Benê Mais surge e cresce em plena pandemia

As empresárias Juliana Gontijo e Natáia Miranda estão confiantes no novo mercado (foto: Guilherme Barros/Benê Mais/Divulgação )



Apenas de vivermos em tempo de incertezas no mercado da comunicação, o que para muitos representa grande dificuldade, para outros pode significar oportunidade. É o caso da agência Benê Mais. A empresa foi criada no novo cenário da pandemia e, um ano depois, comemora crescimento.

As empreendedoras Natália Miranda e Juliana Gontijo, fundadores da agência, apostaram na experiência de mais de 20 anos de atuação no marketing. Nos últimos cinco anos, elas aturaram em estratégia online, o que fez a diferença no serviço de rápida digitalização na comunicação de seus clientes.

"Criamos a Benê Mais em um momento delicado do mercado e de muitas rupturas econômicas e comportamentais. Foi importante lançar mão de todo o nosso background, visão para o futuro e de novas formas de se fazer marketing. Com a nossa expertise no digital elaboramos soluções integradas, ajudando o cliente a reestruturar a sua comunicação e a posicionar o seu negócio no digital sobretudo quando muitos deles tinham seus espaços físicos fechados e pouca familiaridade com o online", revela Natália.





MULTIDISCIPLIAR A agência foi criada com base no conceito boutique. Mesmo com uma equipe de 15 profissionais, as duas diretoras participam diretamente da elaboração das estratégias de branding e marketing. As áreas de atuação vão desde a consultoria em branding, marketing e mídias sociais, assessoria de imprensa, conteúdo e estratégia digital até direção de arte, fotografia e design para plataformas on e offline.

A variedade de clientes e segmentos conquistados em apenas um ano promove um lugar de destaque para a nova agência. A empresa tem cliente no seguimento de saúde, educação, bebidas, vestuários. A agência cuida também do marketing digital da CasaCor Minas, franquia de melhor resultado na estratégia online em 2020.

No segmento de gastronomia, atende as redes de padaria e empório, buffet, bistrô, doceria, entre outras empresas do setor. No ramo de saúde, beleza e bem-estar a empresa presta serviços de comunicação digital para clínicas e para médicos. Neste primeiro, a Benê desenvolveu vários trabalhos de branding e identidade visual. A agência agora cuida da assessoria de imprensa da Assovemg, Associação dos Revendedores de Veículos no Estado de Minas Gerais.





INTERAÇÃO O desenvolvimento da identidade da empresa teve como base proximidade e exclusividade da construção de histórias de marketing únicas. O "Mais" adicionado ao nome representa a eficácia e interação necessárias para uma entrega mais efetiva. A agência propõe conceitos chave para um futuro mais horizontal, uma tendência que tem se tornado cada vez mais presente para quem quer empreender e perdurar em um mercado tão dinâmico e global. Nesse formato, a Benê Mais atende clientes de outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro e até Nova Iorque.