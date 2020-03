FIEMG completa 87 anos de visual novo e mais apoio à indústria mineira

Para comemorar seus 87 anos de existência, a FIEMG mudou sua identidade visual. Quem acessa os canais digitais da instituição deve ter notado a transformação. O tradicional vermelho deu lugar ao azul, também a nova cor das federações indústrias de todo o país. A troca não se trata de modismo e sim de uma ampla estratégia da indústria brasileira para fortalecer o trabalho que as entidades vêm realizando junto ao setor produtivo e os clientes. Em Minas Gerais, simboliza o olhar para o futuro, para a construção de um novo estado e de um novo país.

A cor azul das federações estaduais representa a consonância das missões do SESI, SENAI e IEL, instituições históricas. Aos 87 anos completados em 12/02, a FIEMG equilibra vitalidade com a sabedoria de quem já passou por várias experiências de quase nove décadas. E também, com a confiança e a certeza de uma Fe- deração que ainda tem muito que contribuir para o crescimento e desenvolvimento do Brasil.





REPOSICIONAMENTO A FIEMG vem se posicionando, nos últimos meses, de uma maneira forte e democrática para defender os interesses do setor produtivo e da sociedade que dele depende para gerar empregos. Como exemplos recentes de engajamento da instituição estão as campanhas a favor das reformas trabalhista e da previdência. A Federação também liderou ações contra o e-Social e o Bloco K, que prejudicavam o avanço do desenvolvimento industrial.

Atualmente, a FIEMG trabalha no resgate nobre missão, presente desde sua fundação nas ações da entidade: promover a indústria mineira em sintonia com os interesses da sociedade, estimulando os valores da livre iniciativa e do empreendedorismo.