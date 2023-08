Tira-teima no Sul

1499

Autor do gol contra o Corinthians, na rodada passada, atacante Rafael Elias, o Papagaio, diz confiar em uma vitória em Porto Alegre (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Grêmio e Cruzeiro estão prestes a se enfrentar pela quarta vez em 2023. O embate da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece hoje, a partir das 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Nos três jogos anteriores, tudo igual: um empate e uma vitória para cada lado. O Tricolor Gaúcho, porém, se deu melhor e eliminou a Raposa nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O confronto deste fim de semana coloca frente a frente equipes em situações diferentes no Brasileirão. Enquanto o Grêmio luta por uma vaga no G4, o Cruzeiro busca quebrar um jejum de seis partidas sem vitória e se distanciar do Z4.

O time gaúcho ocupa a quinta posição da tabela, com 33 pontos, e vem de derrota para o Santos (2 a 1). Na partida anterior, porém, conseguiu vencer o Fluminense por 2 a 1.

Já a equipe celeste se encontra na 12ª colocação, com 25 pontos. Nas últimas seis rodadas, empatou com Corinthians (1 a 1), Botafogo (0 a 0), Athletico-PR (3 a 3) e perdeu para Palmeiras (1 a 0) e Goiás (1 a 0).

Todos os autores de gols nos jogos entre Grêmio e Cruzeiro em 2023 estarão presentes no novo duelo pelo Brasileirão, que teve seu horário remarcado há poucos dias. A troca foi a pedido da CBF, em virtude da estreia do Atlético na Arena MRV.

O elenco da Raposa segue bastante desfalcado por conta de lesões. No momento, há seis atletas em recuperação: o zagueiro Lucas Oliveira, o lateral-direito Wesley Gasolina, os volantes Ian Luccas e Ramiro, o meia-atacante Matheus Pereira e o ponta Rafael Bilu.

Uma novidade na lista de relacionados foi a ausência do centroavante Gilberto, cortado por opção do técnico Pepa. O jogador vinha sendo bastante criticado por torcedores devido ao baixo número de gols na temporada e a falha que resultou em gol do Corinthians na última rodada.

Afastado por questões de indisciplina, o volante Wallisson segue de fora da delegação do Cruzeiro e pode ser negociado em breve pelo clube mineiro.

Entre os relacionados, há dois retornos: o lateral-direito William e o meia Mateus Vital, que tiveram pequenas lesões e acabaram não entrando em campo na partida contra o Corinthians.

A dupla pode voltar ao time titular contra o Grêmio, caso não haja observações sobre os recentes problemas físicos. Na rodada passada, os jogadores foram substituídos por Helibelton Palacios e Bruno Rodrigues nos 11 iniciais, respectivamente.





Renato Gaúcho Ironicamente, o principal desfalque do Grêmio contra o Cruzeiro está no banco de reservas. Suspenso, o técnico Renato Gaúcho não comanda a equipe no domingo. Em sua ausência, quem cumpre esse papel é o auxiliar Alexandre Mendes.

Entre os jogadores, há duas baixas: o lateral-esquerdo Reinaldo, expulso contra o Santos, e o zagueiro Gustavo Martins, que recebeu o terceiro cartão amarelo no mesmo jogo.

Carrascos do Cruzeiro na eliminação na Copa do Brasil, Suárez e Villasanti cumpriram suspensão automática diante do Peixe e estão livres para atuar. O zagueiro Walter Kanemann se recuperou de lesão e também volta a ser opção.

A escalação ideal do Grêmio depende do modelo de formação escolhido por Renato durante os treinamentos. O treinador tem utilizado duas variações táticas: 4-2-3-1 e 3-4-3.

o que eles disseram

“Treinamos variações na parte tática ao longo dessa semana e domingo vocês vão

saber qual equipe vai enfrentar o Cruzeiro. Mas, independente do esquema,

o importante é a mentalidade. O importante é eles entrar

em em campo com a determinação de que a gente precisa dos três pontos”





Renato Gaúcho, técnico do Grêmio

“Confiança total, não só por mim, mas por todo o elenco. Nós acreditamos muito no

trabalho que estamos fazendo ao longo desta semana e ao longo do campeonato e, com

isso, temos condições de ir para o Sul e conseguir os três pontos.





Rafael Elias, atacante do Cruzeiro