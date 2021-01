Exposição na Bel Lar mostra vanguarda artesanal mineira

A mostra pode ser vista até o fim do mês de janeiro (foto: Breno da Matta)



O engajamento social das marcas é uma atitude cada vez mais exigida pelos consumidores. E esse comportamento se expressa em diferentes ações, como na exposição A contemporaneidade da arte popular, promovida pela Bel Lar, que pode ser vista até 30 janeiro. Lançada no final de 2020, a mostra apresenta momentos especiais do projeto: Casa Vogue na Estrada, idealizado por Rafael Alves, em parceria com a Bel Lar Casa Contemporânea e apoio da Cerâmica Portinari. O espaço montado na sede da empresa reúne registros fotográficos de Breno da Matta e vídeos assinados por Carlos Queirozi, que trazem para Belo Horizonte a atmosfera mágica dos artistas da nossa terra, no Norte de Minas.

Em outubro do ano passado, uma imersão reunindo designers, mestres artesãos e artistas locais foi realizada em Trancoso-BA. O projeto expandiu-se pelas estradas de Minas até chegar à terra vermelha do Vale do Jequitinhonha. Os arquitetos Carla Cruz, do Estúdio Sala, Cristina Menezes, Felipe Soares, Zilda Santiago, juntamente com a empresária Caroline Garcia, diretora da Bel Lar, percorreram as regiões de Campo Alegre e Campo do Buriti para explorar a riqueza da arte original da região.

O conceito "feito a mão" é uma tendência vanguardista que considera a produção contemporânea artesanal como o vindouro da criação. Diante de uma realidade na qual a manufatura industrial é predominante, o artesanato surge como uma opção especial e conta uma história encantadora, criada sem máquinas. Esse detalhe faz toda a diferença em obra de arte.