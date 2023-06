Comparação de renda passiva cripto: Ethereum, Caged Beasts e Cosmos

975

Cage Beasts é uma criptomoeda promissora para renda passiva (foto: Divulgação/Cage Beasts )



As pessoas estão sempre procurando maneiras de colocar seu dinheiro para trabalhar duro para elas. Consequentemente, a busca pela renda passiva tornou-se uma empreitada emocionante. Dentro do universo cripto, o fascínio de se tornar rico por meio de métodos de investimento inovadores atrai indivíduos de todas as esferas da vida.





Entre a vasta gama de opções, três plataformas brilham: Ethereum, Caged Beasts (BEASTS) e Cosmos. Neste artigo, vamos explorar as oportunidades únicas e incomparáveis de renda passiva oferecidas por elas.





Ethereum: o padrão ouro





O Ethereum, pioneiro das plataformas de contratos inteligentes, revolucionou esse cenário. Além de seu papel como uma criptomoeda líder, o Ethereum oferece uma série de oportunidades de renda passiva. Apostar com sua moeda nativa, Ether (ETH), por meio do Ethereum 2.0, permite que os indivíduos se tornem validadores e protejam a rede, enquanto ganham recompensas atraentes.





Para atuar como um staker solo, os usuários devem depositar um mínimo de 32 ETH. Este método inovador oferece o potencial de gerar riqueza, aproveitando o poder das finanças descentralizadas (DeFi) e participando do crescimento de um dos ecossistemas de blockchain mais proeminentes.





Atualmente, a rede Ethereum possui mais de 19 milhões de tokens Ether em stake, com a ajuda de mais de 200.000 validadores. Existem 4 maneiras de apostar seus tokens Ethereum: Solo Staking, Staking as a service, Pooled Staking e, finalmente, staking através de exchanges centralizadas. Entre esses métodos, o Solo home staking rende as maiores recompensas para os usuários, tornando-se o padrão ouro na comunidade Ethereum.





Rede Ethereum possui mais de 19 milhões de tokens Ether em stake (foto: Divulgação/Cage Beasts)





Cosmos: expandindo o horizonte





O Cosmos, um ecossistema blockchain inovador, oferece um caminho alternativo para se tornar rico através de métodos de renda passiva. Com seu token nativo, ATOM, o Cosmos permite que os usuários participem do staking, contribuindo para a segurança e o consenso da rede. Os detentores de tokens têm a flexibilidade de escolher mais de um validador para apostar e começar a ganhar em cripto ativos. Uma vez concluída a transação, os apostadores podem reivindicar suas recompensas a qualquer momento usando uma carteira.





Vale a pena notar que a participação da ATOM tem o potencial de ganho de aproximadamente um rendimento percentual anual de 9,7%. Ao incentivar a participação e recompensar os contribuintes, a Cosmos expande os horizontes de geração de renda no espaço cripto. Essa oportunidade atraente permite que os usuários possam gerar riqueza ao mesmo tempo em que oferecem suporte a uma rede resiliente e interconectada.





Cosmos incentiva a participação e recompensa contribuintes (foto: Divulgação/Cage Beasts)





Caged Beasts: incendiando uma reação em cadeia de ganho





Caged Beasts é um novo e distinto projeto cripto onde o poder da tecnologia blockchain se entrelaça com a arte da rede de referência. No coração, está seu token nativo, BEASTS, que será usado para seus propósitos de governança e utilidade.





Caged Beasts é um novo projeto cripto (foto: Divulgação/Cage Beasts)





Recentemente, a equipe do Caged Beasts liberou a pré-venda do token BEASTS. À medida que o token ganha imensa atração do universo cripto, a equipe também anuncia um esquema de referência que beneficiaria tanto o referenciador quanto o indicador.





Os membros da comunidade Caged Beasts podem criar seus próprios códigos de referência e convidar seus amigos e familiares. Em troca, os referenciadores serão recompensados com 20% do investimento em moedas populares como ETH, BNB e USDT. As referências também podem ganhar 20% de tokens extras em BEASTS usando o código de referência.





É um sistema que recompensa não apenas seus investimentos, mas também sua capacidade de se conectar, inspirar e convidar outras pessoas para esse reino digital. Imagine a emoção de ver sua rede se expandir à medida que cada novo membro que você traz gera uma reação em cadeia de ganhos. Com cada indicação, você não está apenas garantindo seu próprio futuro financeiro, mas também capacitando outras pessoas a se libertarem das restrições dos fluxos de renda tradicionais.





Oportunidades inigualáveis aguardam





Quando se trata dos melhores métodos de renda passiva cripto, Ethereum, Caged Beasts e Cosmos oferecem oportunidades incomparáveis. Cada plataforma traz uma abordagem única, permitindo que os investidores explorem diferentes caminhos em sua jornada para produzir riqueza. A presença estabelecida do Ethereum no espaço DeFi fornece estabilidade e potencial de crescimento. O Cosmos, com seu ecossistema blockchain interligado, oferece um caminho sustentável para a renda passiva. O inovador sistema de indicação da Caged Beasts aproveita o poder das redes sociais, ampliando os ganhos por meio do engajamento da comunidade.





