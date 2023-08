Confira oportunidades de investimento online inteligentes no Brasil

975

Existem diversas opções de investimento online (foto: Freepik)



O Brasil constantemente é visto como um país de novas oportunidades, inclusive no mundo tecnológico. Isso se dá também ao fato dos brasileiros se adequarem com facilidade às evoluções da tecnologia em diferentes setores. Um exemplo claro foi o que aconteceu com o Pix, método de pagamento digital que foi lançado em 2020 mas que já está entre as formas mais utilizadas no país, tendo movimentado entre o seu lançamento em setembro de 2022 cerca de 12,9 trilhões de reais.





A adaptação dos brasileiros à tecnologia e o crescimento constante do mercado online inclusive em tempos de crise (crescimento de 24% em 2022 no número de consumidores de e-commerces, por exemplo) não são as únicas motivações para empresas buscarem investir mais no país atualmente. Com um cenário político um pouco mais estável, o valor do dólar teve quedas significativas no ano de 2023, chegando ao ponto mais baixo em um ano e isso oferece mais liberdade e segurança para aqueles que querem investir.





Opções inteligentes de investimento no Brasil





Seguindo as projeções futuras, é possível verificar que o investimento no Brasil volta ao cenário de análise mundial principalmente ao expor setores tradicionais ao uso maciço de tecnologia e inteligência artificial.





Fintechs e plataformas de banco online





É claro que o movimento das Fintechs no país foi algo extremamente acertado, sendo que bancos tradicionais como o Banco do Brasil, Itaú e vários outros criaram suas marcas 100% online para cobrir essa demanda.





Hoje, o Nubank é a maior fintech do Brasil e conseguiu conquistar um público de milhões. 44% da população brasileira adulta possui algum tipo de relação com o banco virtual, seja por meios de investimento, uso de cartões ou conta digital.





E-commerce e mercados digitais





Os e-commerces continuam conseguindo manter um crescimento importante durante os anos. A pandemia trouxe para muitos o conhecimento desse tipo de mercado, mas a constância no desenvolvimento tecnológico e na facilidade das plataformas na transformação digital faz com que os e-commerces sejam uma realidade no dia-a-dia das pessoas.





A Shopify, uma das maiores plataformas de comércio eletrônico pré-elaborada, possui apenas no Brasil mais de 43 mil contas ativas de lojas de e-commerce. Sendo assim, a cadeia de investimentos para mercados digitais no Brasil cresce para plataformas de hospedagem, para a loja em si, fornecedores, funcionários de marketing, finanças, etc.





A indústria de jogos de apostas





Os jogos de apostas por muito tempo foram proibidos no Brasil. Com o desenvolvimento digital as empresas que eram presenciais se voltaram ao mundo digital. Apesar de não haver regulamentação específica no país, as casas de apostas conseguiram entrar no mercado e hoje fazem um marketing pesado, como casas de aposta que dão R$ 5 e vários outros modelos de promoções que permitem ao cliente expandir seu conhecimento em relação aos jogos.





O investimento nesse setor tem sido pesado. As empresas pagam influencers digitais com contratos milionários e também equipes de esportes, principalmente o futebol para que esses divulguem suas marcas.





Setores de energia renovável e sustentabilidade





A sustentabilidade já é um tópico bastante discutido no cenário brasileiro e as empresas de instalação de placas de energia solar, por exemplo, tiveram um crescimento significativo no último ano.





De acordo com o Governo Federal, nos últimos três anos houve um crescimento de 200% no modelo centralizado enquanto a energia distribuída teve um aumento de 2000%. Isso pode se dar pelo aumento do custo da energia elétrica no país e também pelo incentivo dado pelo Governo para residências e empresas que aderissem ao modelo de energia solar.





Startups de tecnologia e centros de inovação





A inovação é um dos assuntos mais buscados quando se fala de investimento online. Apesar de que muitos campos possuem um crescimento contínuo e de certa forma, constante, as empresas buscam mais e muitas estão dispostas a arriscar em startups para encontrar o produto certo.





Vantagens e considerações para investimentos online





As vantagens de apostar em um país como o Brasil é que caso um produto funcione, ele não estará no mercado para milhares de pessoas e sim para milhões de uma só vez. O tipo de investimento feito no Brasil, principalmente no campo online, é muito mais vantajoso para diversas empresas que não precisam lidar com mudanças culturais tão bruscas como de um país para o outro.





O mercado brasileiro por si só suporta grandes investimentos e também pode trazer retornos significativos para o investidor. Somente os investimentos diretos no país chegaram a 90,57 bilhões de dólares, o maior valor registrado nos últimos 10 anos.





Potencial do Brasil no cenário geral





O cenário é promissor para investimentos no país, principalmente para aqueles que querem buscar uma visão mais inteligente de investimento, focando no setor online e no desenvolvimento de soluções novas e também em setores antigos que precisam de renovação.





O país volta pouco a pouco a ter um crescimento considerável e a baixa do dólar também pode ajudar empresas que querem competir no cenário atual.