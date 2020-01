O almirante William McRaven foi convidado a fazer uma palestra na aula inaugural dos alunos de graduação da Universidade do Texas. Decidiu falar 10 lições para mudar a sua vida, baseado nos 37 anos de experiência de liderança em sua carreira na Marinha norte-americana. Ele exerceu o comando em vários níveis – inclusive tendo sido o responsável pela missão que capturou Osama bin Laden.

O que ele não imaginava é que o discurso fosse parar nas redes sociais, viralizar e ter mais de 10 milhões de visualizações. Impressionado com o impacto e com o apelo universal, McRaven transformou a palestra no livro Arrume a sua cama: pequenas atitudes que podem mudar a sua vida... e talvez o mundo, no qual resume as 10 lições que aprendeu no treinamento das forças especiais, e virou best-seller.

Realmente, é fascinante a história de uma pessoa qualquer decidir se mover do lugar onde está e tomar uma atitude ou um caminho, e isso ter mudado e impactado sua vida e a de muitos ao seu redor, já que como comunidade de indivíduos nada do que fizermos ficará restrito a nós, mas se propagará como uma onda sônica, como uma pedra lançada na superfície estática de um lago num dia calmo.

De forma bem simplista, as 10 atitudes são:

1. Comece o dia com uma tarefa feita: arrume sua cama. Mesmo uma tarefa simples, benfeita, dá entusiasmo para continuar com as tarefas do dia

2. Você não vai conseguir sozinho: encontre as pessoas certas para ajudá-lo

3. Tudo o que importa é o tamanho do coração

4. A vida não é justa

5. O fracasso pode torná-lo mais forte

6. Você precisa ousar mais: seja criativo e inovador

7. Enfrente os tiranos: não fuja dos tubarões

8. Mostre-se à altura da ocasião

9. Dê esperança às pessoas

10. Nunca, jamais, desista

Segundo o autor, se apenas mudarmos a vida de 10 pessoas ao nosso redor, o impacto será enorme. São lições simples de um homem que passou 37 anos numa das instituições mais respeitadas do mundo, independentemente se concordamos ou não com as questões políticas e ideológicas. Lições de vida pessoal que podem ser aproveitadas por todos para crescimento pessoal e no relacionamento com o próximo.

