(foto: Pixabay/divulgação)



BOAS PRÁTICAS

Os gastos com serviços de delivery praticamente dobraram entre janeiro e maio deste ano, de acordo com levantamento do aplicativo Mobills. Como a tendência é que os consumidores continuem utilizando o serviço, mesmo com a abertura gradual do comércio, nada melhor do que estar bem preparado para acompanhar as exigências do mercado, como alinhado aos novos protocolos de higienização. Pensando nisso, o Senac realiza, na próxima quinta-feira, a palestra gratuita "Boas práticas para entregadores em tempos de Covid-19".





PROGRAMA

As inscrições estão abertas e devem ser feitas com antecedência no site do Senac. Os participantes vão receber certificado. A programação consta de orientações sobre a transmissão do novo coronavírus, contaminação dos alimentos, higienização pessoal e dos alimentos, e relação com clientes, entre outros. A atividade será realizada

das 18h às 21h.





GESTÃO E INFORMÁTICA

Também na quinta-feira, o Senac realiza seminário sobre gestão e informática. A atividade começa às 19h, com a palestra "Estratégias e ferramentas digitais para o acompanhamento da gestão empresarial". Às 19h30, o tema será "Tendências e novidades na atuação do técnico em informática no pós-pandemia". A transmissão será pelo YouTube do Senac em Minas. As inscrições são feitas pelo Sympla.





DEV GIRLS

Com demanda ativa para novos desenvolvedores, o grupo Locaweb realiza o programa We can code it – Quero ser dev girls 2020 . O objetivo é diminuir o gap no setor e impulsionar o aumento de profissionais na linguagem Ruby. O programa tem objetivo de ampliar a presença de mulheres no mercado de TI. Portanto, a 6ª edição do programa será direcionada exclusivamente para elas. As inscrições são abertas a todas as mulheres cisgêneras, transgêneras e denominações do espectro LGBTQIA+, com paixão pelo universo da tecnologia. As interessadas podem se candidatar até 11 de setembro através do link http://jobs.kenoby.com/QSD 20.





ETAPAS SELETIVAS

O processo seletivo será totalmente on-line e contará com uma primeira fase de triagem de currículos, testes, dinâmica em grupo, e uma segunda fase na qual as candidatas selecionadas participarão de capacitações em Ruby, Rails, Arquitetura MVC, Git, Testes, HTML 5, CSS 3 e Javascript. Em seguida, as profissionais que mais se destacarem serão contratadas para o cargo de desenvolvedora júnior.





n BOOTCAMP

Estão abertas as inscrições para o curso on-line Bootcamp empreendedorismo em ação para empreendedores. Serão quatro dias de atividades on-line – de 14 a 17/9 –, distribuídos em seis módulos, em que os participantes percorrem o caminho que existe entre uma ideia e a implantação de um novo projeto ou negócio. Os interessados podem se inscrever até 11/9 pelo site da Loja do Sebrae: https://loja.sebraemg.com.br/#!/detalhe/13644/curso-online-bootcamp-empreendedorismo-em-acao--primeiro-facilitador-interno. O termo "bootcamp" tem origem americana e era utilizado em treinamentos militares de alta intensidade, com foco em valores como motivação, superação, foco e persistência.





FATURAMENTO DOBRADO

Como já era esperado, mesmo com a flexibilização da quarentena em várias cidades do país, o e-commerce registrou recorde de vendas no Dia dos Pais. O crescimento foi de 127% no volume total de pedidos, que passou de 2,74 milhões em 2019, para 6,21 milhões neste ano. O estudo da Social Miner, em parceria com a Clearsale, Octadesk e Opinion Box, avaliou todo o mês que antecedeu a data, em especial, a performance dos sites e lojas virtuais. Além de fazer um comparativo com o período equivalente de 2019, o estudo revela ainda que, apesar de o ticket médio dos presentes ter caído cerca de 7% em relação ao ano passado, variando de R$ 470 para R$ 439, os e-commerces dobraram o faturamento nas vendas pelo cartão de crédito, com crescimento de 112%, e chegando à marca de R$ 2,75 bilhões.





HOMENS X MULHERES

Considerando as pessoas que identificaram o gênero no momento do cadastro, categorias como eletrônicos e informática e bebidas contaram com público sobretudo masculino, sendo que os homens foram responsáveis por 94% e 71% das vendas desses setores, respectivamente. As mulheres, por sua vez, representaram a maior parte das conversões em beleza e moda e acessórios, com 88% e 72%, nessa ordem. O Sudeste se manteve na liderança das vendas, com 62%, mas o destaque vai para o Sul, que passou de 8,5% no ano passado para 17%. Já as regiões Nordeste e Centro-Oeste tiveram queda na representatividade, de 18,5% para 13% (no caso do Nordeste) e de 9,3% para 6%, no Centro-Oeste.





REPRESENTAÇÃO GENUÍNA

Muito se fala nos últimos tempos de diversidade na publicidade. Nota-se maior e gradual aumento étnico nas campanhas. Porém, pesquisa realizada pela plataforma de insights criativos Visual GPS, da Getty Images, em parceria com a YouGov, empresa global de pesquisa de mercado, mostra que 80% das pessoas em todo o mundo acreditam que apenas isso não é suficiente. Foram entrevistados cinco mil consumidores de 26 países e em 13 idiomas, com 80% esperando que as empresas melhorem a representatividade genuína em suas publicidades. Além disso, seis em cada 10 pessoas preferem comprar de empresas que foram fundadas ou sejam representadas por pessoas como elas.





DISCRIMINAÇÃO

A pesquisa identificou que 62% dos entrevistados se sentem discriminados. Esse sentimento particular foi, notavelmente, mais comum entre a geração Z, mulheres e americanos. Entre essas pessoas, apenas 14% afirmaram que se sentem bem representadas na publicidade, e 15% nas comunicações comerciais. Em relação à Europa e região Ásia-Pacífico, 57% dos americanos disseram que experimentaram discriminação com base na sua cor de pele e 53% afirmaram que mais do que em qualquer outra região, a discriminação é vista como suposições de outros sobre suas origens.