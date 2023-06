Tenista Thiago Wild comparece à Justiça no caso de violência doméstica

1499

Em entrevista coletiva Wild se recusou a falar sobre o assunto (foto: ULIEN DE ROSA / AFP) Thiago Wild, tenista brasileiro, deslocou-se ao Rio de Janeiro logo após sua participação no Torneio de Roland Garros para se apresentar à Justiça e tomar conhecimento do processo criminal aberto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ). Sua ex-companheira, Thayane Lima, o denunciou por violência doméstica. A ida do atleta ao Rio foi divulgada através de comunicado à imprensa na terça-feira. Até o momento, o tenista não havia sido localizado pela Justiça para ser intimado ao processo e, portanto, não havia se manifestado sobre o caso. A situação ganhou destaque com a boa atuação de Wild em Roland Garros, onde eliminou o russo Daniil Medvedev, número 2 do ranking mundial, e foi eliminado na terceira rodada pelo japonês Yoshihito Nishioka.

A defesa de Thiago Wild pretende apresentar ao Judiciário todos os elementos que possuem e que mostram a falta de consistência das acusações e comprovam sua inocência, conforme o comunicado. A defesa também vai se juntar aos esforços do poder judiciário do Rio de Janeiro na tentativa de intimar Thayane Lima desde 2021 sobre uma liminar expedida em processo cível no qual ela figura como ré e é proibida de fazer qualquer publicação, comentário ou postagem sobre o relacionamento, uma vez que o conteúdo utilizado carece de comprovação de veracidade e ultrapassa os limites da liberdade de expressão.





Segundo o comunicado, Thayane ainda não recebeu a intimação desde que morava no Brasil e agora afirma estar nos Estados Unidos sem fornecer seu novo endereço à Justiça Brasileira. A assessoria informa ainda que um processo policial sobre uma tentativa de extorsão praticada por Thayane Lima e outras pessoas está em fase final e em breve será encaminhado ao MP-RJ.





Thayane Lima tornou público em 2021 diversos episódios de relacionamento abusivo que viveu com Thiago Wild. Na ocasião, já separada do atleta, Thayane relatou ter passado por tratamento psicológico. Após o depoimento da ex-companheira, a polícia do Estado do Rio iniciou investigação do tenista por violência psicológica, injúria e lesão corporal. Em outubro de 2021, Wild foi indiciado pelos crimes pelas autoridades e o Ministério Público denunciou o atleta.





Em entrevista coletiva após sua partida de terça-feira em Roland Garros, Thiago Wild foi questionado sobre o processo de violência doméstica contra a ex-companheira e se recusou a falar sobre o assunto. 'Não acho que seja um assunto que devamos falar aqui. Acho que é uma pergunta que você não deveria fazer a ninguém. Não acho que cabe a você decidir se é o lugar para falar sobre isso ou não', afirmou o tenista.