Power Show Kids (foto: Reprodução)



POWER KIDS

O Concurso Power Show Kids, que revela os talentos mirins da música mineira, entra em sua reta final. As equipes comandadas pelos técnicos Podé, vocalista da banda Tia Anastácia, e da dupla Don&Juan, agora partem para a disputa do título da temporada. Os futuros talentos passaram por uma fase de treinamento com seus técnicos e mostraram no programa exclusivo da TV Alterosa, ontem, repertório bem variado. A Lara, por exemplo, cantou “Spirit”, da Beyoncé; a Julia apostou na canção “Can't help falling in love”, do Elvis; o Miguel foi de “Anunciação”, de Alceu Valença, enquanto a Bárbara escolheu “Xodó”, de Gilberto Gil.





EQUIPES

A equipe comandada pelo cantor Podé conta com o talento de Calebe Moreira Martins, Vitória Emanuelle da Silva e Bárbara Luiza Seabra. Já o trio orientado pela dupla Don&Juan tem Lara Beatriz, Julia Perdigão e Miguel Roberto Bispo. Os cantores mirins ainda participarão dos programas na TV Alterosa em 16, 23 e 30 de outubro, quando será conhecido o vencedor da temporada.









FOTOS ICÔNICAS

O primeiro leilão de parte do acervo de imagens via NFT ("Token não fungível", em tradução livre) do SBT, em ação inédita em parceria com a empresa InspireIP, a primeira realizada por uma emissora de televisão no Brasil, disponibilizou quatro imagens emblemáticas do apresentador Silvio Santos em diversas atrações transmitidas pelo SBT ao longo dos seus 40 anos: “Onde tudo começou” (1981); “De casa nova” (1996); “Topa tudo por dinheiro” (1992) e o Teleton (1998).





PIONEIRISMO

A iniciativa foi um grande sucesso e obteve 85 lances no total, com as quatro imagens vendidas por cerca de R$ 16 mil. O NFT de maior valor foi a imagem de Silvio Santos molhado no palco do icônico programa 'Topa tudo por dinheiro', vendida por R$ 8 mil, ou 1.300 MATIC. Para Caroline Nunes, CEO da InspireIP, a ação foi uma vitória para a comunidade de blockchain do Brasil. "A iniciativa foi incrível, e o resultado superou o esperado. Tanto pelo valor arrecadado quanto pelo número de lances e participantes. O SBT saiu na frente, garantindo o pioneirismo de fazer uma campanha usando NFTs."





INNOVATION DAY

Em nova edição do "Innovation Day", evento que reúne equipes multidisciplinares de toda a empresa, o Boticário promoveu grande encontro com soluções e produtos inovadores. Com a presença das principais lideranças da empresa e de convidados inspiradores, mais de 600 pessoas tiveram a oportunidade de conhecer inovações que serão utilizadas para lançamentos futuros das marcas do grupo. Os participantes apresentaram soluções e inovações de impacto para aplicações em embalagens e fórmulas para todas as categorias: maquiagem, cabelos, corpo e banho, desodorantes, gifts, perfumaria, facial e solar, para utilização de todas as marcas do Grupo Boticário, que reúne O Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice?, Vult e diversas outras marcas.





CURTA CIRCUITO

A Mostra Curta Circuito é um dos finalistas do Brasil Design Awards. A identidade visual da edição Curta Circuito 2020 já está disponível para voto popular na categoria craft for design. A votação é pública e ficará aberta no site www.brasildesignaward.com.br até 27 de outubro. Os projetos mais votados de cada categoria serão ganhadores do prêmio e contemplados com um troféu. No ano passado, o tema da mostra de cinema foi "Fé, magia e mistério no cinema brasileiro". Já a edição de 2021 do Curta Circuito tem como tema "Música – e músicos – no cinema brasileiro" e ocorre de amanhã a 17 de outubro pelo site curtacircuito.com.br.





ARTES CÊNICAS

O Encontro Sesi de Artes Cênicas, um dos mais tradicionais festivais de cultura, apresenta em sua 28ª edição uma programação extensa para as cidades de Conceição das Alagoas, Nova Ponte, Pirajuba e Uberaba. O evento está sendo realizado até 24 de outubro e, em sua programação, oferece apresentações teatrais e musicais, sessões de cinema, oficinas e muito mais. Devido às medidas sanitárias relacionadas ao combate à Covid-19, as atividades estão sendo realizadas em formato on-line, enquanto as sessões de teatro e cinema, em drive-in. O Encontro Sesi de Artes Cênicas 2021 é uma realização do Sesi-MG e da Secretaria Especial de Cultura. Para ver a programação completa acesse: ww.encontrosesi.com.br





COMBATE AO ASSÉDIO

A L'Oréal apresentou sua plataforma StandUp, que propõe treinamento pelo combate ao assédio sexual no Brasil. A iniciativa foi desenvolvida pelo movimento global contra o assédio Hollaback!, que atua para garantir direitos igualitários para mulheres em espaços públicos. Para apresentar a iniciativa, a marca realizou coletiva de imprensa mediada pela atriz Taís Araújo, embaixadora da marca há 12 anos, ao lado da diretora para o Brasil, Laura Parkinson; da head de comunicação, sustentabilidade e diversidade, Helena Bertho; Gabi Lohan, mulher transexual e embaixadora digital de L'Oréal Paris, e convidadas como a pesquisadora Djamila Ribeiro. Veja o filme em https://www.youtube.com/watch?v=-WCSGz3O1F0.





PUBLICIDADE INFANTIL

No mês da criança, o Google lançou guia de boas práticas para a publicidade on-line voltada ao público infantil. Desenvolvido com o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), com a participação do Ministério Público do Estado de São Paulo, o manual dá orientações gerais para que criadores de conteúdo, anunciantes e agências desenvolvam materiais publicitários que estejam alinhados com as diretrizes da plataforma, bem como com a legislação e regras do Conar. O guia está disponível tanto no blog do Google quanto no site do Conar.





TELE SENA

A campanha de aniversário da Tele Sena, com o maior prêmio da história da marca, ultrapassando R$ 7 milhões, terá também promoção de segunda a sexta-feira. Cada região será representada por um artista. Nesta edição comemorativa, além de concorrer a uma casa com carro de luxo todo domingo, ainda tem uma promoção de segunda a sexta-feira que garante R$10 mil para cada região do Brasil.





REPRESENTANTES

A Tele Sena está completando 30 anos. E foram escolhidos cinco artistas da música para protagonizar e representar cada região do país, sendo eles, respectivamente, Joelma (Norte), Solange Almeida (Nordeste), Naiara Azevedo (Centro-Oeste), Vitor Kley (Sul) e Felipe Araújo (Sudeste). Com o "Mais Pontos" é possível ganhar até R$ 1 milhão, e com o "Menos Pontos" até R$ 800 mil. O cliente acompanha os sorteios aos domingos, marcando suas dezenas, e, no sorteio final, ele confere se está entre os ganhadores.