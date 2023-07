Casa nova para cerâmica

685

Xícara de chá e café com prato oval vidrado Mat (foto: Divulgação)

Ateliê de Cerâmica, de Flávia Soares, Luiza Soares e Daniel Romeiro, ganhou fama nacional quando iniciaram seu trabalho em 2002, e apresentaram uma cerâmica utilitária com design que chega perto de uma peça de arte. Inicialmente ocuparam um charmoso espaço em Contagem e agora, os sócios sentiram a necessidade de aproximação entre o trabalho desenvolvido pelo Ateliê e um contexto de maior reverberação e visibilidade. E encontraram na histórica casa tombada, próximo da Praça da Liberdade, o local ideal para recebê-los.

Copos e prato oval em vidrado anil (foto: Divulgação)

“Por muitos meses buscamos um local capaz de comunicar valores que compõem a marca e que caracterizam nosso espaço de apresentação anterior, como a sinergia com a natureza através das plantas e dos materiais construtivos, o vocabulário arquitetônico focado em conforto, amplitude e permeabilidade, e a familiaridade e gentileza de uma pequena empresa familiar. Encontramos a síntese de muitas de nossas projeções em uma casa histórica tombada pelo patrimônio cultural de Belo Horizonte, e escondida por um muro. Os traços marcantes da arquitetura moderna não passam mais despercebidos pelas pessoas desde que removemos o muro, em um gesto simbólico do convite ao olhar que caracteriza o Ateliê”, explica Daniel Romeiro.

Mesa de café com utilitários de cerâmica (foto: Divulgação)

A nova casa integra o Conjunto Urbano Protegido da Praça da Liberdade. Foi construída em 1952 como residência do médico Milton Machado Mourão e da artista plástica Gilda Antonina Maria Falci Mourão. O projeto arquitetônico de restauro e ambientação, que estudou a abertura da casa para a cidade, é trabalho do renomado arquiteto Gabriel Castro e seu escritório Mobio Arquitetura, que a partir de agora também está localizado no imóvel com sua nova sede. Além do rico espaço físico, Gabriel e o Ateliê da Cerâmica compartilharão inspirações, contatos e encontros.

Luiza Soares, Gabriel Castro (Mobio arquitetura), Daniel Romeiro e Flávia Soares (foto: Divulgação)

O Ateliê da Cerâmica é um coletivo criativo que tem a cerâmica como linguagem essencial. Esse material e os processos que envolvem a sua fabricação são um campo fértil no qual é possível explorar os talentos individuais que se complementam em um projeto compartilhado. Trata-se de um negócio de design de objetos, mas também pode ser descrito como o desejo de oferecer à comunidade produtos de ofício legítimos, produzidos com o peso e responsabilidade que o processo artesanal demanda. Na última década, o Ateliê se tornou referência nacional na área, refletindo um reconhecimento da maneira que o trio trabalha. “Encaramos o trabalho manual com seriedade, profissionalismo e cuidado porque estamos envolvidos nele dos pés à cabeça, diariamente”.

Vista lateral da fachada principal (foto: Divulgação)

Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o grupo é um estúdio de design, e com a abertura da nova sede, agora em Belo Horizonte, eles iniciam uma nova fase, concentrada na apresentação de projetos individuais e coletivos em formato de galeria. “Lançaremos mão de uma localização favorável para atrair e atingir um público mais amplo com trabalhos que transitam entre a arte e o design, intencionalmente borrando o limite entre os dois. Também remodelamos a apresentação das cerâmicas utilitárias para comunicar mais diretamente o nível de sofisticação e complexidade que um minucioso trabalho artesanal consegue atingir, e ampliamos o mix de produtos”, conta Flávia.

Segundo Luiza, novas propostas de uso para a casa estão no escopo da empresa, uma delas é criar uma versão contemporânea das clássicas oficinas de mestres de ofício, onde a inovação e a beleza surgem da prática obsessiva. “Buscamos que a marca seja entendida como uma referência de experimentação e do inesperado, que seja sinônimo de qualidade fundamentada em muita pesquisa.

Por lá, acontecerá a apresentação de projetos individuais e coletivos em formato de galeria. “Também remodelamos a apresentação das cerâmicas utilitárias para comunicar mais diretamente o nível de sofisticação e complexidade que um minucioso trabalho artesanal consegue atingir” explica Luiza Soares, que comanda a nova casa.

Nesse contexto, uma gama maior de produtos estará disponível com o objetivo de ofertar alternativas excepcionais para uma grande variedade de demandas que vão desde um enxoval de jantar completo a um presente importante.

A nova casa é resultado da necessidade de aproximação entre o trabalho desenvolvido pelo Ateliê e um contexto de maior reverberação e visibilidade. “Por muitos meses buscamos um local capaz de comunicar valores que compõem a marca e que caracterizam nosso espaço de apresentação anterior, como a sinergia com a natureza através das plantas e dos materiais construtivos, o vocabulário arquitetônico focado em conforto, amplitude e permeabilidade, e a familiaridade e gentileza de uma pequena empresa familiar” conta Daniel.