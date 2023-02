Atlético // Time depende de Hulk?

Poupado na partida em Ipatinga, Hulk treina normalmente e deve retomar ao time na partida de amanhã, contra o Democrata-SL (foto: Pedro Souza/Atlético)







O técnico Eduardo Coudet aproveitou o duelo fora de casa contra o Ipatinga, sábado passado, no Vale do Aço, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, para poupar o atacante Hulk. A ideia do comandante argentino era ver qual seria a reação da equipe em campo sem o camisa 7, e o Atlético venceu por 1 a 0, com gol no fim marcado por Rubens.

Chacho Coudet reconhece o talento e importância do principal jogador para o elenco atleticano. Mas nem sempre será possível contar com ele e o time precisa estar preparado para se virar, como ocorreu no Ipatingão.

“Foi uma decisão minha, porque temos que tentar que todos participem. A verdade é que ele faz um início de Estadual em grande forma e optamos por descansá-lo. Teremos outro jogo (contra o Democrata-SL, amanhã) e outro jogo segunda (clássico contra o Cruzeiro). Temos que saber jogar sem Hulk em qualquer circunstância”, disse o trinador.

O início de temporada de Hulk é avassalador. Nas duas partidas em que entrou em campo, participou de todos os gols feitos pelo Galo. O astro balançou as redes três vezes e deu uma assistência para Paulinho marcar diante do Tombense.

O atacante tem condição física espetacular e raramente fica afastado dos treinos e jogos. No fim do ano passado, porém, sofreu lesão muscular na panturrilha e perdeu as últimas partidas da temporada.

Por isso, o Atlético faz um trabalho especial com a condição física de Hulk, de 36 anos. A tendência é que ele seja acionado nas duas próximas partidas, contra Democrata-SL e Cruzeiro, ambas no Independência, e poupado contra a Caldense, último duelo antes da estreia na Copa Libertadores, dia 22, contra o Carabobo, na Venezuela.

Além de se destacar em campo, o artilheiro também é um dos líderes do grupo, tendo ótimo relacionamento com todos no clube. Prova disso foi a brincadeira com o lateral-esquerdo Dodô, aniversariantes do dia, ontem, na Cidade do Galo.

No Instagram, Hulk havia compartilhado uma brincadeira com o companheiro de time. Depois, foi o responsável pelo tradicional banho de ovos e farinha.





Nathan reintegrado Uma das principais “novelas” do futebol mineiro nos últimos tempos chegou ao fim ontem. Após polêmica na janela de transferências, o meia-atacante Nathan será reintegrado ao elenco atleticano. A informação foi antecipada pelo jornalista Henrique Muzzi, do canal Bica Galo, e confirmada pela reportagem com fontes ligadas ao jogador e ao clube mineiro. “Ele está fazendo a pré-temporada e depois será integrado”, disse uma delas.

Aos 26 anos, Nathan será mais uma das opções para Eduardo Coudet no plantel alvinegro. No início de 2023, o atleta recusou uma permanência no Fluminense, mesmo após o clube carioca finalizar com o Atlético um acordo para a extensão do empréstimo até o fim deste ano. O Galo, a princípio, enfatizou que Nathan estava fora dos planos. Apesar disso, o meia-atacante retornou ao clube e, participando de treinamentos com os companheiros, conseguiu mudar os planos da comissão técnica.

Jogo no Ipatingão é investigado

Após relatos de vários atleticanos sobre a falta de estrutura e organização no Ipatingão no jogo entre Ipatinga e Galo, no último sábado, as partes envolvidas tentam entender o que deu errado na operação. Segundo torcedores, houve dificuldades para entrar e sair do estádio, superlotação e até falta de água nos banheiros. O local é administrado pela prefeitura, mas o responsável pelo evento esportivo é o clube do Vale do Aço.

Segundo o presidente do Tigre, Nicanor Pires, erros de execução do evento estão sendo identificados. “A gente ainda está tentando entender o que houve. Foram abertos três portões para a torcida do Atlético, mas parece que os torcedores se aglomeraram em um único portão”,

argumentou, lembrando que as ações foram acordadas com órgãos competentes – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. “Errar é humano, não podemos é permanecer com o erro. Pedimos desculpas aos torcedores do Atlético e reafirmamos o compromisso que esses fatos não irão se repetir.”

Já o Atlético se pronunciou através das redes sociais. “O Galo se solidariza com seus torcedores que passaram por situações de risco no último sábado, no Ipatingão, envolvendo o acesso ao estádio e a divisão interna de torcidas”, escreveu o clube. “O Atlético enviou ofício à FMF para cobrar apuração e rigorosa punição aos responsáveis.”

A Federação Mineira de Futebol (FMF) lamentou os transtornos “A entidade considera que a segurança e o bem-estar do torcedor são fundamentais para a realização de qualquer partida desportiva”, disse a Federação, também usando as redes sociais. “A Federação informa que empregará todos os esforços necessários para evitar que transtornos se repitam no futuro.”