Confiança na nova temporada

1499

O técnico Nicola Negro, do Minas Tênis Clube, conquistou títulos importantes pelo clube, entre eles duas edições da Superliga (foto: Orlando Bento/MTC - 11/3/23)







Por Pedro Bueno e Sofia Cunha





Rumo à quinta temporada à frente do Minas Tênis Clube, o técnico italiano Nicola Negro coleciona bons resultados em Belo Horizonte e mostra otimismo para mais uma temporada, apesar das mudanças pontuais na equipe.





Ele, que chegou à capital mineira em maio de 2019, passou antes por clubes de Itália, Eslovênia, Polônia, Romênia, Azerbaijão e também foi um dos assistentes da Seleção da Turquia.





Atualmente, compartilha a função de treinador com a Seleção do México. Nem por isso divide a dedicação. Em BH, comandou o Minas na conquista de duas edições da Superliga (2020/21 e 2021/22), uma da Copa do Brasil (2021), uma do Sul-Americano e duas do Campeonato Mineiro (2020 e 2022).





Segundo Nicola, o elenco mudou pouco comparado a temporada anterior. “Foram feitos alguns ajustes e começamos a temporada com a mesma confiança de sempre. Mesmo com todas as mudanças no elenco, o Minas chegou às finais de todas as competições que disputou no ano passado e isso aumentou ainda mais a nossa confiança no grupo”.





O Minas segue com um elenco de qualidade e trouxe peças específicas. Por outro lado, o Praia Clube, de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, adversário da equipe nas últimas finais, passou por uma intensa reformulação no elenco. Mesmo com as mudanças no rival, o treinador minastenista acredita que o rival vai continuar competitivo.





“No ano passado (2022/23) vínhamos de temporadas vitoriosas e tivemos a mudança de quatro, cinco titulares de sete. Foi um ano de regeneração, e o Praia vai viver agora o que vivemos. Isso faz parte dos ciclos que se abrem e se fecham, mas estou certo de que ainda assim o elenco do Praia continuará competitivo”, comentou.





“Claro que as mudanças precisam de tempo de adaptação e de busca por entrosamento, mas isso também vale para nós que mudamos por exemplo as levantadoras do time. São situações normais que podemos encontrar no começo de todas as temporadas”, completou.





Uma das principais jogadoras do Minas, Carol Gattaz se lesionou no fim de março e, desde então, não entra em quadra, o que só deve acontecer no início do segundo trimestre de 2024. Para Nicola, a atleta continua sendo um dos pilares da equipe.





“A liderança da Carol sempre foi importante e felizmente ela está se recuperando bem da lesão. Além da Thaisa e Carol, temos três centrais importantes no elenco. Temos a Júlia, que faz parte de um projeto técnico no elenco adulto há quatro temporadas e que no ano passado teve muito espaço e continuará em crescimento. Além dela, temos duas atletas novas e de muito talento, que são a Rebeca e a Giovana. A utilização delas em quadra é com base nos rendimentos e no calendário, tendo em vista a prioridade técnica”.