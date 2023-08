Arquitetura moderna: os maiores edifícios residenciais do Brasil

975

O Brasil tem vários arranha-céus (foto: Marcos Godoy)



O Brasil é um país de muitas riquezas naturais, culturais e gastronômicas, mas pouco se fala da riqueza da arquitetura nacional.





O patrimônio arquitetônico do Brasil reflete a rica história e a diversidade cultural do país. Amalgama vários estilos e influências, desde a arquitetura indígena pré-colombiana ao barroco ornamentado trazido pelos colonizadores portugueses e os estilos neoclássico e modernista que surgiram posteriormente.





O período colonial, do século XVI ao XIX, viu o desenvolvimento de uma arquitetura colonial que misturava estilos europeus e indígenas. Igrejas e catedrais construídas nesse período, como a Igreja de São Francisco, em Salvador, e a Senhora da Conceição da Ordem Militar, no Rio de Janeiro, são exemplos primordiais da arquitetura colonial .





No final do século XIX, o Brasil passou por um período de modernização e industrialização, que trouxe uma mudança para os estilos neoclássico e art nouveau. Esse período também viu o surgimento de arquitetos brasileiros que buscavam estabelecer uma identidade arquitetônica nacional única.





O movimento modernista, encabeçado por arquitetos como Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, abraçaram o funcionalismo, o minimalismo e materiais modernos como concreto e vidro. A Catedral de Brasília, projetada por Niemeyer, e o Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, projetado por Niemeyer e com paisagístico por Roberto Burle Marx, são alguns dos exemplos mais notáveis %u200B%u200Bda arquitetura modernista brasileira.





De igrejas da era colonial a obras-primas modernistas, a arquitetura brasileira é uma rica tapeçaria de estilos e designs que continua a cativar e inspirar.





Principais características da arquitetura brasileira





A arquitetura brasileira é caracterizada por várias características importantes que refletem a herança cultural deste país, do seu clima único e seu compromisso com a sustentabilidade.

Os arquitetos brasileiros geralmente incorporam elementos como vegetação, luz natural e recursos hídricos em seus projetos, criando uma integração perfeita com a natureza.





Essa ênfase na relação entre o ambiente construído e o mundo natural é evidente nas paisagens projetadas por Burle Marx em torno de muitos edifícios modernistas, como o Conjunto Moderno da Pampulha, onde a paisagem serve como uma extensão do próprio edifício.





Outra marca da arquitetura brasileira são as cores vibrantes e os elementos ornamentais. Azulejos tradicionais de inspiração portuguesa são comumente usados %u200B%u200Bem muitos edifícios, enquanto igrejas e catedrais apresentam intrincados detalhes barrocos.





Os arquitetos brasileiros também costumam incorporar motivos tradicionais indígenas e elementos decorativos, como os mosaicos que adornam a Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha.





Esses elementos conferem à arquitetura brasileira um caráter único e colorido que reflete nossa sociedade e as diversas influências culturais deste país, somando-se à vibração e charme geral do ambiente construído.





A arquitetura brasileira se adapta aos climas e culturas locais





No nordeste da Bahia, casas tradicionais são construídas com paredes grossas e pé-direito alto para combater o clima quente e úmido da região. O uso de materiais de origem local, como telhados de palha, é comum em muitas áreas rurais.





Essa adaptação aos ambientes locais fica evidente nos projetos de casas tradicionais como a Casa do Rio Vermelho, que foi construída na década de 1920 e possui piso de cerâmica, pé-direito alto, amplas janelas e um pátio central que contempla o clima quente e úmido da Bahia.





Hoje, a Casa do Rio Vermelho foi transformada em museu e centro cultural, proporcionando aos visitantes um vislumbre da arquitetura tradicional baiana e do modo de vida.





Ícones da arquitetura brasileira: Catedral de Brasília e Museu de Arte de São Paulo





A Catedral de Brasília, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1958, é uma das estruturas mais emblemáticas do Brasil.





Localizada na capital Brasília, a catedral é conhecida por seu impressionante design modernista, com 16 colunas de concreto que se curvam para cima para formar uma estrutura em forma de coroa no topo.





