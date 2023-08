Agora é para valer

1499

Terminou a espera! Após mais de três anos de obras e grande expectativa por parte da torcida, a Arena MRV, nova casa do Atlético, será oficialmente inaugurada hoje. O primeiro adversário do Galo no estádio será o Santos, às 16h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em abril de 2020, máquinas iniciaram o trabalho de terraplanagem no terreno localizado às margens da Via Expressa, no Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte. Após trajetória repleta de percalços, o Atlético finalmente realizou o sonho de construir a casa própria e, agora, inaugurá-la com um jogo oficial.

O Atlético vive momento de instabilidade, mas se encontra em situação mais favorável que o adversário. A equipe comandada pelo técnico Felipão ocupa a 11ª posição na tabela de classificação, com 27 pontos, e quer uma vaga na Copa Libertadores de 2024.

Na 20ª rodada, o Galo foi derrotado pelo Vasco (1 a 0), no Maracanã. Agora, quer dar início a uma sequência de vitórias contando com o embalo da nova casa.

Ainda que tenha de lidar com três desfalques no departamento médico, o técnico Felipão conta com um retorno importante no setor ofensivo. O atacante argentino Cristian Pavón cumpriu suspensão automática na derrota do Galo para o Vasco e está à disposição.

Fase difícil O Santos vive momento ainda mais complicado ante o Galo. O time briga contra o rebaixamento e será o primeiro oponente a sentir de perto o “caldeirão” que se transformou a Arena MRV – o estádio tem um sistema de som diferenciado, que privilegia a repercussão do barulho emitido pela torcida, além da maior proximidade do torcedor em relação ao gramado.

O time treinado pelo uruguaio Diego Aguirre é o 17° colocado do Brasileirão e o primeiro na zona de rebaixamento para a Segunda Divisão, com 21 pontos. Na 20ª rodada, o Peixe deu resposta positiva aos seus torcedores com vitória sobre o Grêmio (2 a 1), na Vila Belmiro, em Santos.

Aguirre sofreu importante baixa de última hora para enfrentar o Galo. Ontem, no treino do Santos no CT Rei Pelé, o atacante Soteldo sofreu entorse no tornozelo esquerdo.

Atlético





Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Arana; Otávio, Battaglia e Igor Gomes; Pavón, Paulinho e Hulk





Santos





João Paulo; Dodi (Gabriel Inocêncio), João Basso, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza, Lucas Braga e Marcos Leonardo





Estádio: Arena MRV





Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (RS)

Transmissão: Globo e Premiere

Arquiteto transforma sonho em realidade

Há 10 anos nascia um sonho. O dia não sai da memória de Bernardo Farkasvölgyi: 13 de novembro de 2013. O arquiteto mineiro, que no escritório Farkasvölgyi Arquitetos & Associados concebeu mais de mil projetos em 50 anos de história, foi chamado por Rubens e Rafael Menin, empresários e futuros sócios majoritários da SAF do Atlético, na sede da MRV Engenharia.

O assunto era desconhecido por Bernardo até o contato com a família Menin. “Vamos construir um estádio para o Galo e queremos que um mineiro, torcedor atleticano e profissional destacado seja o autor deste projeto”, disseram os empresários.

“Recebi o presente da minha vida. Realizei o sonho que tinha quando me formei. Mesmo sem saber quais eram as condições da proposta, aceitei o desafio”, disse Bernardo.

A partir daquele momento, para traçar as primeiras linhas do projeto, Farkasvölgyi fazia visitas ao terreno de 128 mil metros quadrados. Ali, começava a imaginar cada detalhe da construção até a obra pronta.

As linhas transversais que compõem a fachada externa, em branco e cinza escuro, remetem às faixas pretas e brancas que eram esticadas pela torcida atleticana da arquibancada superior até a geral na década de 1970.

A Arena MRV surgiu com a premissa de se transformar em um dos estádios mais inclusivos do mundo. Enquanto grande parte das arenas disponibilizam locais pré-determinados às pessoas com mobilidade reduzida, a casa do Galo permite com que todos possam escolher o setor para assistir aos jogos.

Nas vias de acesso, outro ponto positivo. Via Expressa, Anel Rodoviário e BR-040 abraçam o terreno que fica na divisa entre Belo Horizonte e Contagem. A estação de metrô do Eldorado está a 1,3km da Arena MRV. A logística também chama atenção: uma rua dentro do estádio dá acesso aos vestiários e às áreas de carga e descarga.

Personagens





“Vai ser um ambiente de festa para os nossos torcedores, pois uma realização deste tamanho tem mesmo que ser comemorada. Esperamos trazer essa atmosfera toda para dentro de campo para que a gente possa, nesse clima, jogar com alegria e leveza e fazer uma linda estreia no novo estádio.”

Hulk, atacante do Atlético





“Sabíamos (antes do jogo contra o Grêmio) que começava um novo campeonato, com 19 rodadas. Agora faltam 18. A derrota contra o Fortaleza (4 a 0) havia sido bastante dura para todos. É fortalecer o pensamento, a união e tratar de fazer as coisas bem e esquecer os maus momentos.”

Julio Furch, atacante do Santos