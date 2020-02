Cemig alerta foliões no ritmo de Elétrika

A RC Comunicação desenvolveu o planejamento de comunicação da campanha de segurança (foto: Divulgação )



Para garantir a segurança com a rede elétrica durante o Carnaval mineiro, a Cemig realiza uma série de ações. Todo o planejamento de comunicação foi desenvolvido pela RC Comunicação, uma das agências mais tradicionais de Minas Gerais. E nada melhor do que entrar no ritmo de folia para passar mensagens importantes, como os cuidados com a rede elétrica.

Foi o que fez a RC Comunicação, que reuniu a cantora Alice Caymmi e o grupo Baianas Ozadas em um jingle que certamente entrará para o seleto grupo dos inesquecíveis. Alice Caymmi criou a música Elétrika, que fala da importância de se manter uma distância segura da rede elétrica durante a folia. E está acompanhada do grupo Baianas Ozadas, ícone do carnaval belo-horizontino. O resultado foi um hit que empolga e não sai da cabeça. "A proposta que inspirou a música de Alice Caymmi foi criar mais do que um jingle. Elétrika é uma canção "chiclete" e animada, que traz em sua letra de forma clara as recomendações da Cemig para um carnaval seguro", explica Igor Oliveira, diretor de criação da RC Comunicação.

O jingle está sendo veiculado em emissoras de rádio de todo o estado. O making off da gravação de Elétrika virou um filme de 1 minuto para a internet, e de 30 segundos para as emissoras de TV e cinema de Belo Horizonte





OUTRAS AÇÕES Analisar os percursos por onde passarão os trios elétricos; realizar podas de árvores que estejam em conflito com a rede de energia; substituir equipamentos da rede elétrica; trocar postes e tensionar as linhas de rede elétrica, além de notificar as empresas de uso mútuo de postes que apresentam irregularidades.