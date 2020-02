Cemig é líder global em gestão sustentável da água

A Represa de Três Marias tem papel fundamental no sucesso da Cemig (foto: Divulgação )



Duas semanas depois de ser eleita uma das 20 empresas mais sustentáveis do mundo, a Cemig foi reconhecida, pela primeira vez, como líder global em gestão sustentável da água, integrando a Lista A do CDP Segurança Hídrica. A companhia é a única empresa do setor elétrico da América Latina a alcançar essa pontuação de "Water security" (segurança hídrica). O que representa a disponibilidade confiável de uma quantidade e qualidade aceitável de água para a saúde, meios de subsistência e produção, juntamente com um nível aceitável de riscos relacionados à água.

Nessa premiação, a Cemig foi destacada pelo gerenciamento sustentável dos recursos hídricos, com base nos dados enviados pela empresa por meio do questionário de segurança hídrica do CDP - 2019. A companhia é uma das poucas empresas de alto desempenho entre as milhares que foram analisadas. Apenas 71 empresas de vários segmentos de negócios integram a lista A, sendo que, no Brasil, somente outras duas empresas (Braskem e Klabin) receberam o reconhecimento.





SUSTENTABILIDADE Para o presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi, a inclusão na Lista A do CDP é um reconhecimento da excelência nos processos utilizados pela empresa. "Um dos nossos principais compromissos é com a sustentabilidade. A Cemig possui um processo de excelência na gestão de suas usinas e esse reconhecimento significa que não apenas estamos garantindo a receita da empresa nos empreendimentos de geração hidrelétrica, mas também atuando de forma sustentável para as comunidades que dependem desse recurso para abastecimento humano e para a produção econômica".

O diretor de Geração e Transmissão, Paulo Mota, destaca a importância que a qualidade da água tem para os negócios da companhia. "Água é o recurso estratégico do qual o negócio da Cemig depende, já que quase 97% da energia elétrica gerada é proveniente de usinas e centrais hidrelétricas. A empresa reconhece seu papel na conservação desse recurso e, por isso, fazemos um intensivo e apurado controle da água para a produção de energia elétrica", explica.

O processo anual de divulgação e pontuação ambiental do CDP é amplamente reconhecido como o padrão-ouro de transparência ambiental corporativa. Em 2019, mais de 525 investidores com mais de US$ 96 trilhões em ativos e 125 grandes compradores com US$ 3,6 trilhões em contratos solicitaram às empresas que divulguem dados sobre impactos, riscos e oportunidades ambientais através da plataforma do CDP, e mais de 8.400 empresas responderam.