Europa no outono: destinos mais fascinantes para experiência inesquecível

Viajar para Europa no outono pode ser mais econômico do que em outras estações (foto: Canva)



Sabemos que o verão europeu costuma ser uma das estações mais cobiçadas pelos turistas, mas também tem os preços mais caros. Em contrapartida, se você quer escapar dos espaços lotados, altos valores e do calor, existem lugares pela Europa no outono que são inesquecíveis.





Uma vantagem para quem deseja fazer sua primeira viagem ao Velho Continente é que a maioria dos países não exige visto de pessoas do Brasil. Até que o visto Schengen para brasileiros não seja uma exigência (deve ser obrigatório a partir do ano que vem), é possível acessar diferentes países somente com o seu passaporte válido.





Como estação do ano, o outono pode te oferecer uma das melhores experiências no exterior. O clima ameno, sem as extremas temperaturas do inverno, garante passeios com belas paisagens e registros fascinantes.





Neste artigo, reunimos 4 destinos incríveis para você conhecer e se surpreender pela Europa no outono. Ainda que você já tenha visitado o local durante outro período, confira!





As paisagens bucólicas da Bélgica





A Bélgica pode não fazer parte dos destinos mais buscados pelos turistas na Europa, mas suas paisagens no outono que vão te surpreender e devem fazer parte do seu roteiro! Seu cenário campestre e encantador tiram o fôlego de qualquer turista.

Por mais que não seja uma estação de alta temporada como o verão, as cidades se enchem de laranja, marrom e vermelho do outono. A cena local é ideal para um passeio romântico pelos canais de Bruges, com paisagens cinematográficas tiradas de um filme de fantasia.





Também vale fazer um passeio em família ou com amigos pela histórica cidade flamenga: a Antuérpia. Essa região portuária dispõe do encontro entre o antigo e o moderno, um ponto turístico que vale a pena conhecer.





Mas se você busca por lugares com o cenário noturno animado, duas boas opções são a capital Bruxelas e Gante (ou Ghent). Esta última é uma cidade próxima à Bruxelas, que pode ser incluída em um passeio de bate-volta.





Zurique, Suíça: uma cidade cosmopolita





Antes de falarmos sobre a famosa Zurique, é importante lembrarmos que a capital sueca é Berna. É comum que turistas confundam a capital da Suíça, assim como estrangeiros costumam confundir a capital do Brasil.





Por mais que Berna seja um destino imperdível para se conhecer, nossa indicação de hoje para a Europa no Outono é Zurique. Além do seu título de centro dos negócios e dos bancos, a cidade é repleta de arte e cultura.





Em resumo, Zurique possui pelo menos uma opção de ponto turístico, restaurante ou passeio que seja compatível com seu estilo e interesses. São diversas atrações para desfrutar da beleza e estrutura dessa cidade.





Nossa primeira indicação do que visitar vai para a encantadora praça Lindenhofplatz. O destino costuma ser bem conhecido pelos turistas e deve fazer parte do seu roteiro. Durante o dia, pode-se conseguir ver os Alpes suíços, enquanto que durante à noite, as luzes e o rio Limmat compõem o cenário.





Agora, se você é fã de séries, pode se interessar pelo vilarejo de Iseltwald. Apesar de não ficar em Zurique, esse local teve uma alta no número de visitantes graças ao seriado “Pousando no amor”.





Oktoberfest, Baviera e castelos de conto de fadas na Alemanha





Sem dúvidas, a Alemanha precisa fazer parte do seu roteiro de viagem durante o outono europeu. Em comparação ao verão, os preços dos hotéis estão mais baixos e os pontos turísticos também.





A única exceção seria para o período de realização do famoso Oktoberfest. No ano de 2023, o festival acontece entre os dias 16 de setembro até 3 de outubro, em Munique.

Para além do festival de cerveja em Munique, existem outras cidades encantadoras para se conhecer na Alemanha. O grande destaque fica para as regiões ao Sul do país, como a Baviera e Baden-Württemberg.





Os dois são destinos indispensáveis da Europa no outono. Vale a pena visitar Füssen e seus castelos de conto de fadas, como o Schloss Neuschwanstein ou o Schloss Hohenschwangau.





A beleza de Amsterdam, Holanda





A capital da Holanda também faz parte de um dos destinos da Europa no outono que você não pode perder.





Se durante os meses de junho a agosto, os passeios pelos canais também são bem procurados, no outono holandês essa atração continua sendo uma boa opção.





O clima da cidade e a paisagem renovada com as cores do outono formam o clima perfeito para passeios nos canais e visitar cafés. Assim como conhecer novos museus, fazer um tour de bicicleta e caminhar pelas ruas históricas e/ou entre os jardins.





Uma boa dica de museu para conhecer em qualquer época do ano em Amsterdam continua sendo o Museu de Van Gogh. Ou o Rijksmuseum com peças de artistas renomados como Rembrandt.





Uma nova experiência na Europa no outono





Esses são somente 4 dos destinos mais fascinantes e com belezas de tirar o fôlego para você conhecer pela Europa no outono!





Além desses países, existem muitos outros lugares que valem a pena e que você deve conhecer.





O interessante é aproveitar os benefícios do Espaço Schengen e ter experiências incríveis nessa estação tão bela quanto as outras.