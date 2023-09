O que esperar dos clubes mineiros no segundo turno do Brasileirão

975

Atlético está fazendo campanha abaixo do esperado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press )



Com pouco mais da metade do Brasileirão já disputado, estão bem claros os objetivos de cada uma das equipes para a competição. Para as equipes mineiras a situação não é diferente. América, Atlético e Cruzeiro, que fazem campanhas abaixo da expectativa, já sabem o que é possível buscar no torneio nacional e vão em busca disso nos próximos jogos.





Apesar de estarem longe das primeiras posições neste momento, apenas o América deve realmente lutar contra o rebaixamento. No entanto, Atlético e Cruzeiro vão precisar lutar muito para alçar voos mais altos na competição. Os resultados ruins na primeira metade do Brasileirão podem pesar, a não ser que as equipes mudem definitivamente de postura nos jogos de hoje em diante.





América busca a fuga do rebaixamento





Atualmente no Z4 da tabela do Brasileirão, o América tem situação muito delicada na luta contra o rebaixamento. A equipe, por exemplo, está entre as principais 'favoritas' segundo as casas de apostas esportivas para o descenso para a Série B. E motivos para isso realmente não faltam, afinal, o desempenho do time na competição é muito ruim, desde as rodadas iniciais.





Com só duas vitórias no primeiro turno, chegar aos 45 pontos, marca considerada segura em relação ao rebaixamento, parece pouco provável neste momento, mesmo com a melhor apresentada recentemente. Ou seja, para permanecer na elite do futebol nacional, o América precisa que os concorrentes façam uma segunda metade do torneio abaixo do esperado. Além disso, antes de qualquer outra coisa, a equipe precisa melhorar o próprio desempenho.





Atlético, mais uma vez, decepciona





Mais uma vez visto como um dos candidatos ao título antes do início do Brasileirão, o Atlético faz uma campanha muito abaixo do esperado. Assim como foi no ano passado, a equipe vem decepcionando no torneio nacional, além de já ter sido eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil. No entanto, há motivos para acreditar que o time pode chegar na próxima edição da Libertadores.





Neste segundo turno, afinal, o Atlético passará a contar com o seu mais novo estádio, a Arena MRV. Com isso, a expectativa é que o time evolua e consiga brigar pelo topo da classificação. Além disso, apesar dos resultados ruins, até aqui, é inegável o potencial do elenco do clube, o que faz com que a equipe possa render muito mais do que já rendeu.





Cruzeiro segue com grande instabilidade





Apesar de estar em situação semelhante ao Atlético na tabela do Brasileirão, o Cruzeiro parece encontrar ainda mais dificuldades que o rival. A equipe tem sofrido para manter uma regularidade e isso tem custado pontos preciosos para o time. Nas últimas cinco rodadas do primeiro turno, por exemplo, o clube não conseguiu nenhuma vitória, o que impediu a Raposa de se aproximar do topo da tabela.





Recentemente, o que tem custado caro para a equipe tem sido a falta de atenção na reta final das partidas. O Cruzeiro deixou a vitória escapar nos dez minutos finais diante do Corinthians e do Athletico-PR, além de ter sofrido o gol da derrota para o Palmeiras nos acréscimos do segundo tempo. Muito por isso, apesar das chances de rebaixamento serem mínimas, o time não deve conseguir brigar por uma vaga na Libertadores.