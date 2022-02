Ainda o verão

A inspiração foi a série da HBO "Irma Vep", de Olivier Assayas (foto: São de David Sims/divulgação)







Lançada em outubro do ano passado, em desfile no Museu do Louvre, em Paris, a coleção feminina primavera-verão 2022 da Louis Vuitton exala o glamour dos anos 1960. Agora, a luxuosa marca lança a campanha da coleção, estrelada por nomes de peso: as atrizes Stacy Martin, Samara Weaving, Agathe Rousselle e Hoyeon, e a cantora e compositora Lous e The Yakuza. Com movimentos dançantes, forte referência aos vestidos do desfile que foram inspirados nos bailes, as imagens representam a estética atemporal e confiante da coleção.

O estilista dissolve funções e códigos e une guarda-roupas (foto: São de David Sims/divulgação)

A nova bolsa Petite Malle East West e as novas cores das bolsas Coussin e Twist também ocupam um lugar de destaque. Escolhidas para dançar ao longo dessa temporada, as novas sandálias Moonlight completam os looks.





INSPIRAÇÃO Criada por Nicolas Ghesquière, o desfile ocorreu na Passage Richelieu, caminho que Louis Vuitton usava para chegar aos domínios da imperatriz Eugénie, de quem ele era o fabricante exclusivo de malas. A inspiração foi a série da HBO “Irma Vep”, de Olivier Assayas. Afinal, Nicolas criou o figurino da protagonista, a atriz Alicia Vikander, assim como de outras personagens. O diretor francês usou referências de “Les Vampires”, seriado francês de 1915, por Louis Feuillade.

O humilde uniforme torna-se suntuoso. É a fusão criativa transformadora de gerações, um estilo vibrante (foto: São de David Sims/divulgação)

“Gosto da figura de um vampiro que viaja através dos tempos, adaptando-se aos códigos de vestimenta da época em que vive, enquanto mantém um certo ar do passado. Existem algumas imagens incríveis nessa série do início do século 20. Uma delas é um grande baile. À medida que minhas inspirações progrediam, continuei avançando em direção ao baile e à fantasmagoria que ele implica”, disse Ghesquière.

A coleção é um convite ao grande baile do tempo, que apresenta uma dualidade (foto: São de David Sims/divulgação)





COLEÇÃO Desejo de transmissão. A coleção é um convite ao grande baile do tempo, que apresenta uma dualidade: o tempo não não tem importância, mas o tempo é tudo. Em suas criações, o estilista dissolve funções e códigos e une guarda-roupas. O humilde uniforme torna-se suntuoso. É a fusão criativa transformadora de gerações, um estilo vibrante.