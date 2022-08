De cabeça aberta e muita disposição

Eloi Lacerda Oliveira com os filhos Natália, Breno e Elói Filho (foto: Adriana Vasconcelos/DIVULGAÇÃO)







Que a nova geração de homens está se cuidando mais, todos já sabem, mas vamos trazer holofote para os homens acima dos 40 anos, pais e até avôs, que apesar dos preconceitos da sociedade não abrem mão de se cuidar em todas as áreas da vida por uma razão que transcende a vaidade: saúde, bem-estar e longevidade. Esta turma merece nosso aplauso, principalmente pelo exemplo que passa para os filhos. Entrevistamos três pais que destacam a importância de ter uma vida equilibrada, cuidando do corpo, mente e espírito.

O empresário Georges Perona com o filho Jean François Perona (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





EQUILÍBRIO O empresário Elói Lacerda Oliveira foi atleta, jogador de vôlei e capitão da seleção masculina na Olimpíada de Moscou, o que significa que desde novo sempre fez muito exercício físico e sempre cuidou muito da saúde e da alimentação. Por volta dos seus 18 anos, teve um encontro com Jesus que mudou sua vida, e entendeu que para ter saúde, bem-estar e longevidade era preciso cuidar das três áreas da vida: corpo, mente e espírito, mantendo o equilíbrio entre elas, e tomou isso como meta.

“O esporte me ensinou disciplina e a não ter medo de perder, e todo esse aprendizado veio somar e me ajudar quando passei a ter entendimento das coisas espirituais”, diz Elói. “Fui atleta, desde os 13 anos sempre me exercitei muito, depois que saí do vôlei continuei a manter a série de musculação que fazia nos treinos, e faço ela até hoje, três vezes por semana. É para ter potência muscular, para não machucar, e não para ficar forte. Somado a isso, jogo tênis duas vezes por semana e ando de bike. Na atividade física, deixo toda a carga e o estresse natural do dia a dia e recarrego minhas energias. Com isso estou cuidando do corpo e da mente.”

Empresário Antônio Geraldo Mota, e seu filho Otávio Mota (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Aliado a isso, o empresário cuida da sua vida espiritual, um dos pontos principais. “O que me faz dedicar ao espírito foi o entendimento que adquiri na minha saúde espiritual, a questão da eternidade ficou resolvida. Falo sempre que sou um homem 110% dependente de Jesus. Minha vida está pautada em tudo que aprendi na ‘Bíblia’ nestes 46 anos de caminhada com Deus. Aprendi que meu corpo é templo do Espírito Santo, se sou habitação de Deus, tenho que cuidar muito dele.”

“Quero ter saúde e energia para acompanhar meus filhos, poder curtir meus netos e ter condições físicas para brincar com eles. Quero chegar aos 80 com o vigor dos 40. O esporte me ensinou a ser um guerreiro, nunca desistir, e isso tira o medo de perder. Quando não se tem medo de perder, metade da ansiedade vai embora. E tenho Jesus comigo, que me garante a vitória, não preciso ter ansiedade. Foram esses valores que passei aos meus filhos”, diz, ressaltando que tudo isso mostrou a ele o que é, de fato, riqueza na vida. “O importante é ter valores corretos, para não passar a vida se matando para ter muito dinheiro e acabar doente. O valor e a riqueza para Deus se chama bem-aventurança, que é felicidade. Essa é a minha meta desde que me converti, me tornar um homem bem-aventurado. Esse, sim, é um homem rico. Graças a Deus, eu sou.”

Além da atividade física, Elói já fez vários procedimentos. Tão logo os implantes capilares ficaram com boa qualidade, ele fez. “Já fiz três implantes capilares, todos eles com o dr. Cadu Leão. Os dois primeiros foram para cobrir de fato a calvície, e o terceiro foi pós-covid, quando sofri uma forte queda capilar.” O empresário sempre foi vaidoso e toma isso como investimento na saúde e no bem-estar para ter longevidade. “Meu casamento é minha prioridade. Tenho uma mulher linda – Adriana Vasconcelos –, tenho que me cuidar para ela também. Já fiz pálpebra e quando o pescoço e a musculatura sob o maxilar começarem a cair, farei um facelifting, sem nenhum problema. Os recursos e avanços da estética são para ser usados. Faço uso de cremes e diariamente, há mais de 20 anos. Depois do banho normal, tomo uma chuveirada de água fria; receita médica para acabar com uma alergia que eu tinha.”

