A criptografia como catalisador: Paybis capacita os nômades digitais

Paybis fortalece o estilo de vida do nômade digital



No início de 2022, o Brasil lançou uma nova autorização de residência temporária destinada a recrutar talentos do exterior para trabalhar remotamente. O chamado "visto de nômade digital" permite que estrangeiros empregados por empresas ou clientes no exterior vivam e trabalhem no Brasil por até um ano.





O visto inicial é válido por 12 meses após a chegada ao Brasil, mas pode ser renovado por mais um ano. O objetivo é abrir os prósperos centros urbanos e as deslumbrantes paisagens naturais do Brasil para profissionais independentes em todo o mundo. Neste artigo, exploraremos a ascensão do nômade digital no Brasil e como a plataforma Paybis e a carteira de criptomoedas fortalecem o estilo de vida do nômade digital.





Ascensão dos nômades digitais no Brasil





Desde a introdução do visto de nômade digital, o Brasil tem visto um número crescente de trabalhadores remotos e freelancers se estabelecerem. De acordo com os dados, mais de 400 estrangeiros receberam o visto em seu primeiro ano desde o início. No entanto, isso representa apenas uma pequena fatia dos cerca de 35 milhões de nômades digitais em todo o mundo.





O visto oferece a chance de mergulhar na rica cultura e nas belezas naturais do Brasil, ao mesmo tempo em que se beneficia de um custo de vida mais baixo em comparação com os países de origem de muitos nômades. Grandes centros de expatriados, como o Rio de Janeiro, testemunharam um aumento de recém-chegados que misturam trabalho e lazer em um paraíso tropical. Os bairros de Ipanema e Copacabana, à beira-mar, oferecem aos nômades digitais espaços de coworking e acesso a atividades ao ar livre, como surfe, caminhadas e vôlei de praia.





O cenário de startups em expansão no Brasil também atrai empreendedores independentes de localidade que buscam lançar novos empreendimentos com talento para o desenvolvimento e comunidades de startups que oferecem suporte. Surgiram espaços de coworking que oferecem ambientes de trabalho compartilhados e eventos de networking para promover a colaboração.





Paybis elimina o atrito para os nômades digitais





Embora seja empolgante, a mudança para o exterior traz desafios financeiros. Taxas de câmbio voláteis, altas tarifas bancárias e atritos com pagamentos internacionais podem se acumular rapidamente. É aqui que a Paybis agrega valor aos nômades digitais no Brasil.





O Paybis facilita o recebimento rápido e econômico de pagamentos internacionais de clientes. Os freelancers podem converter instantaneamente os ganhos de criptomoedas em moeda local usando transações com taxas baixas. Ao eliminar a dependência de transferências eletrônicas lentas e desatualizadas, o Paybis economiza tempo e dinheiro para os nômades digitais.





A fácil experiência do usuário torna o Paybis acessível até mesmo para iniciantes em criptografia. Os mínimos de transação começam em US$ 5, oferecendo uma barreira comparativamente baixa para a entrada em comparação com os concorrentes. Os recursos de segurança, como as carteiras na cadeia, proporcionam tranquilidade para gerenciar as finanças no exterior e, ao mesmo tempo, oferecem aos nômades digitais o controle e a flexibilidade que eles desejam.





A capacidade de trocar rapidamente entre criptomoedas e moeda fiduciária, como o real brasileiro, permite que os nômades aproveitem a natureza descentralizada das criptomoedas sem o risco da volatilidade. O Paybis permite que os usuários mantenham stablecoins como o USDT ether para se protegerem contra oscilações de preços.





A retirada de fundos é igualmente fácil, pois o Paybis oferece a possibilidade de vender criptomoedas e transferir os fundos para uma conta bancária ou para uma carteira Astropay.





Paybis fortalece a economia compartilhada no Brasil





A Paybis está alinhada com a visão do Brasil de estimular sua economia compartilhada, capacitando trabalhadores remotos globais. A adoção simplificada de criptografia incentiva freelancers e empreendedores a operarem negócios com alcance mundial de clientes e vantagens financeiras descentralizadas.





O crescimento dos nômades digitais também fortalece a economia compartilhada do Brasil, trazendo novos participantes. Os trabalhadores remotos dependem de serviços compartilhados, como espaços de coworking, aluguel de imóveis e transporte local.





Seu influxo injeta novo capital e demanda na economia compartilhada, criando empregos e oportunidades para anfitriões e prestadores de serviços brasileiros. O Paybis oferece a esses nômades digitais acesso simplificado a criptomoedas, permitindo transações sem atrito na economia compartilhada. Além disso, os prestadores de serviços podem se beneficiar mutuamente do que os nômades digitais trazem para a economia compartilhada, aceitando pagamentos em criptomoedas.





O futuro continua promissor para os nômades digitais no Brasil, apoiados por empresas inovadoras como a Paybis, que facilitam a transição para a vida temporária no exterior. As soluções de criptografia prometem trazer maior prosperidade, abrindo a economia do Brasil para profissionais remotos de todos os cantos do mundo.





Por que os nômades digitais devem considerar o Paybis?





Se você é um nômade digital, um empresário ou simplesmente está interessado em experimentar o que as criptomoedas oferecem, considere a plataforma Paybis para todas as necessidades de pagamento e investimento. Com mais de 100 criptomoedas para escolher, uma carteira de criptomoedas segura e mais de 40 opções de pagamento diferentes, a flexibilidade que se adapta ao seu estilo de vida é possível com o Paybis.





A capacidade de converter rapidamente entre moedas fiduciárias e criptomoedas economiza dinheiro em pagamentos de clientes internacionais e despesas recorrentes. Para os nômades digitais no Brasil, o Paybis libera todo o potencial das finanças descentralizadas sem aumentar a complexidade.





À medida que a revolução do trabalho remoto continua a ganhar impulso, empresas inovadoras de fintech, como a Paybis, fornecerão a infraestrutura que permitirá uma nova liberdade geográfica. Para aqueles que se sentem atraídos pela vida de nômade digital nas cidades vibrantes e paisagens deslumbrantes do Brasil, o Paybis simplifica o gerenciamento de sua vida financeira no exterior.