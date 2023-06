Os destaques do Cruzeiro antes da reabertura da janela de transferências

1499









A janela de transferências será novamente aberta em 3 de julho e servirá para os clubes se reforçarem para a sequência deste ano. E o Cruzeiro segue atento ao mercado, monitorando as possíveis oportunidades de contratações. Ao mesmo tempo, o clube se preocupa em se defender para não perder seus principais destaques.





O jogador da Raposa com maior evidência nesta altura da temporada é Bruno Rodrigues. O atacante de 26 anos acumula 13 participações diretas a gol – sendo oito bolas na rede e cinco assistências – em 24 partidas. Os bons números de Bruno Rodrigues chamaram a atenção de observadores estrangeiros. Recentemente, ele recebeu uma sondagem do futebol japonês e já teve o nome ligado a equipes russas. O assunto é tratado de forma interna e considerado ‘emergencial’ para resolução da diretoria celeste.

O atacante Bruno Rodrigues é um dos destaques da equipe do Cruzeiro e vem sendo sondado por times do Japão e Rússia (foto: Staff Images/Cruzeiro)

Nos bastidores, a conversa é de que Bruno dificilmente permanecerá caso chegue para o Cruzeiro uma proposta financeira considerada elevada. Dono de 33% dos direitos econômicos do atleta, o clube estrelado tem preferência na compra do restante do percentual ao fim do contrato de empréstimo do Tombense. Entretanto, o desejo de Bruno é permanecer em Belo Horizonte. Ele tem vínculo até dezembro de 2023.





“Querendo ou não, tem proposta sim, mas isso aí não me afeta em nada. Meu foco é no Cruzeiro e meus empresários sabem o meu desejo. Eu quero continuar. Estou muito focado aqui e espero dar sequência na minha temporada e fazer uma linda história aqui”, afirmou Bruno Rodrigues.





OUTROS DESTAQUES





O Cruzeiro também se preocupa com um possível assédio de outros clubes por Marlon. O desempenho do lateral-esquerdo, principalmente nos jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, tem saltado aos olhos do torcedor celeste. Ele marcou dois gols e deu uma assistência em 10 compromissos. Além disso, Marlon vem se destacando por sua função defensiva dentro de campo. O camisa 3 é o líder de desarmes no Brasileirão, com 45 roubos de bola.





Mesmo que interesse a outros times brasileiros, Marlon dificilmente deixaria o Cruzeiro para reforçar um adversário direto. Isso porque ele já estourou o limite de jogos no torneio de pontos corridos (sete) e uma saída seria pouco provável.





Reserva imediato de Marlon, Kaiki também está valorizado no mercado. Embora ainda não tenha atuado na competição nacional, o jovem de 20 anos é o titular da posição na Seleção Brasileira Sub-20. Ele disputou o Sul-Americano e a Copa do Mundo da categoria neste ano.





Wallisson é outro atleta muito elogiado por parte dos cruzeirenses. Mesmo que não seja titular absoluto na equipe do técnico Pepa, o volante de 25 anos agrada por suas características físicas e táticas em campo. Inclusive, o treinador português fez uma revelação curiosa ao explicar o motivo do meio-campista não ter um lugar fixo no time. Segundo o comandante celeste, Wallisson apresenta melhor desempenho nos jogos do que nos treinamentos. “Wallisson tem uma característica muito específica. Ele é muito mais vistoso em jogo do que em treino. Portanto, cabe a nós da equipe técnica fazer com que ele cresça”, disse.





Principal investimento do Cruzeiro para a temporada, Wesley tem se destacado em meio à fase ruim da equipe no Brasileirão. Questionado e vaiado em alguns jogos, o atacante é o artilheiro da Raposa no torneio, com três gols. Wesley divide a artilharia com Bruno Rodrigues, mas tem duas partidas a menos em relação ao companheiro. O camisa 11 custou aos cofres da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) celeste cerca de R$ 16 milhões.