Elói Filho afirma que o pai é um exemplo, e que é gratificante compor com ele uma dupla de tênis em um campeonato, contra jogadores de 40 anos, e chegar à final. “Isso é para poucos, e nos estimula a sermos assim.” Breno, que também foi jogador de vôlei, diz que foi o pai quem o colocou no esporte e isso foi muito importante, principalmente porque a atividade física também ajuda na saúde mental. “Na parte física, é quase um seguro de vida. Desde pequeno, ia com meu pai na academia, e hoje meus filhos vão comigo. É absurda a diferença da disposição do meu pai com relação aos pais de vários de meus amigos. Foi e é um grande exemplo.”

BEM-ESTAR O francês Georges Perona veio para o Brasil ainda na adolescência para estudar e trabalhar. Ficou com uma tia que já era radicada em Belo Horizonte. Logo que chegou, uma das primeiras coisas que a tia ensinou foi que ele tinha que limpar muito bem as unhas dos pés e das mãos, e deu a ele uma escovinha para usar nessa higiene. “Isso passou a ser rotina na minha vida, era um cuidado diário de asseio. Depois de mais velho, quando já estava ganhando meu dinheiro, passei a fazer as mãos e os pés com uma manicure profissional. Outro dia, estava no salão fazendo a unha do pé e uma mulher ficou olhando demais para mim. Perguntei o que ela tanto olhava, e ela respondeu que nunca tinha visto na vida nenhum homem fazendo o pé”, conta admirado.

Depois de um tempo, os pelos do corpo passaram a incomodar Georges. Ele achava anti-higiênico, e passou a raspá-los com aparelho de gilete, e depois de uns cinco anos passou a se depilar . Questionado sobre a dor na depilação, Perona diz que só mesmo quando os pelos estão mais compridos, e só nas primeiras “puxadas”. “A depiladora vem a cada 30 ou 40 dias e a sensação de limpeza é maravilhosa”, relata.

Georges acha natural cuidar a aparência. Não sabe dizer se o fato de isso ser natural para ele é por causa da sua cultura, mas afirma que não se cuida para os outros, mas para ele mesmo; é uma questão pessoal. O empresário procurou o cirurgião plástico Ronan Horta depois que sofreu grande queda capilar e um abatimento em consequência de uma depressão e estresse. “Talvez por ter um rosto nórdico, tenha uma pele mais pesada. Quando fui ao Ronan, estava com um rosto ruim. Fiz implante capilar e pálpebra. Depois, ao longo dos anos, fiz alguns retoques e fiz um facelifting. Voltei há seis meses e ele disse que não posso operar mais e me encaminhou à esteticista Fernanda Portugal, com quem estou fazendo tratamentos estéticos para tirar algumas rugas, firmar a papada e melhorar o pescoço. Acho ótimo quando encontro amigos antigos e eles dizem que eu não mudei nada. Sinto necessidade de me cuidar, é igual beber água”, explica. Georges tem em sua rotina caminhar na esteira diariamente, é ativo e não abre mão de um bom perfume francês de dia e uma água de colônia para dormir.

Para o filho, Jean Françoise, o pai é naturalmente vaidoso. “Georginho Perona é (e sempre foi) um pai que gosta muito de se cuidar, adotando procedimentos estéticos e, sobretudo, cuidando da saúde. Ter um pai vaidoso como ele é ter certeza de que os cuidados dispendidos vão gerar longa e grande qualidade de vida. A sua vaidade é contagiante. Tenho muito orgulho de você, meu grande/pequeno PAI!”





PREVENÇÃO O empresário Antônio Geraldo Mota, de 64, passou a se cuidar mais aos 40, quando adotou a Medicina Integral para sua vida. Faz check ups regulares, caminha duas vezes por semana e nos outros dias faz natação, toma vitaminas. Tudo para garantir um envelhecimento natural, e mais qualidade de vida. A mudança de postura foi por uma recomendação médica preventiva.

Pai de Natália (de 34) e de Otávio (de 31), Mota não se considera vaidoso, mas cuidadoso. “Passo protetor solar diariamente e já fiz vários procedimentos estéticos, como luz pulsada no rosto e nas mãos, tratamento com ácido hialurônico, e faço limpeza de pele com certa frequência.

