Como ganhar na Mega Sena? Baixe e-book grátis com estratégias

Para ganhar a Mega Sena é necessário acertar a partir de 4 dezenas



Quem não sonha em saber como ganhar na Mega Sena ? Ainda mais agora, com a proximidade do último trimestre do ano, ao se aproximar a Mega da Virada. Para você ter uma ideia, na edição do ano passado, a loteria contou com premiação em mais de R$ 500 milhões.





Contudo, para garantir a bolada milionária, é preciso mais do que apenas mera intuição: apostar com inteligência pode representar a diferença entre os ganhadores e aqueles que não conseguem acertar dezenas suficientes.





Ao analisar jogadores que ganharam na loteria, duas coisas ficam claras: jogar com estratégia e regularmente estão entre as principais dicas de quem já ganhou. Por isso, separamos dicas de como ganhar na Mega Sena e estratégias matemáticas para isso.





Quer saber mais? Então fique neste conteúdo e confira os próximos tópicos a serem abordados. Aproveite!





Com quantos números ganha na Mega Sena?





A dinâmica da Mega Sena e de sua edição especial que ocorre anualmente em dezembro é a mesma: selecione de 6 a 15 números em um volante com 60 alternativas. Para ganhar, é preciso acertar, pelo menos, 4 dezenas.





Dessa forma, o jogador que cravar os 6 números sorteados será contemplado com a premiação máxima da loterias, enquanto os que acertarem 5 ou 4 dezenas ganham prêmios secundários.





Os concursos da Mega Sena, que costumava acontecer duas vezes na semana, agora correm três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, com extrações a partir das 20 horas, conforme o horário de Brasília.





5 estratégias de como ganhar na Mega Sena





Você sabia que é possível utilizar algumas estratégias para aumentar suas chances de ganhar na loteria? Aposte com inteligência e otimize as oportunidades de premiação na Mega Sena. Confira!





De olho nas estatísticas





Uma das melhores dicas para montar boas estratégias de jogo é ficar de olho nos dados estatísticos das loterias. No site Mega Loterias você confere os dados estatísticos da Mega Sena e demais loterias Caixa gratuitamente.





Dentre as informações, é possível verificar quais as dezenas mais sorteadas da loteria, números mais atrasados, relação entre dezenas impares e pares nos resultados, probabilidades de ganhar e mais.





Aposte regularmente





Quanto mais você aposta, mais chances de ganhar. Ao avaliar os ganhadores de prêmios milionários, fica claro que sua grande maioria eram apostadores experientes. Portanto, jogue mais vezes, jogue regularmente e observe os resultados.





Jogue mais dezenas





Apostar mais dezenas aumenta suas chances de ganhar, matematicamente falando. No caso da Mega Sena, por exemplo, as probabilidades ao jogar 6 dezenas é de 1 para 50.063.860.





Contudo, ao apostar em 15 dezenas, por exemplo, as probabilidades mudam e ficam em 1 para 10.003. Proporcionalmente, o valor de aposta também muda, ficando mais cara conforme a quantidade de dezenas, mas vale a pena investir um pouco mais para garantir o prêmio.





Elimine combinações repetidas





A técnica de fechamento é muito popular entre os apostadores mais experientes em loterias. Em geral, consistem em eliminar as repetições numéricas quando se faz mais jogos ou se joga mais dezenas.





Dessa forma, apostando em combinações únicas, muito mais prováveis de serem sorteadas nos concursos.





Aposte em estratégias matemáticas





A melhor dica para jogar na Mega Sena e demais loterias Caixa é apostando com estratégias numéricas. Alguns cálculos que consideram a variedade de combinações possíveis podem te ajudar a jogar com assertividade.





No e-book gratuito do Mega Loterias você encontra as melhores estratégias matemáticas, cálculos e dicas para construir a jogada perfeita. Acesse!





Baixe e-book grátis com estratégias matemáticas





No site Mega Loterias, especialistas em apostas lotéricas criaram um e-book com estratégias matemáticas para ganhar prêmios, dicas de jogo, dados estatísticos e cases de sucesso.





Para baixar, não é preciso nem sequer se inscrever no site. Basta acessar a página, inserir um endereço de e-mail e baixar o conteúdo on-line gratuitamente. A Mega da Virada está se aproximando com estimativas de prêmios iguais ou superiores aos do ano passado: R$ 500 milhões.





Por isso, aproveite para conhecer o e-book do Mega Loterias e se prepare para concorrer a uma bolada multi milionária em dezembro.

Como apostar na Mega Sena on-line





Esqueça as filas intermináveis em casas lotéricas, a necessidade de deslocamento em horário comercial durante os dias úteis da semana e aposte on-line, quando e de onde quiser com o Mega Loterias.





No site, além de jogar sem sair de casa, você ainda resgata os valores de premiação pela internet, tudo de maneira rápida e segura. Para apostar na Mega Sena sem sair de casa siga o passo a passo:





acesse o site Mega Loterias;

faça seu cadastro ou login se já for cadastrado;

escolha a Mega Sena no menu flutuante central;

selecione de 6 a 15 dezenas no volante com 60 alternativas;

escolha uma das diversas opções de pagamento;

confirme a transação e fique de olho nos resultados da Mega Sena.





Outra alternativa para concorrer às loterias é participando dos bolões especiais do Mega Loterias. No site, eles são elaborados por especialistas que visam otimizar as suas chances de ganhar dinheiro.





Está esperando o quê? Crie sua conta no site e aposte sem sair de casa agora mesmo. Aproveite e boa sorte!