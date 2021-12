Glória Eterna na final da Libertadores consagra SBT no segmento esportivo

Time do Palmeiras comemora conquista da Libertadores (foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)



A torcida do Palmeiras ainda comemora o bicampeonato seguido da Copa Libertadores. Mas o feito histórico registrado pelo clube paulista na vitória por 2 a 1 em cima do poderoso Flamengo, na final, em Montevidéu, vai muito além da Glória Eterna disputada em campo. O emocionante confronto se tornou também um marco histórico na TV brasileira, ao estabelecer audiência recorde na transmissão do SBT. Desde que retornou ao futebol, a emissora vem quebrando paradigmas e, agora, a liderança absoluta no horário do jogo de sábado, na maioria das capitais brasileiras, não deixa dúvidas de que o SBT entrega aos telespectadores produtos de alta qualidade também no segmento esportivo.

TRADIÇÃO

Os números foram expressivos em todo o território nacional. Em Belo Horizonte, a final foi transmitida pela TV Alterosa, emissora do Grupo Diários Associados, que tem muita tradição na cobertura esportiva. A transmissão foi integrada com os jornais Estado de Minas e Aqui e o líder Superesportes (Portal Uai). Com isso, o público mineiro saiu privilegiado com um show de informação e entretenimento. E, de acordo com dados da Kantar Ibope Media, que afere os resultados da audiência, a capital mineira registrou 20,4 pontos de média, contra 10,5 da segunda colocada e 5,9 da terceira.

DISPARADO

Mas a lavada do SBT, ainda de acordo com o Ibope, registra a marca histórica em quase duas décadas de disputa, com picos de 32 pontos. Os dados apontam que 27,4 milhões de lares e 39,8 milhões de pessoas assistiram à decisão do principal torneio continental no país. Foi o melhor desempenho da emissora desde 21 de julho de 2002, quando marcou 28 pontos com a exibição do “Programa Silvio Santos”. Além disso, a emissora de Silvio Santos nunca havia imposto uma diferença tamanha para sua maior concorrente. A terceira colocada, Record, marcou apenas 3,4 pontos de média com um jornalístico policial.

Na Grande São Paulo, a marca foi de 27,3 pontos de média e 47% de share (percentual de televisores ligados em determinada programação). Ou seja, 3,4 milhões de lares e 4,5 milhões de pessoas estavam ligados no SBT. Os recordes do SBT também foram verificados em outras cidades. No Rio de Janeiro e em Brasília, foi a maior audiência já alcançada pela emissora na história. Entre os cariocas, 2,1 milhões de residências foram alcançadas e 3 milhões de pessoas impactadas na hora da partida. Porto Alegre, Manaus, Fortaleza, Vitória e Goiânia também registraram ótimos índices.

HOMENAGEM

Téo José comandou a narração, Mauro Beting e o ex-jogador Washington foram os comentaristas. André Galvão, Fernanda Arantes e Flavio Winicki foram os repórteres, enquanto Nadine Basttos analisou o desempenho da arbitragem. Mauro César Pereira fez entradas especiais ao longo da transmissão. Ao final da transmissão, Téo José fez uma homenagem à cantora Marília Mendonça. Ele dedicou a transmissão à Rainha da Sofrência: "Particularmente, meu trabalho, hoje, é dedicado a uma conterrânea 'monstra', que tenho certeza de que mandou a energia dela lá de cima. É para você que dedico o meu trabalho hoje, Marília Mendonça. Saudades eternas".

Vale lembrar que ambos, narrador e cantora, são naturais de Goiás. No entanto, Téo é da capital goiana, e Marília de Cristianópolis. A cantora foi uma das vítimas do acidente aéreo no início do mês e continua sendo lembrada com carinho pelo público e por profissionais da televisão.

O QUE VEM POR AÍ O sucesso de 2021 só aumenta a expectativa para a próxima temporada. Além da Champions League, Supercopa da Europa, Libertadores da América e Copa América, a emissora trabalha para conquistar os direitos de outras transmissões. O SBT começa a mostrar a Liga Europa a partir das quartas de final, em março, e a final da Conference League, o terceiro torneio da Uefa, em maio – mas pode anunciar também alguns estaduais. Praças importantes como Minas Gerais, por exemplo, estão no radar da emissora.

Na disputa pelo número de jogos, com novas aquisições, o SBT deve se aproximar bastante da Globo, devendo chegar a 70 transmissões. Com isso, o Departamento de Esportes da emissora mostra ao mercado publicitário que está fazendo investimento sólido e que, na TV aberta, a emissora já é soberana em relevância de eventos. A meta pode até parecer ousada, principalmente se levarmos em conta a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Mas o SBT vem dando mostras seguidas ao mercado de sua disposição em conquistar a liderança definitiva do segmento esportivo.





LIDERANÇA ISOLADA





Manaus – 39,6 pontos de média, contra 4,7 da segunda colocada e 1,3 da terceira





Fortaleza – 34,2 pontos de média, contra 3,6 da segunda colocada e 1,9 da terceira





Vitória – 33,8 pontos de média, contra 5,1 da segunda colocada e 1,4 da terceira





Goiânia – 30 pontos de média, contra 4,3 da segunda colocada e 2,8 da terceira





Belém – 28,6 pontos de média, contra 7,2 da segunda colocada e 2 da terceira





Recife – 20,4 pontos de média, contra 10,7 da segunda colocada e 2,8 da terceira





Belo Horizonte – 20,4 pontos de média, contra 10,5 da segunda colocada e 5,9 da terceira





Florianópolis – 18,7 pontos de média, contra 8,7 da segunda colocada e 1,9 da terceira





Curitiba – 18 pontos de média, contra 9,2 da segunda colocada e 5,1 da terceira





Campinas – 18 pontos de média, contra 7,3 da segunda colocada e 1,8 da terceira





Salvador – 17,5 pontos de média, contra 9,8 da segunda colocada e 5,5 da terceira.