Show do Milhão PicPay volta por cima na briga por audiência

Celso Portiolli comanda a nova versão do Show do Milhão no SBT/Alterosa (foto: SBT/divulgação)



O retorno do Show do Milhão PicPay à tela do SBT/Alterosa, em sua nova versão, reafirma o sucesso da atração. Com registro de 6,2 pontos de média de audiência, a atração agora apresentada por Celso Portiolli deixou a emissora na vice-liderança na Grande São Paulo. No ar das 23h21 de sexta-feira até 0h16 de sábado, o programa registrou excelente desempenho no ranking geral das audiências da Grande São Paulo, por exemplo, o que agradou muito os patrocinadores.

No horário em que foi ao ar, a atração marcou 13% de share e 7 pontos de pico. O dobro da audiência registrada pela emissora terceira colocada, que na mesma faixa de exibição ficou com apenas 3,1 pontos de média. A líder ficou com 11,8 de média.





REDES SOCIAIS Celso Portiolli também não passou despercebido no universo online. Seguindo a crescente da programação da emissora exclusiva para as "telinhas" dos celulares e outros dispositivos, o Show do Milhão se tornou um dos assuntos mais comentados na noite de sexta-feira, mostrando a boa aceitação também desse público.

ESSÊNCIA O Show do Milhão 2021 passou a ser transmitido no horário que era da Tela de Sucessos. Mais longos do que o game show, os filmes tinham anotado 5,0 pontos nas sextas de agosto, o que significa que a atração de Celso Portiolli aumentou em 24% a faixa pós-Programa do Ratinho. O game show também foi a terceira atração mais assistida da emissora, ficando atrás apenas das duas novelas mexicanas. Segundo dados da Kantar Ibope para a Grande São Paulo, o programa perdeu para Coração Indomável, com 6,7 de média, e Amores Verdadeiros, que 6,5 pontos. No mesmo horário, a Globo liderou com a reprise de 'Verdades Secretas', cravando 12,9 pontos, enquanto a Record amargou 3,4 de média. Cada ponto equivale a cerca de 76.577 mil domicílios.

Um dos programas mais marcantes e lembrados dos 40 anos do SBT. Ele voltou repaginado e mais moderno, sem perder a sua essência clássica e o formato original. O prêmio máximo de 1 milhão de reais continua em jogo nessa nova temporada, agora em parceria com o PicPay, o maior aplicativo de pagamentos do país. O game show receberá semanalmente 12 participantes, clientes sorteados via promoção realizada pelo patrocinador.





COMO PARTICIPAR Para ter a chance de participar, o público deve realizar um pagamento elegível acima de R$ 50 através do App ou pelo cartão PicPay Card. A pessoa ganha assim um número da sorte e a chance de participar do programa. Os sorteios dos números são realizados pela Caixa Econômica Federal a cada 15 dias. Dos 48 participantes, 12 serão selecionados para cada episódio semanal.

Com exceção de transferências para o mesmo CPF e empréstimos entre pessoas, as transações consideradas para a promoção são: Pix, pagamento de contas, transferência entre amigos, pagamentos em maquininhas com PicPay via QR Code. E para ser usuário PicPay e participar de um dos maiores programas da TV brasileira, é necessário baixar o aplicativo, criar uma conta de forma gratuita e segura e aceitar os termos e regulamento do sorteio.

Portanto, como um dos principais "presentes" para o público nas comemorações dos 40 anos do SBT, o retorno do Show do Milhão já está sendo visto como uma "cereja no bolo" por sacramentar logo de cara o segundo lugar no ibope.