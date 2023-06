Torcedores do CSA alegam brincadeira após vídeo com bode furtado

1499

(foto: Reprodução) Na terça-feira (6/6), a Polícia Civil de Alagoas ouviu o depoimento de três torcedores do CSA que foram filmados colocando um bode no porta-malas de um carro. Natan do Nascimento, responsável pela gravação do vídeo, afirmou que tudo não passou de uma brincadeira.





O torcedor explicou que o animal estava prestes a causar um acidente, então eles pararam o carro para afastá-lo da estrada. Nesse momento, decidiram fazer a brincadeira, sem imaginar que o vídeo se tornaria viral. No vídeo, um dos torcedores aparece carregando o bode nas costas e colocando-o no porta-malas do carro, enquanto outros entoam o nome da Mancha Azul, torcida organizada do CSA, e dizem que 'encontraram o churrasco'.





O grupo estava retornando de Teresina, onde assistiram ao jogo entre CSA e Altos, válido pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Natan acredita que torcedores rivais usaram o vídeo para disseminar informações falsas sobre o furto do animal. Ele nega que o bode tenha sido levado por eles, alegando que não faria sentido trazê-lo do Sertão do Piauí no porta-malas.

Os três torcedores se apresentaram na Delegacia de Crimes Ambientais em Maceió. De acordo com o delegado Robervaldo Davino, oito pessoas foram identificadas participando da ação. A princípio, eles seriam acusados de furto, mas após os depoimentos, responderão por maus-tratos ao animal. Caso o tutor do bode denuncie o furto, eles também responderão por furto qualificado.





A investigação ainda busca determinar se o incidente ocorreu de fato no Piauí. O delegado pretende ouvir todos os envolvidos e encaminhar os depoimentos à Polícia Civil local. Através do rastreamento do veículo e do celular, será possível identificar o local exato onde os maus-tratos foram cometidos.