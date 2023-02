Esporte mineiro vive noite de festa

Os apresentadores do Alterosa Esporte, Leopoldo Siqueira e Isabel Guimarães, recebem no palco o ex-jogador de vôlei do Minas, Pelé, e o representante do Galo na Bancada Democrática do programa, Dadá Maravilha. Já Alice Pocahontas, com a família, recebe o troféu Telê Santana de Destaque Especial (foto: Fotos: Marcos Vieira /EM/DA. Press)







O esporte mineiro teve ontem um dia de festividade e comemorações, com a entrega das premiações da 22ª edição do Troféu Telê Santana. Os vencedores foram conhecidos por meio de transmissão no canal do “Alterosa Esporte”, no YouTube, que registrou grande audiência.





Campeão Mineiro e da Supercopa do Brasil na temporada passada, o Atlético foi o recordista de vitórias nesta edição. Sete atletas do Galo foram contemplados entre os destaques do futebol de Minas Gerais em 2022: o lateral-direito Mariano, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Allan, os meias Nacho e Zaracho, e o atacante Hulk. O meia Rubens foi eleito a revelação do ano.





O Cruzeiro, que venceu a Série B do Campeonato Brasileiro e voltou à elite após três anos, tem cinco nomes na lista: o goleiro Rafael Cabral, os zagueiros Eduardo Brock e Lucas Oliveira, o atacante Edu e o técnico Paulo Pezzolano, o grande maestro do time que recebeu apoio incondicional da torcida, que lotou o Mineirão na maioria das partidas.





O América, por sua vez, foi representado na seleção dos melhores da temporada passada pelo volante e capitão Juninho, destaque do time na primeira participação do Coelho na Copa Libertadores e na classificação à Copa Sul-Americana deste ano.





Principal nome do grupo atleticano, Hulk foi eleito pelo segundo ano consecutivo como o Melhor Jogador de Minas Gerais. O astro do Galo e do futebol mineiro marcou 29 gols e distribuiu cinco assistências em 2022.





Muitos destaques

Semifinalista do Campeonato Mineiro e campeão do interior, o Athletic foi eleito o Destaque do Interior na temporada passada. A equipe de São João del-Rei teve notoriedade na última edição do Estadual sob o comando do técnico Roger Silva.





Já o Destaque Nacional do futebol na 22ª edição do Troféu Telê Santana foi o Cruzeiro, com o acesso para o Brasileirão deste ano. Foi a primeira experiência do time sob a gestão do empresário Ronaldo Fenômeno, que comprou 90% das ações da SAF celeste.





Os dois Destaques Nacionais do vôlei foram os tradicionais e multicampeões times do Minas Tênis Clube e Cruzeiro, que levaram os títulos, respectivamente, nas categorias feminina e masculina da Superliga.





O Destaque Especial de 2022 do Prêmio Telê Santana foi a jovem atleta Alice Pocahontas, de 9 anos, campeã mundial de jiu-jítsu, em Abu Dhabi, bicampeã mundial, em São Paulo, campeã European Kids, na Irlanda, e campeã brasileira na capital paulista.





Seleção

Rafael Cabral (Cruzeiro)

Mariano (Atlético)

Eduardo Brock (Cruzeiro)

Lucas Oliveira (Cruzeiro)

Guilherme Arana (Atlético)

Allan (Atlético)

Juninho (América)

Nacho Fernández (Atlético)

Zaracho (Atlético)

Edu (Cruzeiro)

Hulk (Atlético)

Técnico: Paulo Pezzolano (Cruzeiro)





Revelação

Rubens (Atlético)





Destaque do interior

Athletic (São João Del Rei)





Disputa acirrada dos grandes A premiação dos destaques esportivos de 2022 foi realizada no estúdio da TV Alterosa, em Belo Horizonte. Apesar de o Atlético ter tido a maioria dos indicados na seleção da temporada, com sete estatuetas, o Cruzeiro segue na liderança do ranking histórico da premiação. O time de destaques do Troféu Telê Santana, eleito por votação popular, conselho de notáveis e crônica esportiva, foi escalado com Rafael Cabral (Cruzeiro); Mariano (Atlético), Lucas Oliveira (Cruzeiro), Eduardo Brock (Cruzeiro) e Guilherme Arana (Atlético); Allan (Atlético), Juninho (América), Zaracho (Atlético) e Nacho Fernández (Atlético); Edu (Cruzeiro) e Hulk (Atlético).

Paulo Pezzolano, da Raposa, foi eleito o melhor treinador. Já o promissor Rubens, do Galo, o jogador revelação. Autor de 29 gols e cinco assistências em 2022 pelo Atlético, Hulk levou o título de craque da 22ª edição do Troféu Telê Santana. O atacante foi o artilheiro do Campeonato Mineiro, com 10 gols.

Ranking histórico 1º) Cruzeiro – 163 troféus (158 até 2021) 2º) Atlético – 153 troféus (146 até 2021) 3º) América – 34 troféus (33 até 2021) 4º) Ipatinga – 11 troféus (11 até 2021) 5º) Minas Tênis Clube – 12 troféus (11 até 2021) 6º) Tupi e Boa Esporte – 3 troféus (3 até 2021) 7º) Tombense – 2 troféus (2 até 2021) 8º) Pouso Alegre, Araxá, Chapecoense, Democrata-GV, Ituiutaba, Montes Claros Vôlei, Patrocinense, Praia Clube, Ribeirão das Neves (futebol feminino), Uberaba, Villa Nova, Guarani de Divinópolis, Coimbra e Athletic – 1 troféu (1 até 2021)