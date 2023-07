Fotógrafa da grande Belo Horizonte é premiada internacionalmente

975

Profissional é especialista em fotografia gestacional e de família (foto: Adriano Ramalho)



Contagem, na grande BH, é lar de uma talentosa fotógrafa cujo trabalho excepcional na área de maternidade e família, a levou a receber reconhecimento internacional. Walkiria Alves, uma apaixonada pela arte da fotografia desde a infância, foi agraciada duas vezes com prêmios no renomado Outstanding Maternity Award, consagrando-se como uma das melhores do mundo em sua área.





Transição de carreira





Formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Sociologia, Walkiria atuou nessa área por mais de uma década antes de decidir seguir sua verdadeira paixão. Em 2014, ela tomou a corajosa decisão de se profissionalizar em fotografia e aprendeu com alguns dos melhores fotógrafos do mundo, focando especialmente na área de fotografia de gestação.





Inspiração que veio da maternidade





A inspiração para se especializar em fotografia de gestantes veio de sua própria experiência como mãe de duas meninas. Walkiria descobriu a beleza e as emoções únicas envolvidas no mundo maternal, com todos os seus desafios e descobertas. A partir desse momento, ela direcionou seu olhar fotográfico para capturar a essência desse período tão especial.





Fundando sua própria empresa, a Fraternité Fotografia, em 2016, Walkiria começou a realizar ensaios externos em um lindo sítio exclusivo na região metropolitana de Belo Horizonte, oferecendo aos seus clientes uma experiência única. Em fevereiro de 2022, ela deu um passo adiante e inaugurou um estúdio cenográfico em Contagem, um espaço romântico e delicado, inspirado na elegância francesa, ideal para criar imagens deslumbrantes e capturar a essência desse momento tão especial.





Walkiria Alves tem como objetivo traduzir em belas imagens toda a emoção e os sentimentos presentes nessa jornada incrível da gestação e da maternidade. Suas fotografias naturais focam nos sentimentos e na beleza desse momento único, retratando o amor, a conexão e a emoção que envolvem o vínculo absoluto entre a mãe e o bebê.

Fotografia premiada na temporada 25 (foto: Walkiria Alves)

Premiada internacional no Outstanding Maternity Award





As conquistas de Walkiria Alves vão além das fronteiras nacionais, em setembro de 2022, ela recebeu uma honra inestimável: sua primeira premiação internacional no Outstanding Maternity Award, considerado a maior premiação de fotografia de maternidade e família do mundo. Essa competição atrai talentosos fotógrafos de diversos países, incluindo Austrália, Estados Unidos, França, Turquia, Holanda, Itália, Reino Unido e, é claro, o Brasil.





Na temporada 25, Walkiria foi selecionada pelos juízes dos Estados Unidos e do Reino Unido, e seu talento foi novamente reconhecido na temporada 27, em março de 2023, quando recebeu mais um prêmio dos juízes da Espanha e da Itália. Com essas conquistas, Walkiria se tornou uma fotógrafa brasileira de gestação, maternidade e família reconhecida e premiada internacionalmente.





Conheça o Outstanding Maternity Award





Outstanding Maternity Award foi criado em 2014 como uma premiação internacional dedicada à fotografia de família e maternidade. A cada edição, a competição seleciona e premia os melhores fotógrafos ao redor do mundo, buscando reconhecer trabalhos excepcionais e únicos. A premiação já abrangeu 64 países e se tornou uma meta almejada e sonhada por fotógrafos especializados nessas áreas.





Ênfase em conexões genuínas com clientes





Ao conversar com Walkiria sobre suas conquistas, ela compartilhou sua alegria e gratidão por ter sido reconhecida em um cenário tão competitivo. Ela enfatiza a importância de estabelecer conexões genuínas com seus clientes, entendendo suas histórias e desejos para poder traduzi-los em imagens memoráveis. Seu objetivo é criar uma experiência única para cada família, tornando-se mais do que apenas uma fotógrafa, mas uma parceira em momentos preciosos.





“Através de minhas lentes, busco traduzir e eternizar em belas imagens, a emoção de cada momento da maternidade, dessa espera tão linda que é a gestação. Minhas fotografias são naturais, com o objetivo de retratar a beleza única e emoções dessa fase única da vida da mulher. Meu foco principal é dar ênfase ao amor e a ligação absoluta da mamãe com o bebê.”

Fotografia premiada na temporada 27 (foto: Walkiria Alves)

Para mim, não há nada mais lindo que registrar o brilho no olhar de uma mãe enquanto acaricia sua barriga à espera de um filho”, afirma Walkiria Alves, fotógrafa e fundadora da Fraternité Fotografia.





Walkiria Alves também tem se tornado uma inspiração para aspirantes a fotógrafos e artistas em geral e tem o desejo genuíno em compartilhar seus conhecimentos com outros artistas em ascensão por meio de mentorias. Sua jornada mostra que a paixão aliada à habilidade e dedicação pode levar ao reconhecimento e sucesso em âmbito internacional. Sua capacidade de capturar a beleza dos laços familiares é uma verdadeira dádiva e inspiração, e sua trajetória continua a encantar e emocionar aqueles que têm o privilégio de apreciar seu trabalho.





