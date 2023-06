Para cima do Timão

1499

Referência no Coelho, meio-campista Juninho acredita que o grupo precisa "trabalhar mentalmente" para fazer um bom jogo (foto: Mourão Panda/América)

Estimulado pela classificação em cima do Internacional para as quartas de final da Copa do Brasil, com derrota no tempo normal e vitória na decisão por pênaltis, o América recebe o Corinthians hoje, às 18h30, no Independência, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Se é o único representante mineiro na segunda mais importante competição nacional, o time comandado pelo técnico Vagner Mancini vive situação delicada no Brasileirão e mira recuperação contra o alvinegro paulista.

O Coelho é o vice-lanterna, com apenas quatro pontos. Já o adversário ocupa a 14ª colocação, com oito. Na última rodada, venceu o Fluminense, no Itaquerão, e, no meio da semana, avançou na Copa do Brasil ao eliminar o Atlético, na disputa de pênaltis.

Os bons resultados fizeram com que o trabalho de Vanderlei Luxemburgo ganhasse um ‘respiro’ e o time, confiança.

Vagner Mancini não tem uma equipe titular e tem rodado o elenco. Portanto, o time deve contar com jogadores que disputaram a partida com o Inter e também atletas que ficaram no banco.

O zagueiro Iago Maidana e o lateral-direito Marcinho estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e serão desfalques. Marcinho é o único jogador de ofício da posição e, por isso, Mancini será obrigado a improvisar. O atacante Rodrigo Varanda também é baixa. O jogador está emprestado pelo time paulista ao alviverde e, por questões contratuais, não poderá atuar.

Por fim, os atacantes Adyson, Luan Campos, Dadá Belmonte, Matheusinho, e o zagueiro Éder, estão no departamento médico. Pendurados estão Alê, Lucas Kal e Renato Marques.

O capitão Juninho destacou que é essencial ao grupo do Coelho trabalhar a parte psicológica para reagir no Campeonato Brasileiro.

“Não tem muito tempo para trabalhar, isso é fato. É um jogo muito importante, estamos mal na competição mais importante para a gente. É trabalhar mentalmente, pois o momento ruim te puxa para baixo se você se entregar. Não tem tempo para trabalhar no campo, é trabalhar no mental e psicológico. É voltar a ser o América que nos acostumamos a enxergar”, disse o capitão.

Quatro desfalques O Corinthians tem quatro desfalques para a partida. Os volantes Cantillo e Paulinho, além do atacante Gustavo Mosquito, estão fora por lesão. O zagueiro Gil está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é outra baixa.

A tendência é que o alvinegro entre em campo com a formação semelhante a que enfrentou o Atlético na última quarta-feira. A novidade nos relacionados é o zagueiro Renato, titular da equipe sub-20.

América x Corinthians

América

Cavichioli; Ricardo Silva, Wanderson, Júlio (Danilo Avelar), Marlon; Lucas Kal, Juninho (Breno), Benítez; Felipe Azevedo, Everaldo e Aloísio.

Técnico: Vagner Mancini

Corinthians

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Murillo, Matheus Bidu; Fausto, Maycon, Adson, Renato Augusto; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

9ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Independência

Horário: 18h30

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere