçou, ano passado, um objetivo para a criação das coleções de sua marca, a Amarante do Brasil: criar coleções homenageando os estados do país. Desde então, a cada temporada nascem peças criativas, com características regionais, sem contudo perder o DNA da grife. Uma tradução da cultura local para a tendência atual da moda, mostrando que apesar de grandes diferenças culturais em função do tamanho do Brasil, temos uma linha que nos conecta: a brasilidade tropical e uma característica comum em nós, a expansividade do povo.

O novo lançamento foi uma "viagem" ao paraíso mato-grossense, acabou sendo bem oportuna, uma vez que no final deste mês estreia o remake da novela “Pantanal”, trama clássica de Benedito Ruy Barbosa, que fez enorme sucesso na extinta TV Machete e, agora, foi produzida pela Globo. Para quem não assistiu, a estória mostra Juma Marruá (que vira onça) e o Velho do Rio, que será vivido por Osmar Prado. Resta saber se foi coincidência ou se Eduardo escolheu a região por estar novamente em voga, em todo o país.

(foto: Amarante de Brasil/Divulgação)

Com uma variada paleta de cores, modelos e tecidos, a grife desembarcou na maior planície alagada contínua do mundo, o Pantanal, que guiou as criações do seu fundador e diretor criativo. “Cada estado brasileiro é fonte inesgotável de inspiração. São tantas riquezas naturais, culturais e tanta diversidade que é impossível não se maravilhar. O Pantanal é um desses exemplos que me deixam sempre orgulhoso de ser brasileiro. Me debrucei sob cada especificidade desse paraíso e confesso que fiquei orgulhoso do resultado”, conta Amarante.

(foto: Amarante de Brasil/Divulgação)

A riqueza de detalhes está presente na nova coleção cápsula. Seja no laise ou no poá com pedrarias, Amarante não deixa a sobriedade dominar. Prova disso são as variedades constantes de decotes nesta e em outras coleções, do sensual profundo ao romântico ombro a ombro, as possibilidades de escolha são inúmeras e democráticas.

As costas também aparecem de criativas maneiras em decotes arredondados, de forma discreta em pequenas amarrações ou totalmente à mostra nos tops, que também são uma característica dos looks criados pelo estilista mineiro.

(foto: Amarante de Brasil/Divulgação)

Uma variedade intensa de cores faz uma feliz alusão à diversidade pantaneira. Dos sóbrios off white e nude aos intensos laranja, rosa pink e verde neon, a proposta é marcar presença. Nos bordados, fauna e flora relembram as belezas mato-grossenses com o tucano, o bico-de-papagaio e a costela-de-adão, planta que está em alta na moda, presente em estampas de várias labels.