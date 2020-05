Sem depressão e ansiedade

(foto: Divulgação)



Andreza Carício fala sobre os principais tabus, como a depressão e ansiedade, de forma leve e sútil em seu novo livro Todo santo dia. Mas não se engane, não se trata de um livro de autoajuda, muito antes pelo contrário.

A transformação bate todos os dias à nossa porta, não é à toa que estamos cada vez mais ansiosos e com sede de vencer batalhas externas e principalmente as internas. Vivemos em uma era onde o imediatismo é de longe a principal característica na vida das pessoas, tudo precisa ser rápido, prático e com respostas prontas.

Esperar por algo virou um martírio, é por isso que a autora retrata em seu livro, de forma sutil, como lidar com as dificuldades e ver o lado bom disso, por meio de etapas com conceitos práticos de vida. A obra mostra em diversos capítulos quais as principais atitudes que devem ser tomadas para que as mudanças apareçam dentro de cada um, deixando de lado expectativas em situações e pessoas como forma de prevenção para frustrações futuras.

Apesar de todo o medo e angústia vividos nos tempos atuais, é preciso olhar para dentro de si e enxergar que é possível vencer, basta acreditar em si mesmo e manter a esperança. Todo santo dia tem como intuito ensinar atitudes que expandam a sua consciência com conexão entre seu coração e sua respiração, atividades físicas que unam a energia da força e do poder, demonstração de afeto e carinho entre você e as pessoas que ama. Além de momentos em que você possa ajudar o próximo e lembrar do significado que você tem para o outro, cuidados com si mesmo na alimentação e no bem-estar, como uma longa noite de sono, exposição de sentimentos por meio da escrita, colocando no papel todas as ideias e o medo que está sentindo.

A escritora coloca em simples passos a fórmula para desmistificar todos os rótulos que são inseridos no nosso dia a dia, lições vividas e vencidas por si própria. “Todo santo dia é o que transformou a minha vida, foi a resposta vivida por mim para alcançar a transformação e o desejo de ser melhor”, explica Andreza Carício.

Só a busca pela transformação todo santo dia é o que pode mudar a sua vida. Só você, seu empenho e suas escolhas. É preciso equilibrar emoções, remodelar e reaprender para vencer. Tudo começa em nossa mente, por isso é essencial o conhecimento dentro de si e o fortalecimento do seu espírito.

