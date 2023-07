Conheça 5 modelos de brainstormings para engajar mais sua equipe

975

Brainwriting envolve escrever ideias em vez de falá-las (foto: Freepik)



Quando trabalhamos com grandes equipes é importante saber otimizar as habilidades de todos os membros para aprimorar o resultado do trabalho. Uma das melhores ferramentas para organizar ideias e sugestões dos membros da equipe é o mapa mental . Além de dar uma disposição organizada e visual sobre os rumos e metas que devem ser buscadas pela equipe, também ajuda a manter registradas as participações dos membros da equipe.





Com um mapa mental bem elaborado, todo o trabalho da equipe é otimizado. Esse é apenas um modelo de organização do brainstorming , um sistema poderoso para gerar ideias, resolver problemas e promover a colaboração em equipe. Em tradução literal do inglês para o português, brainstorming é a tempestade de ideias. E não há nada melhor do que conseguir organizar uma tempestade de ideias que podem ajudar o seu negócio.





O brainstorming pode ser usado sempre que sua equipe encontrar um desafio a ser superado ou para aprimorar seu fluxo de ideias e de trabalho com ajuda dos outros membros da equipe. Essas ideias são cruciais para definir o sucesso da empreitada. Por isso, estar munido das melhores ferramentas para criar brainstorming é essencial para gestores que buscam pela eficiência.





Ocorre que sentar-se à mesa e conversar sobre ideias e sugestões para o projeto tornou-se coisa do passado. O jeito antigo de fazer brainstorming ainda existe, mas novas ferramentas surgiram para otimizar o processo e facilitar a vida de quem está gerenciando equipes de uma maneira remota.





Para profissionais que buscam se aprimorar na organização de ideias e gerenciamento de equipes, é de suma importância que estejam antenados às principais formas de brainstorming existentes. Confira os cinco modelos de brainstorming que você pode usar para engajar mais sua equipe.





1. Brainstorming clássico





O brainstorming clássico envolve reunir sua equipe e pedir que eles compartilhem suas ideias. Este é um método simples e direto que pode ser muito eficaz para gerar uma grande quantidade de ideias em um curto período de tempo. Porém, como desvantagem, o brainstorming demanda que todos os membros da equipe estejam confortáveis em falar sobre suas ideias em público. Caso um dos membros tenha vergonha de falar em público, ou esteja em um momento de bloqueio de ideias, esse pode não ser o modelo ideal para seguir com sua reunião.





2. Brainwriting





Nesses casos, é indicado o brainwriting, uma variação do brainstorming que envolve escrever ideias em vez de compartilhá-las verbalmente. Isso pode ser particularmente útil em equipes onde alguns membros se sentem desconfortáveis compartilhando suas ideias em voz alta.





Essa ferramenta é muito útil para quem é mais tímido ou costuma ter ideias fora do horário da reunião de brainstorming. Há templates de brainwriting que podem ser usados para facilitar este processo e ajudar na hora de compartilhar com os demais membros do grupo.





3. Mapa mental





Como citado na introdução do nosso artigo, o mapa mental é uma técnica visual que pode ser usada para gerar e organizar ideias. Ele envolve começar com uma ideia central e depois ramificar com ideias relacionadas. Um template de mapa mental pode ser usado para facilitar este processo e deixar a organização de ideias ainda mais nítida.





4. Diagrama de afinidades





O diagrama de afinidades é uma técnica que envolve agrupar ideias relacionadas juntas. É muito útil para identificar temas ou padrões nas ideias geradas durante uma sessão de brainstorming. Um sistema de criação de fluxogramas com inteligência artificial acoplada pode ajudar a criar afinidades a partir de uma sugestão.





5. Matriz de priorização





A matriz de priorização é uma técnica que pode ser usada para classificar e priorizar ideias após uma sessão de brainstorming. Esse sistema pode ser útil para determinar quais ideias devem ser exploradas ou implementadas primeiro.





Cada um desses modelos de brainstorming tem seus próprios pontos fortes e pode ser mais eficaz em diferentes situações. Ao escolher um modelo de brainstorming, considere o problema ou desafio que você está tentando resolver, a dinâmica da sua equipe e os recursos disponíveis para você.





Além disso, lembre-se de que o brainstorming é apenas uma parte do processo de inovação. Após a sessão de brainstorming, é importante revisar e refinar as ideias geradas, e então desenvolver um plano para implementar as melhores ideias.