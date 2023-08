América leva virada para o Fluminense e segue afundado no Z4 do Brasileiro

1499

Jéssica Mayara

A equipe do América teve bons momentos no jogo, com boa aplicação defensiva, mas não conseguiu suportar a pressão do Fluminense e saiu do Maracanã com mais uma derrota (foto: Mourão Panda/América)





O América não jogou mal durante boa parte do jogo, mas perdeu para o Fluminense por 3 a 1 ontem, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Azevedo abriu o placar para o Coelho, mas John Kennedy, Cano e Arias marcaram para virar o placar e afundar ainda mais o time mineiro na zona de rebaixamento.

Com o resultado, o América segue na última colocação, com apenas 10 pontos. Já o Fluminense subiu para o terceiro lugar e entrou no G4. O time carioca tem 34 pontos. Durante a semana, o América dá uma pausa na disputa no Brasileiro para focar suas energias na disputa da Copa Sul-Americana. Na quinta-feira (24), às 19h, o Coelho recebe o Fortaleza, no Independência, pela partida de ida das quartas de final da competição. Pela Série A, só volta a campo no domingo (27), às 16h, diante do Bahia, também no Horto.

O Fluminense, por sua vez, redireciona o foco para a Copa Libertadores. Também na quinta-feira, às 21h30, enfrenta o Olimpia em casa pela ida das quartas de final do torneio. Pelo Brasileiro, volta a campo no domingo (27), às 18h30, para enfrentar o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba.





O JOGO Num primeiro tempo chuvoso, o jogo ficou marcado pela boa atitude defensiva do América e pela dificuldade de criação e transição do Fluminense. Defendendo-se bem e sem oferecer muitos espaços ao adversário, o Coelho não deixou de ir ao ataque. No entanto, não levou tanto perigo nos minutos iniciais. O Fluminense pecou muito ao explorar jogadas individuais e bolas levantadas na área. Quando explorou jogadas trabalhadas em coletivo, chegou com perigo.

O bom posicionamento defensivo do time mineiro foi importante em jogada perigosa do Fluminense já aos 38min. Em lance individual de Lima, Maidana chegou para salvar quase em cima da linha o que seria o gol do time carioca – a bola já havia passado até mesmo pelo goleiro americano.

Mesmo com dificuldades, o Fluminense manteve a maior posse de bola durante todo o primeiro tempo. No entanto, foi o América que teve a melhor chance do jogo na etapa inicial. Aos 43min, Fábio errou a saída de bola e Mastriani ficou com ela. Mas o atacante americano tirou demais da defesa que fechava a área e perdeu a chance de abrir o placar com o gol vazio.

GOLS O Flumnense voltou para o segundo tempo com mudanças, inclusive no ataque. O jogo seguiu a mesma configuração da primeira etapa até os 6min, quando o América abriu o placar. Em boa jogada, Mastriani puxou o contra-ataque e abriu o lance para a direita, com Varanda, que cruzou para a área. Felipe Azevedo apareceu livre e, de primeira, chutou para o fundo das redes para fazer 1 a 0 para o Coelho.

No entanto, a alegria não durou muito. John Kennedy, que saiu do banco de reservas no intervalo para reforçar o ataque carioca, deixou tudo igual aos 13min da etapa final. A virada veio logo depois, aos 19min, com Cano. Ganso aproveitou o bate-rebate americano para lançar a bola para o argentino. O Coelho pecou em deixá-lo livre e ele não perdoou: bateu para a meta americana e fez o vira-vira no Maracanã.

Fabián Bustos mexeu bastante na equipe na tentativa de retomar o equilíbrio da partida. Mas, sem sucesso. O Fluminense seguiu com maior posse de bola e aproveitou os erros americanos para levar perigo à meta rival. Do outro lado, o América até teve boas chances, mas esbarrou em Fábio. No fim, ainda teve tempo para mais gol: o da tranquilidade carioca. Arias apareceu bem, dividiu com Maidana e ficou com a bola para chutar rasteiro e fechar o marcador para o Fluminense.

Apesar da derrota, o duelo ficará marcado na história do volante Juninho. Diante do Fluminense, o capitão americano completou 373 partidas pelo Coelho e se tornou o jogador que mais vezes vestiu a camisa do América.

FLUMINENSE 3





X





AMÉRICA 1





FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Martinelli, intervalo) e Marcelo (Diogo Barbosa, 12 do 2º); André, Lima (John Kennedy, intervalo) e Ganso (Marlon, 36 do 2º); Arias, Keno (Lucas Fernandéz, 36 do 2º) e Cano.





Técnico: Fernando Diniz





AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Marcinho, Maidana, Burgos e Danilo Avelar (Marlon, 24 do 2º); Javier Méndez (Alê, 32 do 2º), Juninho e Martinez; Rodrigo Varanda (Everaldo, 17 do 2º), Felipe Azevedo (Pedrinho, 24 do 2º) e Mastriani (Mikael, 24 do 2º).

Técnico: Fabián Bustos





Motivo: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Maracanã

Gols: Felipe Azevedo (6 do 2º), John Kennedy (13 do 2º), Cano (19 do 2º) e Arias (44 do 2º)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Auxiliares: Evandro de Melo Lima (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartões amarelos: Arias e Everaldo





Rodada: lider arranca empate

Como havia feito contra o Cruzeiro, no Mineirão, o Botafogo soube se comportar no Morumbi e arrancou empate sem gols com o São Paulo, na tarde de ontem. Com isso, soma mais um importante ponto na liderança do Campeonato Brasileiro, ainda que tenha visto o Palmeiras diminuir a diferença para 11 pontos com a vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, também fora de casa, gols de Raphael Veiga e Richard Ríos, um em cada tempo.A partida na capital paulista contou com chances dos dois lados. No fim, o goleiro Lucas Perri garantiu o empate ao pegar finalização de Nathan. O São Paulo escalou um time quase inteiro reserva, com James Rodríguez como titular pela primeira vez. Dos principais jogadores, só Arboleda, Pablo Maia e Luciano iniciaram a partida. Já o experiente centroavante Diego Costa, ex-Atlético, estreou pelo Botafogo. Em outro jogo de ontem, o Fortaleza surpreendeu o Internacional ao vencer por 1 a 0, no Beira-Rio. O gol foi de Thiago Galhardo, cobrando pênalti, no primeiro tempo.