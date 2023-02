Hora de conhecer os melhores

Com seus gols, assistências e luta em campo, Hulk é forte candidato à honraria (foto: Ramon Lisboa /EM/D.A Press - 21/1/23)







Maior premiação esportiva de Minas Gerais, o Troféu Telê Santana celebra, hoje, a 22ª edição. Os destaques que brilharam nas competições em 2022 serão conhecidos no evento, que será apresentado por Isabel Guimarães e Leopoldo Siqueira, a partir das 20h, com transmissão ao vivo do canal do “Alterosa esporte”, no YouTube.

Ao todo, serão entregues 19 troféus, nas categorias goleiro, lateral-direito, zagueiro, lateral-esquerdo, volante, meia, atacante, revelação da temporada e treinador.

A condecoração contempla também as categorias Craque do ano, destaques do Interior, Especial e Nacional. Um grande clube receberá uma homenagem muito especial na noite, e um ex-craque do futebol mineiro será celebrado durante a entrega dos prêmios.

Tradição no esporte mineiro e nacional, o Troféu Telê Santana premia desde 2001 os melhores da temporada esportiva em Minas Gerais.

Idealizado pelo programa "Alterosa esporte", realizado pela TV Alterosa e com promoção do Estado de Minas/Superesportes, homenageia o Mestre Telê, reconhecendo atletas, equipes e esportistas que obtiveram resultados expressivos durante o ano.

Ao longo da carreira, o saudoso Telê Santana acumulou mais de 22 títulos, incluindo Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes. Ele morreu em 2006, em Belo Horizonte, onde viveu até o fim da vida.

Edu deixou o futebol mineiro, mas marcou época com a camisa celeste na Série B (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 21/9/22)



Crônica esportiva Os ganhadores do Troféu Telê Santana são eleitos a partir dos votos da crônica esportiva dos Diários Associados (TV Alterosa, Superesportes-Portal UAI, Estado de Minas e Aqui) e do Conselho de Notáveis, composto por craques do futebol mineiro e presidido pelo técnico Renê Santana, representando o pai Telê.

O Conselho de Notáveis é composto por Raul Plassmann, João Leite, Nelinho, Luizinho, Wilson Piazza, Evaldo, Dirceu Lopes, Palhinha, Éder Aleixo, Reinaldo, Paulo Isidoro, Dadá Maravilha, Ronaldo Luís, Toninho Almeida, Toninho Cerezo, Humberto Ramos, Vantuir Galdino, Nonato, Procópio Cardoso, Euller, Paulo Roberto Prestes, Natal e Lola.

Na internet, os telespectadores do programa “Alterosa esporte” participaram votando entre 30 de janeiro e 8 de fevereiro para escolher jogadores em todas as posições e seu jogador preferido.





Concorrente ao Troféu

Goleiro

Matheus Cavichioli (América)

Everson (Atlético)

Rafael Cabral (Cruzeiro)





Lateral-direito

Raul Caceres (América)

Mariano (Atlético)

Geovane Jesus (Cruzeiro)





Zagueiros

(Serão eleitos 2)

Éder (América)

Junior Alonso (pelo Atlético)

Jemerson (Atlético)

Eduardo Brock (Cruzeiro)

Lucas Oliveira (Cruzeiro)





Lateral-esquerdo

Marlon (América)

Guilherme Arana (Atlético)

Matheus Bidu (Cruzeiro)





Volantes

(Serão eleitos 2)

Juninho (América)

Alê (América)

Allan (Atlético)

Jair (Atlético)

Machado (Cruzeiro)

Neto Moura (Cruzeiro)





Meias

(Serão eleitos 2)

Benitez (América)

Nacho (Atlético)

Zaracho (Atlético)

Bruno Rodrigues (Cruzeiro)

Jajá (Cruzeiro)





Atacantes

(Serão eleitos 2)

Everaldo (América)

Henrique Almeida (América)

Hulk (Atlético)

Keno (Atlético)

Edu (Cruzeiro)





Revelação

Arthur (América)

Rubens (Atlético)

Daniel Jr. (Cruzeiro)





Técnico

Vagner Mancini (América)

Cuca (Atlético)

Paulo Pezzolano (Cruzeiro)





Destaque do Interior

Democrata de Sete Lagoas (Campeão Mineiro do Módulo II)

North E. C. de Montes Claros (Campeão da Segunda Divisão)

Athletic de São João del-Rei (Campeão Mineiro do Interior)





Destaque Especial

Alice Pocahontas, 9 anos – BH (Campeã mundial de jiu-jítsu em Abu Dhabi, bicampeã mundial em São Paulo; campeã European Kids, na Irlanda, campeã brasileira, em São Paulo)

Rafael Condé Nery Mesquita – Nova Lima (Campeão pan-americano de kickboxing)

Kelvin Oliveira – Ipatinga (Melhor jogador de Fut 7 do mundo)

Michel Shaolin – Itabirito (Campeão peso-pena MMA)