O interior da catedral é igualmente impressionante, com vitrais e esculturas complementando o estilo futurista do edifício. O projeto modernista, com o uso ousado e inovador do concreto e formas únicas, representa um afastamento dos estilos arquitetônicos tradicionais do Brasil.





Essa abordagem fazia parte de um movimento maior na arquitetura brasileira em meados do século XX, que buscava criar uma nova estética moderna que refletisse as aspirações de progresso e desenvolvimento do país.





O Museu de Arte de São Paulo, também conhecido como MASP, é um dos mais importantes museus de arte do Brasil e exemplos proeminentes da arquitetura modernista.

Localizado na cidade de São Paulo, o museu abriga um impressionante acervo de obras europeias, asiáticas, arte brasileira e exposições temporárias.





O projeto do edifício também é digno de nota, apresentando uma estrutura suspensa que paira sobre uma praça, criando uma sensação de abertura e fluxo.





As galerias do museu estão no nível superior, proporcionando aos visitantes vistas deslumbrantes da cidade abaixo.





Este projeto cria uma sensação de leveza e transparência e permite um grande espaço aberto abaixo do edifício, criando uma praça pública que se tornou um ponto de encontro para moradores e visitantes.





Com seu design único e impressionante coleção de mais de 8.000 obras, o Museu de Arte de São Paulo tornou-se um marco cultural e um destino obrigatório para os amantes da arte.





Maiores edifícios residenciais do Brasil





Apesar do renome e da relevância das obras de arte arquitetônicas do passado do Brasil, assinadas por Niemeyer e outros grandes arquitetos que hoje figuram celebremente na história, é de bom tom citar que as obras faraônicas que hoje acontecem nas cidades brasileiras, colocam o país em linha de equilíbrio com a arquitetura moderna de nações de primeiro mundo, estando, inclusive, muitas vezes, em local de destaque.





Yachthouse: o maior prédio do país





O projeto, assinado pela Pininfarina, foi pensado para conferir aos seus moradores algo muito mais importante que status: o mais alto padrão de qualidade de vida de Santa Catarina.





Com estilo inspirado na vida náutica, o Yachthouse carrega mais de 12 mil toneladas de aço, contrastando toda sua robustez com a elegância dos pisos de porcelanato indiano com medidas de 80x80m nas áreas de uso comum dos apartamentos.





Segundo Godoy, corretor de imóveis em Balneário Camboriú, grandes celebridades, como Neymar Jr, Luan Santana e Alexandre Pires ficaram impressionados com a beleza e a estrutura do edifício e se tornaram, inclusive, proprietários de alguns dos seus apartamentos.





O prédio, que foi construído nas proximidades da Marina Tedesco, na Barra Sul, com uma vista para o mar de tirar o fôlego, acompanhada pelo verde da Mata Atlântica e o Rio Camboriú, possui 81 andares, com 262 apartamentos distribuídos em 281 metros de altura, que fazem dele, o maior prédio do Brasil.





One Tower: o grandioso arranha-céu de Balneário Camboriú





Localizado na Avenida Atlântico, na Barra Sul, em Balneário Camboriú, o One Tower é um arranha-céu que está entre os 10 edifícios mais altos do Brasil.





Cada detalhe do seu design arquitetônico foi pensado para que a contemplação das ondas do mar e da beleza natural seja parte do dia a dia das famílias.





Com 70 andares luxuosos e modernos, construído com pele de vidro, o One Tower é sinônimo de magnificência, agregando ainda mais valor à Dubai Brasileira, apelido carinhoso de Balneário Camboriú.





O legado da arquitetura brasileira





A arquitetura brasileira reflete a herança cultural diversificada do país, beleza natural e consciência social.





Sua mistura única de estilos europeus, africanos e indígenas, enfatizando a sustentabilidade, a integração com a natureza e a responsabilidade social, o diferencia de outras tradições arquitetônicas.





Do projeto futurista da Catedral de Brasília à estrutura suspensa do Museu de Arte de São Paulo, o legado arquitetônico do Brasil continua a inspirar e cativar pessoas em todo o mundo.





À medida que o país continua a evoluir e crescer, sem dúvida produzirá projetos arquitetônicos ainda mais impressionantes e inovadores que incorporam sua rica história e cultura.