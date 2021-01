Casamentos que marcaram

Eunice Kennedy Shriver (foto: Fotos: Reprodução Instagram)



A pandemia do novo Coronavírus atrapalhou os planos de muitos casais pelo mundo,que tiveram que cancelar ou remarcar as festas programadas para 2020. O que vimos acontecer foram muitos elopement wedding, mini weddings e até casamento real intimista. Fizemos uma seleção dos mais charmosos do ano, confira.





Vintage

A princesa Beatrice e o magnata italiano Edoardo Mozzi trocaram alianças na Royal Chapel of All Saints (Capela Real de Todos os Santos), em Windsor Great Park. As escolhas sustentáveis da noiva foram um marco na história dos casamentos reais britânicos. Ela usou vestido emprestado da avó, a Rainha Elizabeth: uma peça de Norman Hartnell feita em tafetá de seda marfim e cetim duchese com mangas bufantes e bordados em diamantes. A princesa emprestou ainda uma tiara de diamantes que a monarca usou em seu casamento com o Príncipe Philip, em 1947.





Quem também optou por um vestido emprestado foi Eunice Kennedy Shriver, sobrinha do presidente norte-americano John F. Kennedy. Para seu casamento com Michael “Mickey” Serafin Garcia, ela escolheu o mesmo Dior que sua avó usou em 1953. Na ocasião, a noiva declarou que não se importava que o vestido tivesse sofrido algumas ações do tempo como alguns buracos no tecido e a mudança de cor.





Já Julia Loomis tem muita história para contar sobre o look que usou em seu casamento intimista com Seth Tringale. Ela se inspirou na personagem de Audrey Hepburn em My Fair Lady por conta de um broche de diamante da década de 1890 que ganhou de presente dos pais e adicionou um pente de prata esterlina para usar como tiara. O vestido escolhido para compor o visual foi um Hubert de Givenchy de 1964 de seda verde bem clarinho com detalhes em veludo.

Natalia Vodianova



Chique sem esforço

Lily Allen e David Harbour escolheram a lendária Graceland Chapel, em Las Vegas, para oficializar a união, que teve até cover do Elvis Presley. Ela estava super elegante de Dior curto com botões pretos, cinto e véu esvoaçante.





Já a modelo Natalia Vodianova optou por um conjunto de camisa com detalhes na gola e ombros marcados e saia midi bastante fluidos para o seu casamento no civil com Antoine Arnault em Paris. Os noivos saíram do cartório sob pétalas de rosas jogadas por amigos e parentes que os aguardavam do lado de fora.

Princesa Beatrice



Noivas clássicas

A cantora e influenciadora Gabi Luthai e o empresário Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló, fizeram uma cerimônia intimista, só para familiares em Campo Grande. A noiva escolheu um modelo Luciana Collet bem fluido, com decote assimétrico, de um ombro só, bordado delicado em renda guipir e flores em madre pérola.





Elizabeth Gilles também fez opções mais clássicas em seu casamento secreto com o produtor Michael Corcoran. Ela usou um modelo em cetim liso, de silhueta simples e capa removível da Britt Wood Designs e finalizou o look com um véu catedral Oscar de la Renta.