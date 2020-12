Supermercados BH recebe cenário especial de Papai Noel

O cenário com Papai Noel virou atração para as crianças no bairro Santa Terezinha (foto: divulgação)



Para reforçar seu relacionamento com clientes e parceiros, a loja do bairro Santa Terezinha do Supermercados BH, na Regional Pampulha, inaugurou cenário com réplica do Papai Noel em 3D, com 2 metros de altura e figurino real. O cenário serve para as pessoas tirarem fotos e utilizar a #JuntosComoNunca, conceito utilizado na campanha deste ano. Com o conceito "Natal Juntos Como Nunca", a campanha pretende reforçar os laços fraternos e a união por meio de ações que destacam toda a magia da época.





REALIDADE AUMENTADA Uma parceria com a Coca-Cola, no espaço "instagramável" há um QR Code para que as pessoas possam baixar o app e vivenciar a experiência digital que será proporcionada pela campanha. A plataforma gratuita tem uma réplica da árvore e das caravanas iluminadas, entre outras atrações. Disponível para todas as plataformas, o app tem o comercial da campanha (TVC) e vídeos com a tecnologia de realidade aumentada, que permite a criação de objetos na tela do celular mais realistas e que interagem com o cenário ao redor

"Nossos parceiros varejistas são peças-chave para que, juntos, possamos proporcionar uma experiência de Natal que impacte positivamente os consumidores. Neste ano, em função da pandemia, nossas iniciativas tiveram que ser adaptadas para este novo momento, para que a tradição da data seja mantida com toda a segurança necessária. Sem dúvida, as ações de merchandising nos pontos de venda vêm para reforçar a magia da data junto aos nossos consumidores e parceiros e também para demonstrar que estamos juntos como nunca", declara Luiz Fernando Carvalho de Mattos, diretor de Marketing da companhia.