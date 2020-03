Elegância, estilo e muita personalidade

(foto: márcio Rodrigues/divulgação)







Força e delicadeza, volume e feminilidade, charme e elegância. Assim é a primeira de quatro coleções cápsula que a sócia proprietária e diretora criativa da B.Bouclè, Bárbara Maciel, criou ao lado do parceiro, o estilista Giorgi Philipi, para abrir o outono-inverno da marca, que se destaca por sua identidade e personalidade, que sempre permearam o DNA da marca.

(foto: márcio Rodrigues/divulgação)

Apesar de dizer que a coleção não teve uma inspiração pontual, é possível ver uma grande influência da viagem que Bárbara fez à África, em novembro passado. Nada muito explicito, interferência ou influência aparecem de uma forma mais sutil nas cores terrosas da savana, no tom de azul que remete ao céu e em algumas estampas exclusivas. A maior ousadia está em uma estampa – exclusiva, claro – localizada que ficou bem tribal e é arrematada com a cara de um felino. Um trabalho diferenciado, no qual o tecido recebe a estampa em locais definidos, fazendo parte da criação da modelagem.

(foto: márcio Rodrigues/divulgação)

Bárbara Maciel fez questão de imprimir seu senso estético, usou e abusou de moulages, volumes direcionados, assimetrias, drapeados, um pouco de babados e também peças de alfaiataria. Nada de decotes profundos, roupas muito justas ou fendas exageradas. “Criei uma coleção que tivesse meu gosto. A cada peça fazia questão de ver se seria algo que eu compraria e usaria. Esse foi o meu objetivo. Realmente, não me preocupei em fazer uma moda comercial e estou muito feliz com o resultado. Uma coleção comportada, com personalidade e elegância. Resgatei a essência e a identidade da B.Bouclè”, explica.

(foto: márcio Rodrigues/divulgação)

A coleção é composta por 42 modelos entre saias, calças, pantacourt, camisas, vestidos, macacões, blazers, casacos e jaquetas. As peças surgem em viscose de algodão, creponado – que traz linho em sua composição –, jacquard animal print, malha e jeans. Na cartela de cores, o branco e o preto sempre presentes, jogando bem com o azul-claro, ferrugem, cinza claro e rosê.

(foto: márcio Rodrigues/divulgação)

Destaque para as jaquetas jeans e black jeans com bordados e franjas longas de correntes. A estação também traz acessórios como cintos, gargantilhas over size, golas e ombreiras bordadas para compor looks variados. Uma coleção elegante, sofisticada e com muita personalidade, para mulheres que gostam de deixar a sua marca.Isabela