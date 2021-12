(foto: MONTAGEM/DIVULGAÇÃO)



SHEIK POR FENÔMENO

A torcida do Cruzeiro sonhava com um sheik que pudesse aparecer para transformar o clube em um novo Paris Saint German. Mas eis que um garoto dentuço que surgiu humildemente para o futebol na década de 1990. Pouco tempo depois foi levado para outro continente, transformou-se em mito para anos depois retornar às origens e transformar-se naquele que pode salvar quem lhe deu vida no passado. Pode parecer fixação, roteiro de filme, mas é a nova realidade do Cruzeiro Esporte Clube; ou melhor: Cruzeiro Sociedade Anônima de Futebol, desde que seu ex-jogador Ronaldo Nazário comprou 90% do clube, pelo valor de R$ 400 milhões. O investimento será diluído no decorrer dos próximos cinco anos, para reequilibrar as finanças do clube, que deve mais de R$1 bilhão. O Cruzeiro vai para seu terceiro ano consecutivo na série B e Ronaldo, que tantas vezes encantou dentro de campo com a camisa celeste, agora volta como salvação para recuperar o lugar do time na Série A do Basileirão.





MARKETING POSITIVO

E Ronaldo já chegou dando retorno. O anúncio do acerto foi a notícia mais comentada no planeta e continua entre os primeiras. Além disso, segundo o presidente do clube, Sérgio Rodrigues, só no primeiro dia mais de 4 mil torcedores já queriam se associar e algumas grandes marcas se comunicaram em busca de informações para futuras adesões de patrocínios. A negociação foi feita por intermédio da Tara Sports, empresa do ex-atacante para serviços de assessoria e consultoria, registrada na Plaza de Lealtad, em Madri. Como o Cruzeiro, outros cinco clubes também procuram atrair investidores: Botafogo, Coritiba, Athletico Paranaense, América e Chapecoense. Na Europa, SAF é um modiníelo comum de investimento, atraindo times como Milan, Bayern de Munique e Manchester United.





EXPERIÊNCIA

Além do Cruzeiro, Ronaldo controla 82% do Vallladolid desde setembro de 2018 - comprado pelo valor de 30 milhões de euros. O time está na segunda divisão espanhola. Sua experiência em administração no futebol passa também pelo Fort Lauderdale Strikers, dos Estados Unidos, equipe que acabou falindo em 2017. Ele também é dono da holding Oddz Network, focada em investimentos nos mercados de esporte, entretenimento, marketing e comunicação junto com Eduardo Baraldi, Otávio Pereira e Gabriel Lima.





DE BRAÇOS ABERTOS

A campanha da Unimed "De braços abertos para o novo" apresenta uma mensagem de esperança para 2022, após mais um ano desafiador. A campanha da Unimed a uma reflexão sobre recomeços e esperança no próximo ano. O projeto marca o encerramento de 2021, no qual o Sistema Unimed, composto por 341 cooperativas médicas presentes em 9 de cada 10 municípios brasileiros, seguiu dedicado no combate à pandemia do novo coronavírus e incentivando a vacinação contra a Covid-19. A ação adota um tom de positividade e boas-vindas para o ano que se inicia por meio do conceito "De braços abertos para o novo", no qual mostra a sutileza da vida e o diálogo entre o momento em que vivemos nos últimos tempos e a nova percepção de mundo que retoma, aos poucos, o coletivo. A campanha foi atividade nessa semana e se estende até fim de janeiro de 2022.





PARCERIA SUSTENTÁVEL

A AngloGold Ashanti prorrogou, para o dia 31/12, o prazo final para inscrições no programa Parcerias Sustentáveis 2022. No próximo ano, a principal plataforma de desenvolvimento social da companhia vai oferecer mais de R$ 1 milhão em investimento social. Até a última edição, o aporte total do projeto foi de aproximadamente R$ 11,4 milhões. Podem participar empreendedores de Barão de Cocais, Caeté, Nova Lima, Raposos, Sabará e Santa Bárbara, em Minas Gerais, e Crixás, em Goiás. Para se candidatar a uma vaga no programa de auxílio financeiro, mentorias e capacitações de negócios, as instituições podem ser organizações sem fins lucrativos, microempreendedores individuais ou microempresas. Os formulários do edital estão disponíveis no site da empresa, com toda as explicações de documentação e certificações necessárias. Informações e inscrições em www.anglogoldashanti.com.br/parceriassustentaveis/.





MOVIMENTO ARMORIAL

O Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB BH) inaugurou a Mostra Movimento Armorial 50 Anos, que vai até 7 de março de 2022. A Mostra consiste numa grandiosa exposição e encontros musicais e literários que, juntos, conduzirão o público pelo eclético, múltiplo e fantástico universo do Movimento Armorial. Movimento Armorial 50 Anos surge com um compromisso ousado: reapresentar ao público, sobretudo às novas gerações, a proposta singular e desafiadora de Ariano Suassuna de criar, há cinco décadas, uma arte erudita a partir das mais autênticas e tradicionais manifestações artístico-culturais populares do Nordeste e de outras regiões do país. Lançado no Recife, em 8 de outubro de 1970, por um grupo de artistas, o Movimento Armorial teve como mentor e líder o dramaturgo, professor, pintor, músico e consagrado escritor, paraibano de nascimento e pernambucano por adoção, Ariano Suassuna (1927-2014). Portanto, uma ótima opção para o período de recesso de fim de ano e de férias escolares.





RISCO SACADO ESG

O Grupo Boticário e o Itaú BBA estão juntos mais uma vez para oferecer uma linha de crédito especial inédita destinada a fornecedores que se destacam em atributos ambientais, sociais e de governança, para inovar na estruturação de produtos financeiros ESG (sigla em inglês para questões ambientais, sociais e de governança). Dessa vez, ambos expandiram sua atuação e lançaram o Risco Sacado ESG, crédito destinado ao financiamento da cadeia, que tem como diferencial taxas de desconto mais atrativas para fornecedores que adotem práticas sustentáveis e façam parte da plataforma Facilita, da Mooz, fintech do Grupo Boticário.