Mota era engenheiro, mas decidiu mudar de ramo para ter mais prazer e trabalhar com algo que pudesse ajudar mais as pessoas, que fizesse bem para a humanidade e para si próprio. Passou para a área de tecnologia e fundou a Auge Tecnologia e Sistemas, onde desenvolve projetos que ajudam na área da educação, meio ambiente e saúde. O empresário acha importante cuidar do físico e do espiritual para ter uma vida equilibrada.

“Gosto muito de trabalhar e tenho prazer no que faço. Todo esse cuidado com o físico gera disposição para eu trabalhar. Posso dizer que sou um workaholic, trabalho de 12 a 14 horas por dia, com entusiasmo, e gosto de desafios. Eu mesmo traço metas para mim, e quando as alcanço, me dou um presente de premiação. “Tem três palavras que tomo como guia: bom, belo e justo. O que eu faço é bom para mim e para o outro? É bonito? É justo? Essa avaliação diante das minhas atitudes gera tranquilidade e faz com que a gente envelheça melhor.”

Já na área espiritual, Mota diz não ter nenhuma religião, mas acredita plenamente em Deus. “Não existe obra sem criador. Parto do pressuposto de que cada um de nós tem, na vida, um banco de crédito pessoal. Tudo que você faz de positivo e bom na vida entra como crédito, e o de ruim, como débito. E você vê o saldo. Também tenho metas filantrópicas tanto na questão de ajuda com pessoas mais necessitadas como também na família”, explica. “Sou muito bem-disposto, trabalho bastante, sou criativo, e toda essa energia e disposição só têm melhorado. Adquiri essa sabedoria na maturidade, e foi muito gratificante”, conclui.

Os filhos veem o esforço e determinação do pai como exemplo, mas Mota acha que a dedicação dos filhos às questões da saúde fazem parte do perfil dessa nova geração. Ambos se cuidam com a Medicina Integral, vão à academia, praticam esportes.

Avanço da estética masculina

O primeiro tratamento mais difundido entre os homens foi o implante capilar. Quando surgiu, não oferecia um resultado muito bom, mas a técnica alcançou alto grau de excelência e agora são imperceptíveis. Hoje, existe até implante de barba e sobrancelha.

Dr. André Giannini, especialista e proprietário da Clínica Metta, diz que seus clientes querem resgatar a confiança e a autoestima. “Realizamos, em média, 20 cirurgias de transplante capilar por mês, quatro de barba e várias de sobrancelha, essa procurada mais pelas mulheres”, conta.

O especialista diz que o tratamento deve começar assim que notar o avanço da calvície. “Quanto antes, mais sucesso teremos”, explica. “A barba está na moda, consequentemente, tem aumento na demanda. Barba, bigode e sobrancelhas são modalidades pouco conhecidas, mas que fazemos bastante. O transplante capilar é a terceira cirurgia estética mais realizada em homens. Utilizamos a técnica FUE (extração de unidades foliculares). Isso cria um novo panorama e contribui para a restauração capilar, mesmo em casos mais complexos”, conclui Giannini.

Segundo o cirurgião plástico Ronan Horta, o botox é o tratamento mais procurado pelos homens, de uma forma geral. “Os homens precisam de mais toxina botulínica que a mulher por causa da musculatura mais forte e por se expressam muito. Um frasco mal dá para um homem”, explica.

Outra grande procura é pela blefaroplastia, ou seja, cirurgia de pálpebra, depois vem a lipoaspiração de abdome. Duas cirurgias muito procuradas são a ginecomastia, que é a retirada do excesso de mama no homem, e a orelha de abano. “Como todas elas são cirurgias de superfície, não há estresse nem no pós-operatório”, diz Ronan.

O facelifting também tem seu lugar, principalmente quando o pescoço fica muito flácido. É o que chamam de pescoço de peru e, em alguns casos, a flacidez sob o maxilar. “Esses procedimentos são procurados por causa do envelhecimento ou pós-separação. Trata-se de uma decisão muito pessoal, e os homens a tomam sem influência de terceiros. É uma decisão sóbria e tranquila”, conta o cirurgião plástico. Questionado sobre o comportamento no pós-operatório, Ronan afirma que os homens são ótimos pacientes, tranquilos, obedientes e administram bem todo o processo.Os tratamentos estéticos também são muito procurados pelos homens, e o consumo de cremes e procedimentos já faz parte da rotina de muitos.