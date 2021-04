(foto: SBT/divulgação)



DISPUTA SAUDÁVEL

Um projeto ousado uniu duas concorrentes em ação até então pouco provável. As apresentadoras Eliana e Sabrina Sato, estrelas do SBT e Record, comandaram o "AliHouse", ação impossível para a maioria dos telespectadores das duas emissoras. Um projeto de entretenimento e compras foi criado pela Energy BBDO em parceria com a emissora e a plataforma AliExpress, do grupo chinês AliBaba. Considerado o maior site de compras internacionais do mundo, o AliExpress completa 11 anos de operação no Brasil. A promoção aconteceu de 29 de março a 2 de abril. Durante as transmissões, as apresentadoras contaram com reforços de nomes consagrados, como os apresentadores Ceará, Carioca, Beto Hora e Benja. Outra atração foi a competição envolvendo os comediantes Rodrigo Capella, Mhel Marrer, Marcelo Zangrandi, Pri Castello Branco, Victor Sarro e Cris Paiva.





PEGA NA MENTIRA...

No começo da semana, uma "notícia" agitou o meio publicitário global. A Volkswagen, nos EUA, divulgou comunicado à imprensa em seu site informando que o Volkswagen Group of America "está revelando a mudança oficial de sua marca nos EUA de Volkswagen of America para Voltswagen of America". O objetivo da mudança seria dar foco em sua recente produção de elétricos. Só que, posteriormente, a Volks retirou o comunicado do ar e um porta-voz avisou que "não era para ter sido publicado", instigando ainda mais a curiosidade do meio. Vários meios divulgaram o comunicado inicial e a notícia, quase que instantaneamente, rodou o mundo. No dia seguinte, porém, a empresa republicou o comunicado informando que não irá trocar de nome e que a ação era, na realidade, uma "pegadinha" do Dia da Mentira.





1º DE ABRIL

Veja a nota: "A Volkswagen of America não mudará seu nome para Voltswagen. A mudança de nome foi projetada para ser um anúncio no espírito do Dia da Mentira, destacando o lançamento do SUV totalmente elétrico ID.4 e sinalizando nosso compromisso em trazer mobilidade elétrica para todos", disse um porta-voz da VW nos EUA, em comunicado. "Em breve, forneceremos atualizações adicionais sobre esse assunto", acrescentou.





PRESENTE DA MASSA

Em parceria com o Atlético, no mês em que o clube comemora 113 anos de fundação, a Multimarcas Consórcios ofereceu um presente especial para a torcida atleticano: o "Consórcio da Massa". O objetivo é ajudar os torcedores do Galo a realizarem o sonho do veículo próprio com preços e condições de pagamentos atrativos. De quebra, concorrerão também a experiências exclusivas envolvendo o clube do coração ao longo de 80 meses. Além do sonho do veículo próprio e da possibilidade de participar de diferentes experiências, os torcedores também ajudarão o clube ao aderir o plano. Parte do valor pago na carta será revertida ao Galo. O consorciado tem a possibilidade de planejar a troca de seu veículo ou optar pela compra de outro usado, de qualquer ano ou modelo, sem restrições.





O VALOR DA MODA

A agência Dept criou uma jaqueta de puffer de realidade aumentada, usando tokens não fungíveis (NFTs) e a ferramenta de rastreamento de corpo inteiro do Snapchat. A ação foi uma iniciativa para ajudar as marcas a entender melhor o valor da moda e produtos virtuais, enquanto destaca a tendência crescente para propriedade digital. Um número limitado de jaquetas puffer virtuais NFT está disponível para experimentar em AR no Snapchat. Projetado pela agência de tecnologia de marketing de propriedade do Dept, Byte, a jaqueta 3D "que desafia a gravidade" apresenta animações ousadas e brilhantes do logotipo do Dept. O Byte foi comprado pelo Dept em fevereiro de 2021. Veja os detalhes em www.deptagency.com.





OUTBACK DO IT

O restaurante Outback Steakhouse anuncia o lançamento da sobremesa de Páscoa Do it yourself. O prato individual é composto por duas bandas de chocolate meio amargo, brownies de chocolate Thunder e de Havanna Thunder e, para finalizar, calda de chocolate, calda de doce de leite Havanna e crumbles de brownie Havanna Thunder. Vale a pena conferir.





COMBATE AO ESTRESSE

O estresse pelo acúmulo de responsabilidades, e agora pelas incertezas provocadas pela pandemia, está mais frequente na sociedade. Queda de cabelo, pele ressecada e sem vida são alguns dos sinais que o corpo emite quando o esgotamento e o estresse estão no ápice. Para ajudar a passar por este momento, o Boticário lança Nativa SPA Jasmim Sambac, uma linha completa para um ritual de cuidados para o corpo e cabelos. Produzida com o extrato de jasmim sambac, a marca diz que esse segredinho especial nas fórmulas tem ação revigorante, além de efeito antioxidante, diminuindo os efeitos do estresse em até sete dias. A conferir!





RESGATE

O Grupo RB, multinacional de bens de consumo em higiene, saúde e nutrição, está com nova identidade corporativa. Desde a companhia anglo-holandesa de 200 anos de existência, passa a utilizar apenas o nome Reckitt e ganha uma nova identidade visual. Apesar da mudança, seu propósito continua o mesmo: proteger, curar e nutrir na busca incansável por um mundo mais limpo e saudável. Em 2014, a multinacional adotou a marca RB em substituição a Reckitt Benckiser, nome originado após a fusão global das empresas Reckitt e Benckiser, em 1999. Agora, a nova identidade irá resgatar esta história.





Curso





A Zoom Comunicação lança cursos on-line com foco em objetivos digitais ou relacionados à imprensa. O conteúdo é prático, sendo apresentado por especialistas nas mais diversas áreas da comunicação para estudantes, empreendedores e comunicadores em geral, que querem aprofundar seus conhecimentos e incrementar o currículo na busca por estágios, recém-formados e quem quer se atualizar. Inscrições pelo site www.zoomcomunicacao.com.br.









Bolsa de emprego





O BDMG está com inscrições abertas, até 12 de abril, para seu Programa de Estágio - 2021. Oportunidade para universitários aprenderem e contribuírem para a efetivação de políticas públicas de financiamento ao desenvolvimento neste momento desafiador para toda a sociedade. São cerca de 20 cursos elegíveis, com vagas para carga horária de 4 horas e 6 horas/dia. Confira mais detalhes, cronograma, benefícios oferecidos e como participar da seleção em www.agiel.com.br/bdmg.