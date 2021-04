Itaú BBA lança podcast de agronegócio

O Itaú BBA lançou mão de uma ferramenta que faz muito sucesso no jornalismo. O banco agora tem seu podcast, mas dedicado a assuntos do agronegócio: o Prosa Agro Itaú BBA. A ferramenta foi escolhida pela capacidade de alcance aos clientes, de produtores rurais até as agro indústrias, e públicos de interesse.

Com apresentação de Guilherme Bellotti, gerente da Consultoria Agro, e César de Castro Alves, especialista da Consultoria Agro, o canal abordará tópicos relevantes ao agronegócio em dois formatos. O Agro Semanal tratará dos principais acontecimentos do setor com duração média de três minutos. O objetivo é que o boletim, publicado toda sexta-feira no final da tarde, seja uma fonte de atualização rápida ao público. Já o Prosa Agro terá edição mensal e contará com a participação de convidados para tratar de temas estruturais para toda a cadeia agro. Esses episódios serão mais longos, com cerca de 20 a 30 minutos.





ACESSO "O podcast é um formato que tem por característica democratizar o conteúdo, ao dar autonomia ao público para consumir a informação quando e onde quiser. Como uma das atividades centrais da Consultoria Agro é a produção de conhecimento e análises de cenário, o podcast será mais um canal para disseminar esse conteúdo", afirma Bellotti.

O Prosa Agro Itaú BBA está disponível nas seguintes plataformas de áudio: Spotify:

https://spoti.fi/31VE5Ai; Deezer: https://bit.ly/2RdPNnP; Apple Podcast: https://apple.co/3mw0HRv; Buzzsprout: https://bit.ly/2Q21wFz