Segundo Carolina Lamin El'Saman, a fonte da juventude está em nossas mãos. Antes de falar de seu mais recente trabalho, é importante dizer que a autora é fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial e estética, máster em terapia biomolecular, pós-graduada em saúde quântica e mestranda em engenharia biomédica. Carolina criou o método de Rejuvenescimento quântico – título de seu último livro. O método é totalmente inovador, baseado na física quântica, exercícios faciais, terapias milenares e outros programas voltados para o rejuvenescimento natural.

Depois de observar os resultados positivos, escreveu a obra, na qual coloca sua experiência e conhecimento, seu trabalho de pesquisa de longo prazo, para ajudar as pessoas a ter uma mudança de paradigma. Através de técnicas ensinadas com métodos naturais, avaliando seus pacientes, ela percebeu o rejuvenescimento real.

Trata-se de um tratamento holístico que envolve corpo-mente-espírito, nada invasivo, capaz de prevenir rugas, diminuir marcas de expressão já existentes e vai muito além da vaidade humana. O trabalho organiza e energiza o corpo por inteiro. Essa síntese foi feita por pacientes da El'Saman, que passa várias dicas de como rejuvenescer de maneira orgânica em seu livro.

A terapeuta passa as bases da física quântica para que o leitor tenha um entendimento do ser humano e de como pode aumentar a energia do campo de informação pessoal. Isso e toda a sua técnica ela coloca em uma leitura fácil, de forma que o leitor entende com facilidade um tema temido por muitos.

São 11 capítulos nos quais Carol aborda o mundo da física quântica, o que o nosso rosto diz sobre nós mesmos, energia vital, genética, beleza, nutrição, movimento, sono, meditação, cocriação, vida quântica.

Boa oportunidade para quem quer começar o ano se reorganizando e adquirindo mais saúde e qualidade de vida.

Previsões - Início do ano é a época ideal para agendar consultas e terapias de previsão para o ano de 2020. A terapeuta holística Rose Ferraz está com agenda aberta para tarô, cristais e radiônicas. Informações e inscrições: (31) 9875-6292.

ioga – A professora Maria José Marinho, mestra em ioga há 56 anos, abre duas novas turmas para 2020 para o curso de formação de professores de ioga, com condições especiais para matrículas antecipadas. O curso vai ensinar qual o principal objetivo e o verdadeiro sentido e caminho do ioga, como conhecer e vivenciar os diferentes métodos. O curso é registrado e oficializado pela I.Y.T.A – Associação Internacional de Professores de Yoga e reconhecido pelo governo da Índia. São 11 meses do curso e um mês de estágio, e conta com uma equipe de professores altamente qualificados e tem como assistente a pedagoga e professora de ioga Salete Figueredo, com a matéria A pedagogia do ioga, e outras como Anatomia e fisiologia aplicadas ao ioga, Os métodos e modalidades do ioga, Hinduísmo e budismo, Patanjali, entre outras. Informações e inscrições: (31) 3223-8340, WhatsApp (31) 99145-7178 e www.pontoequilibrio.com.br.





Palestras e cursos gratuitos – O IIPC-BH abriu inscrições para: dia 14 ou 17, às 15h, Curso Integrado de Projeciologia (CIP); aula aberta ao público, uma pequena amostra do que é o CIP para os alunos interessados em conhecer e experimentar as abordagens e práticas do curso. Dia 15, às 15h, palestra “Você já teve a sensação de estar fora do corpo?”, quando serão abordadas questões sobre experiência fora do corpo: fenômeno universal, projeção consciente é ferramenta evolutiva, e diferenças entre sonho e projeção consciente. Dia 18, às 16h, palestra “Programação existencial: qual a sua meta de vida?”, questionando de todos se têm uma programação de vida, prevenção dos desvios existenciais, o significado do desconforto e da sensação de vazio e a projeção consciente e o propósito de vida. De 20 a 31, às 14h, Curso Intensivo de Projeciologia. Local: Rua Piauí, 361, 7º andar, Santa Efigênia. Informações e inscrições: (31) 3222-0056 ou pelo e-mail belohorizonte@iipc.org





Barra de Access – Já pensou em projetar diferentes possibilidades para 2020? Torne-se um praticante ou um facilitador de Barras de Access. Curso com manual do facilitador, certificado, mapa com os pontos a serem tocados na cabeça, duas sessões de Barras durante o treinamento. Facilitadora: Alcéa Romano. Inscrições abertas. É possível agendar o curso na sua cidade. Informações e inscrições: (31) 99971-6552, alcearomano@gmail.com, ou pelo site www.accessconsciousness.com