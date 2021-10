Dia das Crianças se aproxima em clima mais animador

O Dia das Crianças promete movimentar as vendas do varejo, especialmente agora com o avanço da vacinação contra o coronavírus. Os setores que mais vendem nesse período são os de roupas, brinquedos, calçados, games e doces. A data é festeja em 12 de outubro, mas o mês é exclusivo para os baixinhos e promete alavancar as vendas do comércio em Belo Horizonte.

Pelo menos é o que mostra pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), entre 9 de agosto e 17 de setembro, com 301 comerciantes da capital; 42% dos entrevistados esperam aumento nas vendas em comparação ao ano passado. A expectativa é de que sejam injetados R$ 2,35 bilhões na economia da cidade, crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. "O ritmo das vendas em Belo Horizonte vêm aumentando mês a mês e a tendência é que continue até o final do ano. A reabertura do comércio, dos bares, restaurantes e demais locais de lazer proporcionou uma elevação no emprego formal da capital. Isso colaborou diretamente para aumentar a renda em circulação e alavancar as vendas", analisa o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.





PREDILETOS De acordo com a pesquisa, os brinquedos serão a escolha principal para a data (38,5%). Em seguida, aparecem roupas (28,6%), jogos de tabuleiro (14%), calçados (8,3%) e acessórios (6%). Também se destacam artigos esportivos – como bicicleta e skate (5%). Cosméticos, guloseimas (cesta ou kit de chocolate) e livros empataram, com 3,7% cada. Os empresários entrevistados projetam que os consumidores comprem, em média, dois presentes, com valor unitário de R$ 97,53. Dessa forma, o valor desembolsado, na visão dos lojistas, será de R$ 195,06.





PAGAMENTOS Os lojistas acreditam que o pagamento à vista no cartão de crédito será a preferência da maioria dos consumidores (44,7%). Em seguida, aparecem a opção de parcelamento no cartão de crédito (32,3%), cartão de débito (14%), transferência eletrônica - PIX, TED e DOC (7%), parcelado no cartão da própria loja (1%), dinheiro (0,7%) e à vista no cartão da loja (0,3%).





MÍDIAS Os lojistas estão cada vez mais atentos à importância da divulgação de seus estabelecimentos e produtos. Na opinião de 88% dos comerciantes da capital mineira, a divulgação dos produtos será a principal forma de atrair os clientes. Eles também irão investir no atendimento qualificado (36,2%); promoções, ofertas e liquidações (31,9%); decoração da loja (21,9%); facilidade de pagamento (20,9%); mix de produtos (7,6%) e distribuição de brindes (0,7%).