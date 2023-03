Coluna de Fred Melo Paiva em homenagem à esposa viraliza e emociona

Francisco, filho do colunista Fred Melo Paiva, no jogo entre Atlético-MG e Corinthians (foto: Paulo Afonso/Twitter/Reprodução) Estado de Minas, 'Da Arquibancada', do jornalista Fred Melo Paiva, publicada neste sábado (4/3), viralizou e recebeu muitos comentários emocionados. O colunista dedicou o espaço para homenagear a esposa, Fabi, que morreu em 20 de fevereiro, após lutar contra um câncer. A coluna do, 'Da Arquibancada', do jornalista Fred Melo Paiva, publicada neste sábado (4/3), viralizou e recebeu muitos comentários emocionados. O colunista dedicou o espaço para homenagear a esposa, Fabi, que morreu em 20 de fevereiro, após lutar contra um câncer.





Na coluna 'Você estará viva no Francisco, e em cada gol do Galo' , Fred relembra, por exemplo, da campanha feita para arcar com parte dos custos do tratamento de Fabi.





"Em pouco mais de 24 horas, enquanto a Fabi era submetida a uma nova cirurgia de cérebro, a torcida do Galo pagou todas as nossas dívidas. Fui inundado de mensagens vindas de dezenas de milhares de pessoas, numa corrente de amor que eu nunca havia experimentado. "Eu acredito, eu acredito", repetiam o mantra de 2013, evocando o milagre de são Víctor. Eu não acreditava como o ser humano podia ser tão bom."





Várias pessoas comentaram nas redes sociais que se emocionaram com a coluna e desejaram força para o jornalista. Entre os comentários estava o do perfil oficial da Galoucura, maior torcida organizada do Atlético, que destacou os ensinamentos aprendidos com a esposa do colunista.





"A Fabi, "Musa de Caraíba" ensinou várias coisas e uma delas é que torcida do Galo e Galoucura se confundem pois elas são uma só, em sentimento e solidariedade. Quando a torcida lá atrás decidiu que te abraçaria, pelo ato de um coração nobre e ali foram abraçados Fred, Fabi e Francisco. Ela sempre estará viva no cantar do mais novo ao mais antigo Atleticano, porque quando se fala sobre amor, não se limita sentimento."

Quem disse que ela nunca agradeceu?

Precisaria de uma trend com caracteres infinitos para demonstrar como arrepiei ao ler: %u201CA Galoucura pagou todas as nossas contas, e o amor dessas pessoas salvou a sua vida%u201D. me segue aqui @fredmelopaiva que vou usar de mais algumas linhas (+) pic.twitter.com/Eep5omhv8D — Galoucura (OFICIAL) (@tog_oficial84) March 4, 2023

Veja outros comentários de leitores que se emocionaram com a coluna:

Oh, meu irmão querido, Fabi foi esta força integradora, que nos uniu e a todos ao seu redor. Esta força tem nome: amor. Te abraço, todos nós te abraçamos, @fredmelopaiva. A. pic.twitter.com/R8e5yxvY0N — Afonso Borges (@afonsoborges) March 4, 2023

Linda e emotiva coluna do @fredmelopaiva sobre o luto. Um abraço forte ao colega, com quem tive o prazer de trabalhar na @folhahttps://t.co/lFttjblQ2j — sylvia colombo (@sylviacolombo) March 5, 2023

E pra ler o @fredmelopaiva hoje foi difícil, parei várias vezes e as lágrimas foram inevitáveis, muito emocionante! A você e Francisco a sublime vivência! pic.twitter.com/dXze6ltIZN — Jarbas Lacerda (@Jarbaslacerda) March 4, 2023

#FabiPresente e todo afeto do mundo procê, @fredmelopaiva! %uD83E%uDD0D%uD83D%uDDA4



Você estará viva no Francisco, e em cada gol do Galo - Fred Melo Paiva - Estado de Minas https://t.co/8qJtoeCaV0 — Adriana Valadares %uD83C%uDF3B (@AdriValadares) March 4, 2023