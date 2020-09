Ramacrisna muda identidade aos 61 anos

(foto: Reprodução)



Em comemoração aos seus 61 anos, o Instituto Ramacrisna, criado pelo jornalista Arlindo Corrêa da Silva, ganhou nova identidade visual. Criada pela Agência Melt, a nova marca visa ressaltar a constante transformação em que a instituição atua e na gama de conhecimentos que proporciona. A nova identidade foi apresentada para o público interno antes de ganhar as redes sociais, o novo site e as peças de divulgação. A instituição continua em funcionamento, com aulas virtuais, entrega de cestas básicas, cartões de alimentação para as famílias assistidas pela instituição, além de diversas outras iniciativas.

Outra novidade é o novo site do Instituto, que já está ano ar. O Instituto Ramacrisna desenvolve há 61 anos projetos culturais, educacionais, de aprendizagem e profissionalizantes, entre outros. O nome da instituição é em homenagem ao filósofo indiano Sri Ramakrishna, ecumenista que viveu no século 19 e pregava o trabalho social como forma de transformação do ser humano.

O Ramacrisna coleciona, desde sua fundação, diversas premiações renomadas, entre elas o mais recente: o selo DOAR Certificado A+, padrão de Gestão e Transparência do Terceiro Setor pelo Instituto Doar. Ficou em 1º lugar na Regional Minas Gerais e finalista nacional em 2017 e 2018 pelo Prêmio Itaú-Unicef. O prêmio é considerado o maior do Brasil no campo da educação, com a chancela do Unicef – Fundo das Nações Unidades para a Infância. Foi eleita a melhor em assistência social no Brasil pelo Instituto Doar e Rede Filantropia em 2018, e tem se mantido entre as 100 melhores ONGs para se doar pelos últimos três anos consecutivos.

Atualmente, a instituição atende, além da comunidade em situação de vulnerabilidade social de Betim, outras 11 cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em 2019, o Instituto atendeu mais de 11.550 pessoas na sede do Ramacrisna, 39.064 atendimentos realizados pelo Ramacrisna em parceria com o Poder Público. Somando 50.614 o total de atendimentos.