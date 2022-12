Catar 22 // "Sinceramente, não sei"

Consolado por Thiago Silva (E) e Daniel Alves, Neymar deixa o gramado chorando, após sua terceira Copa sem disputar uma final (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Com lágrimas nos olhos, Neymar assistiu, impotente, ao chute na trave de Marquinhos na derrota contra a Croácia. Melhor batedor, o camisa 10 era o quinto da lista e não teve a oportunidade de cobrar pênalti na disputa que selou a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa Mundo. Na saída do vestiário do Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan, ele não escondeu o abatimento e admitiu que essa pode ter sido sua última noite como jogador da Seleção Brasileira. Com lágrimas nos olhos, Neymar assistiu, impotente, ao chute na trave de Marquinhos na derrota contra a Croácia. Melhor batedor, o camisa 10 era o quinto da lista e não teve a oportunidade de cobrar pênalti na disputa que selou a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa Mundo. Na saída do vestiário do Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan, ele não escondeu o abatimento e admitiu que essa pode ter sido sua última noite como jogador da Seleção Brasileira.





Meses antes de embarcar rumo ao Oriente Médio, Neymar já havia declarado que existia a possibilidade de não vestir mais a camisa verde e amarela após o Mundial do Catar. Com a eliminação, voltou a deixar o futuro em aberto.





“Sinceramente, não sei. É muita coisa para pensar agora, para raciocinar. Não quero falar nada de cabeça quente. Quero pegar este tempo para pensar na Seleção, pensar no que é bom para mim, no que é bom para a Seleção. Não fecho as portas para a Seleção e também não digo 100% que vou voltar. É por isso que quero pensar um pouco mais sobre tudo isso”, declarou.





A voz baixa refletia a tristeza pela terceira eliminação em três Copas do Mundo disputadas. Neymar classificou o que acabara de viver como “pesadelo”. “No pós-jogo, passei muito mal. É difícil assimilar tudo o que está acontecendo, parece que é um pesadelo. Infelizmente, não dá para acreditar no que está acontecendo. Agora, é me apegar à família, abraçar as pessoas mais próximas. É de onde a gente vai tirar conforto disso tudo. Acho que essa derrota vai doer por muito tempo. É por isso que é tão triste”, seguiu.



Infelizmente não conseguimos o nosso objetivo, nosso sonho, mas faz parte. É futebol, acontece. Agora, é ir para casa, lamentar e sofrer pela derrota Neymar, atacante brasileiro





Pelé igualado A noite melancólica é, ao mesmo tempo, histórica para Neymar. O atacante do PSG marcou e igualou ninguém menos que Pelé como o maior artilheiro de todos os tempos da Seleção Brasileira, com 77 gols. A alegria virou frustração com o chute de Petkovic, que empatou a partida por 1 a 1 a cinco minutos do apito final. Nos pênaltis, os croatas venceram por 4 a 2.





A marca histórica, porém, foi ofuscada pelo fim do sonho do hexacampeonato. “Queria agradecer os torcedores brasileiros pelo apoio, pelo carinho, pelo respeito com todos os meus companheiros e comigo também. E dizer que infelizmente não conseguimos o nosso objetivo, nosso sonho, mas faz parte. É futebol, acontece. Agora, é ir para casa, lamentar e sofrer pela derrota”, completou.





Com o futuro incerto, Neymar tem 124 jogos pela Seleção Brasileira, com 90 vitórias, 23 empates e 11 derrotas. Além dos 77 gols marcados, o camisa 10 contribuiu com 31 assistências. Em 2013, conquistou o único título na equipe principal: a Copa das Confederações. Em 2016, liderou o time sub-23 na conquista inédita do ouro olímpico.