Cruzeiro joga mal e empata com Coritiba em jogo apático pelo Brasileiro

O Coritiba chegou muito perto de abrir o placar em algumas oportunidades, mas parou nas defesas milagrosas do goleiro Rafael Cabral (foto: Fotos: Leandro Couri/EM/D.A Press)







Pouco inspirado nas duas etapas do jogo, o Cruzeiro empatou por 0 a 0 com o Coritiba, ontem, no Independência. A Raposa finalizou muito pouco na partida da 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e parecia jogar fora de casa. Com o resultado, o Cruzeiro ganhou um ponto e chegou aos 22 na tabela.





O Coritiba chegou aos 11 pontos e se manteve em 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento. O Coxa luta contra o Z4 desde o início do Brasileirão, mas vem de sequência positiva com duas vitórias e um empate nas últimas três partidas.





Na 16ª rodada, o Cruzeiro enfrentará o Goiás. O jogo será no próximo domingo (23), a partir das 16h, no Independência. Já o Coritiba terá como adversário o Fluminense. Os times duelam na segunda-feira (24), às 19h, no Couto Pereira, em Curitiba.





POUCAS FINALIZAÇÕES

Apesar de não ter sido truncado, o primeiro tempo de Cruzeiro x Coritiba foi pouco empolgante. A primeira finalização do jogo saiu somente aos 19min, em jogada do atacante alviverde Robson, que chutou a bola para fora.





O Cruzeiro ficou preso no sistema defensivo do Coxa. Os zagueiros da equipe paranaense conseguiram conter os avanços dos jogadores celestes durante quase toda a etapa inicial. A Raposa só finalizou a gol aos 37min, com Wesley, que desperdiçou uma grande chance. O camisa 11 deu uma bela arrancada pela esquerda, estava sozinho em frente ao gol, mas ficou indeciso com o que fazer e acabou chutando sem direção.





Quem também desperdiçou uma boa oportunidade de abrir o placar foi Kaio César, do Coritiba. O ponta se posicionou no meio da área, quando recebeu a bola dos pés do lateral Natanael e chutou forte de primeira. A bola passou perto do lado direito da trave, mas foi para fora.





CABRAL INSPIRADO

Após começar o segundo tempo sem sucesso no ataque, Pepa recorreu ao banco de reservas para tentar mudar a situação da equipe. O técnico tirou o jovem atacante Robert, da base, e colocou em campo o experiente Gilberto, que era titular da equipe até poucos jogos atrás. Estreante, Paulo Vitor também foi acionado, e entrou no lugar no de Wesley.





O Coritiba, que jogou melhor na primeira etapa, continuou superior ao Cruzeiro depois do intervalo. O time alviverde deu muito trabalho para o goleiro Rafael Cabral, que foi acionado em diversas oportunidades do começo ao fim do segundo tempo.





A situação no Independência parecia invertida. A Raposa jogava como ‘visitante’, e o Coxa se impunha como ‘mandante’. Um dos poucos recursos explorados pelo Cruzeiro foram as bolas paradas. O time celeste ‘usou e abusou’ dos escanteios para tentar marcar um gol, mas não conseguiu levar grande perigo ao Coritiba.

"Eu penso que a gente quis resolver muito no individual, mas nós somos uma equipe coletiva. Tanto com bola quanto sem bola" Pepa, técnico do Cruzeiro



FALHA COLETIVA

Para o técnico Pepa, um dos motivos para esse novo tropeço foi o coletivo da equipe. “Foi um mau jogo da nossa parte. Mau, mau, mau… O jogo mal havia começado e eu já estava preocupado. O Cruzeiro tem sido agressivo desde o início do jogo, dentro e fora de casa. É uma marca nosssa. E aí, quando já tínhamos 10 minutos de jogo, e nós estávamos a perder duelos, dar espaços e não chegar (ao gol), começamos a perceber que poderíamos ter um dia ruim hoje. Depois, conseguimos nos encontrar na primeira etapa, mas faltou agredir mais (o adversário). Faltou mais energia, mais movimentos ofensivos. E, na segunda parte, não digo que foi um caos, mas nós deixamos o jogo partir. Foi muito ruim para nós”, disse o treinador português após a partida.





Pepa reclamou também da falta de coletividade em alguns momentos. “Eu penso que a gente quis resolver muito no individual, mas nós somos uma equipe coletiva. Tanto com bola quanto sem bola. E, sinceramente, são coisas que temos que identificar. É o que vi no jogo. Precipitação, ansiedade, querer resolver (as jogadas) a todo custo sozinhos. E nós resolvemos é pelo coletivo. Nós fomos abaixo (nesse jogo)”, afirmou.





O técnico do Cruzeiro aproveitou para fazer um elogio ao goleiro do time. “Quem teve no seu normal, que é acima da média, foi o Rafa (Cabral). Todo o resto teve um dia ruim, a começar por mim. Tentamos de tudo para dar mais energia à equipe e criar mais vivacidade, energia e frescor, mas a verdade é que o jogo ficou completamente partido na segunda etapa”, avalia Pepa. Por fim, ele admitiu que o Cruzeiro tem enfrentado problemas em partidas contra times que jogam com linhas mais baixas e mais compactados. “Temos que ter paciência e agredir muito mais (o adversário). Há outras formas de agredir equipes (com linhas) mais baixas e nós não tivemos esse tipo paciência. Mérito do Coritiba, que saia (jogando) com muito critério e perigo”.





FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 0 CORITIBA

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Helibelton Palacios (Stênio, 39 do 2º), Luciano Castán, Neris (Lucas Oliveira, 12 do 2º) e Marlon; Matheus Jussa (Wallisson, 19 do 2º), Filipe Machado e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley (Paulo Vitor, 19 do 2º) e Robert (Gilberto, 12 do 2º)

Técnico: Pepa

CORITIBA: Gabriel Vasconcellos; Natanael, Jean Pedroso, Kuscevic e Jamerson (Victor Luis, 19 do 2º); Matheus Bianqui (Fransérgio, 30 do 2º), Bruno Gomes e Marcelino Moreno; Kaio César (Andrey, 14 do 2º), Rodrigo Pinho (Edu, 13 do 2º) e Robson (Diogo Batista, 30 do 2º)

Técnico: Gustavo Kosloski

Motivo: 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Estádio: Independência

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa/RN)

Cartões amarelos: Neris, Jean Pedroso, Jamerson, Kuscevic e Marcelino Moreno

Público: 22.123

Renda: R$ 983.016,25





QUEM FICOU COM A BOLA

Cruzeiro 53%

Coritiba 47%





QUEM ACERTOU MAIS O GOL

Cruzeiro 11

Coritiba 15





PASSES CERTOS

Cruzeiro 81%

Coritiba 77%