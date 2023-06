Filipe Toledo vence etapa de El Salvador e é vice no Mundial de Surfe

1499

Brasileiro conquistou a vitória na etapa de El Salvador do Circuito Mundial de Surfe (foto: MARVIN RECINOS/AFP)

O surfista brasileiro Filipe Toledo conquistou nesta sexta (16/6) vitória na etapa de El Salvador do Circuito Mundial de Surfe, ao derrotar o americano Griffin Colapinto, líder do campeonato. O resultado teve um gostinho de revanche para Toledo, já que ele havia sido derrotado por Colapinto na mesma etapa na temporada passada. A final foi decidida com uma pontuação de 17,33 a 12,10 a favor do brasileiro.





Essa foi a 14ª vitória de Filipinho em 20 finais no Circuito Mundial, e seu segundo triunfo nesta temporada, após vencer a etapa de Sunset Beach, no Havaí.



Com a vitória, Toledo acumula 41.660 pontos, ficando atrás apenas de Colapinto, que tem 42.890 pontos. A ascensão de Toledo ao segundo lugar deslocou o também brasileiro João 'Chumbinho' Chianca para a terceira posição, enquanto Gabriel Medina ocupa o quinto lugar e Italo Ferreira, o oitavo.





Após alguns dias de mar fraco, a etapa de El Salvador foi retomada na sexta-feira. No masculino, a competição estava parada antes das semifinais. Na disputa contra o havaiano Ian Gentil, Filipinho não deu espaço para surpresas e venceu por 16,67 a 14,87. Já Colapinto eliminou o australiano Liam O'Brien com um placar de 15,50 a 9,26.





No feminino, a vencedora da etapa foi a americana Caroline Marks, que derrotou a australiana Tyler Wright na final com uma pontuação de 11,60 a 8,47. Com a vitória, Marks subiu para o terceiro lugar no ranking geral da temporada, enquanto Wright permanece na vice-liderança e a havaiana Carissa Moore mantém a liderança. A brasileira Tatiana Weston-Webb ocupa a quinta posição.





Os principais surfistas do mundo agora se preparam para a etapa do Rio de Janeiro, que acontecerá em Saquarema, entre os dias 23 de junho e 1º de julho.