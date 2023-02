Caçado pelos defensores

Veloz e habilidoso, Vinícius Júnior recebeu, até a rodada do último domingo, 79 faltas no Campeonato da Espanha (foto: JAIME REINA / AFP)



O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, é o jogador mais caçado em campo na atual temporada entre as sete principais ligas do mundo (Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Portugal e Holanda). Os dados são do MisterChip, perfil espanhol especializado em estatísticas.

Djaló, do Lille, Success, da Udinese, e Zaccagni, da Lazio, estão na terceira posição, com 58 faltas recebidas.

De acordo com os números divulgados depois do jogo deste domingo do Real Madrid contra o Mallorca, Vinícius recebeu 79 faltas na edição atual do Campeonato Espanhol. Neymar aparece na segunda colocação, com 59 faltas recebidas no Campeonato Francês.

O atacante brasileiro foi muito provocado durante toda a partida do fim de semana. Vini sofreu dez faltas no confronto, igualando o recorde do Real Madrid desde 2013 com Isco (que sofreu a mesma quantidade de faltas em um jogo).

Vini Júnior tem sido alvo constante não só dos zagueiros nos gramados. Ele também tem sofrido com o racismo no futebol espanhol. Na vitória do Mallorca sobre o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, por 1 a 0, neste fim de semana, uma câmera de transmissão da DAZN (serviço de streaming) revelou um novo insulto racista de um torcedor. "Vinícius, macaco. Você é um p* macaco", disse o aficionado do Mallorca.

Há menos de 10 dias, o brasileiro sofreu o mais grave ataque racista desde que chegou no Real Madrid, às vésperas do clássico contra o Atlético de Madri. Um boneco com sua camisa foi pendurado pelo pescoço numa ponte da capital espanhola por torcedores racistas.

Em meio ao clima de perseguição, o jogador tenta virar a chave e viaja com o elenco do Real Madrid para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa no Marrocos.

O craque brasileiro pode reencontrar o Flamengo, seu berço no futebol, na decisão. Seria a primeira vez que Vini Jr. jogaria contra seu ex-clube. (Folhapress)